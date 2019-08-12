Долгий путь к успеху Люсиль Болл — актрисы, которую по праву называли королевой комедии

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Люсиль Болл не только заслужила титул королевы комедии, но также стала первой женщиной-руководителем телевизионной студии и кумиром миллионов. Сериал «Я люблю Люси», где актриса снималась в главной роли, считается одним из самых популярных за всю историю телевидения и в 2012 году был назван лучшим телевизионным шоу всех времен по опросу журнала People.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какой была «рыжеволосая бестия» Люсиль Болл и почему она считается одной из лучших комедианток XX века.

Нелегкое детство в провинции

Люсиль Дезире Болл родилась в 1911 году в небольшом городке штата Нью-Йорк. Правда, позднее она утверждала, что появилась на свет в Монтане. Девушка решила, что этот далекий штат — более романтичное место, поэтому часто рассказывала журналистам о своем «западном детстве».

Когда девочке было 3 года, умер ее отец. Этот трагический день запомнился ей тем, что в их дом случайно залетела птица, после чего у Люсиль на всю жизнь развилась орнитофобия, то есть боязнь птиц. Вскоре мать Люсиль снова вышла замуж, а ее вместе с братом отдали на воспитание родителям отчима. Они оказались строгими шведскими пуританами: в их доме было всего лишь одно маленькое зеркало над раковиной в ванной комнате, так как они считали, что разглядывать свое отражение — признак тщеславия. Когда малышку застали любующейся собой в зеркале, ее жестоко наказали.

В 12 лет отчим привел девочку на прослушивание в женский хор. Тогда, стоя в первый раз на сцене, она поняла, что это лучший способ завоевать признание и любовь публики.

Ранний роман и вердикт преподавателей театральной школы

В 14 лет у юной Болл завязались отношения с 21-летним местным хулиганом. Конечно, ее мать решила во что бы то ни стало разорвать этот союз, поэтому прибегнула к хитрости. Несмотря на трудности с деньгами, она организовала для Люсиль поступление в Школу драматических искусств в Нью-Йорке. Этот план сработал: Люсиль давно грезила о карьере в шоу-бизнесе и вскоре забыла о своем возлюбленном.

Кстати, в театральной школе однокурсницей Болл была будущая звезда Голливуда Бетт Дейвис. Через много лет Люсиль говорила о том периоде своей жизни так: «Все, что я узнала в театральном училище, — как пугаться».

Юная Люсиль была очень застенчивой и не могла проявить свой талант, поэтому преподаватели сказали ей, что она безнадежна и что у нее нет будущего в качестве актрисы. Вскоре она ушла из школы и вернулась домой.

Новая попытка покорить Нью-Йорк и отъезд в Голливуд

Однако неудача не сломила девушку, напротив, она решила доказать, что ее преподаватели ошибались. Через пару лет она вновь приехала покорять Нью-Йорк. Сначала Болл рекламировала сигареты Chesterfield, а потом стала работать моделью у известного дизайнера Хэтти Карнеги. Именно она посоветовала Люсиль покрасить ее темные волосы в светлый цвет и вообще многому научила юную красавицу.

Люсиль говорила про свою наставницу: «Хэтти научила меня, как правильно сидеть в платье с блестками ручной работы за $ 1 000 и как носить шубу из соболя за $ 40 000 так же непринужденно, как и из кролика».

Конечно, главной ее мечтой было возобновить актерскую карьеру. Взяв себе псевдоним Дайан Белмонт, Болл стала участвовать в бродвейских мюзиклах, но вскоре была уволена. Поняв, что Нью-Йорк к ней неблагосклонен, она решила перебраться в Голливуд, чтобы сниматься в кино.

К счастью, от былой скромницы Люсиль не осталось и следа: теперь она была уверенной в себе девушкой, которая искала свое место в мире искусства.

Голливуд тоже далеко не сразу покорился молодой артистке. Несмотря на то что Болл подписала контракт со студией Metro Goldwyn Mayer, до своего триумфа она более 10 лет снималась в фильмах категории В и даже получила прозвище «Королева боливаров».

Кстати, Болл прослушивалась на роль Скарлетт О’Хары в легендарном фильме «Унесенные ветром», но главная роль досталась Вивьен Ли.

В 1940 году Люсиль познакомилась с кубинцем Дези Арназом, который руководил джазовым оркестром. Вскоре они поженились. Это была очень экстравагантная пара: их публичные выяснения отношений часто привлекали внимание прессы, поэтому Люсиль и Дези не сходили со страниц таблоидов. Примечательно, что через 4 года молодая женщина подала на развод, а после помирилась с супругом и осталась вместе с ним.

