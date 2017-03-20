Дочка Пола Уокера выросла и превратилась в настоящую красавицу
Звезда «Форсажей» Пол Уокер души не чаял в своей дочке по имени Мидоу. Он окружал девочку заботой и даже сделал татуировку с ее именем.
К сожалению, когда девочке было всего 15, актер погиб и не смог увидеть, какой красивой выросла его дочка.
Мы в AdMe.ru решили рассказать о Мидоу, радуясь тому, что она выросла не только красавицей, но и умницей.
Мидоу Уокер (Meadow Walker) родилась в 1998 году. Ее имя знакомо многим фанатам «Форсажа», ведь Пол упоминал свою дочку почти в каждом интервью.
Мать девочки Ребекка Сотерос хоть и не жила с Полом Уокером, всецело доверяла ему в вопросах воспитания девочки. Актер называл Мидоу своим лучшим другом и старался посвящать ей все свободное время.
Недавно Мидоу отпраздновала свой 18-й день рождения. Судя по фотографиям в соцсетях, девушка из милого ангелочка превратилась в настоящую красавицу.
У девушки появились собственные фанаты, которые следят за ее жизнью и готовы рассказывать всему миру о ее достижениях.
Красивое лицо и стройная фигура Мидоу часто привлекают фотографов, которые с радостью приглашают девушку на фотосессии.
Несмотря на то что Мидоу до сих пор грустит о погибшем отце, постепенно она учится радоваться жизни: много путешествует и ведет активный образ жизни.
Она не допускает распространения сплетен о себе и достойно ведет себя в обществе, чем, несомненно, радует поклонников своего отца.
Фото на превью meadow_walker / instagram
По материалам aol.in