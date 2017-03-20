Дочка Пола Уокера выросла и превратилась в настоящую красавицу

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Звезда «Форсажей» Пол Уокер души не чаял в своей дочке по имени Мидоу. Он окружал девочку заботой и даже сделал татуировку с ее именем.

К сожалению, когда девочке было всего 15, актер погиб и не смог увидеть, какой красивой выросла его дочка.

Мы в AdMe.ru решили рассказать о Мидоу, радуясь тому, что она выросла не только красавицей, но и умницей.