«Я люблю Люси»

Сыграв почти 70 малопримечательных ролей, Люсиль наконец-то вытащила свой счастливый билет. В 1948 году ее пригласили принять участие в радиопрограмме «Мой любимый муж» — она исполнила роль взбалмошной супруги Лиз. Проект оказался настолько успешным, что CBS решила сделать телеверсию под названием «Я люблю Люси».

В центре сюжета — история Люси, жены известного артиста, которая тоже мечтает выступать на сцене. Однако ее муж всячески препятствует этому, считая, что она должна заниматься семьей и домом.

В ответ супруга демонстрирует ему всевозможные комические сцены дома, чтобы доказать, что она не менее талантлива и достойна выступать на публике.

Люсиль Болл настояла на том, чтобы вместе с ней играл ее настоящий супруг Дези. Сначала продюсеры отказались, поскольку решили, что публика не примет пару, где жена — американка, а муж — кубинец.

Однако после пилотной серии, где Люсиль продемонстрировала весь свой талант, актеры были утверждены, и сериал вышел на экраны.

Оглушительный успех

Проект «Я люблю Люси» прославил актрису на всю страну. Рыжеволосая красотка с голубыми глазами покорила и зрителей, и критиков: рейтинги сериала были очень высоки, а актриса стала обладательницей 4 премий «Эмми». Позднее Болл сыграла еще в нескольких картинах, но ни одна из них не превзошла успеха «Я люблю Люси».

Через 3 года звезда родила дочку Люси, а вскоре и сына Дези.

Когда она была беременна мальчиком, шоу было так популярно, что продюсеры отказались останавливать съемки, поэтому сериальной Люси тоже пришлось забеременеть, а потом рожать.

В разгар карьеры Люсиль была вызвана в суд: ее обвиняли в том, что в 1930-е она поддерживала коммунистов. Тогда ее муж Дези открыто негодовал: «Единственная красная вещь в Люсиль — это ее волосы, но даже они крашеные!» Позднее обвинения были сняты.

Новая любовь

В 1960 году Болл воплотила в жизнь свою юношескую мечту — она наконец-то сыграла в мюзикле на Бродвее.

В этом же году, после 20 лет совместной жизни, Люсиль развелась со своим супругом. Это произошло на следующий день после окончания съемок сериала «Час комедии Люси-Дези» — продолжения «Я люблю Люси». Тем не менее они сохранили теплые отношения на всю оставшуюся жизнь.

Люсиль Болл стала первой женщиной в истории, которая возглавила продюсерскую студию. После развода актриса выкупила у мужа половину акций их совместной компании Desilu. Надо сказать, что она весьма преуспела на этом поприще. Ряд приемов, которые придумала Люси, до сих пор используются в производстве ТВ-шоу, например съемка перед аудиторией прямо в студии на несколько камер. Позднее студия Desilu была продана за $ 17 млн, объединившись с Paramount Pictures.

Вскоре 50-летняя звезда снова вышла замуж. Ее избранником стал голливудский комик и продюсер Гэри Мортон, который был моложе ее на 12 лет. Вместе с ним Люсиль прожила долгих 28 лет.

Последние годы

В конце 80-х Болл решила повторить былой успех и выпустила телевизионное шоу под названием «Жизнь с Люси». Увы, его ждал провал, проект сняли с эфира через два месяца после выхода.

Последний раз королева комедии появилась на публике в 1989 году на церемонии вручения «Оскара». Через несколько недель Люсиль почувствовала резкую боль в груди и была госпитализирована в клинику, где ей сделали операцию по пересадке донорской аорты. Через неделю актриса умерла из-за разорвавшейся аорты в возрасте 77 лет. Она была похоронена в своем родном городке.

Карьера Люсиль Болл до сих пор считается одной из самых ярких и продолжительных в Голливуде. Актриса была удостоена двух звезд на голливудской «Аллее славы» — за вклад в развитие киноиндустрии и телевидения. Также она вошла в список 100 наиболее влиятельных людей XX века по версии журнала Time.

В 2011 году, в день 100-летия Люсиль, Google посвятил ей интерактивный Google Doodle на своей стартовой странице, где разместил 6 классических моментов из легендарного сериала. В этот же день в родном городке актрисы собралось 915 ее двойников — это стало новым мировым рекордом подобных встреч.

Несколько лет назад оскароносный режиссер Аарон Соркин объявил, что готовит биографический фильм о легендарной комедиантке — «Люси и Дези». На главную роль была утверждена Кейт Бланшетт.

Вы были знакомы с творчеством этой актрисы? Смотрели сериал «Я люблю Люси»?