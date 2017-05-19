Дочь Жан-Клода Ван Дамма выросла и стала даже круче своего отца
Пронзительный взгляд, обаятельная улыбка и, конечно, потрясающий шпагат. Эта леди — настоящая красавица с выдающимися физическими способностями, что совсем неудивительно, ведь ее отец — легендарный актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм.
Мы в AdMe.ru решили рассказать вам о Бьянке — девушке, которая, несмотря на свой юный возраст, уже добилась успехов в спорте и кино и стала достойным продолжателем знаменитой фамилии.
Бьянка Ван Варенберг (именно так звучит настоящая фамилия ее отца) унаследовала от своих спортивных родителей не только эффектную внешность, но и невероятную гибкость. Поэтому несмотря на свою изящную и на первый взгляд хрупкую фигуру, может с легкостью выполнять крутые прыжки и приемы.
Как отмечает девушка, любовь к спорту у нее с детских лет, но только не к боевым искусствам — раньше она их просто ненавидела, предпочитая заниматься конькобежным спортом.
Со временем Бьянка все же начала проявлять интерес к единоборствам и теперь умело повторяет трюки своего отца. Они часто тренируются вместе, а порой любят и побороться друг с другом в спортзале. Для дочери Ван Дамм является примером, а она его большой гордостью.
«Я хочу показать маленьким девочкам и маленьким мальчикам, что можно быть физически сильной, но при этом оставаться женственной. Что можно элегантно сидеть нога на ногу за обеденным столом, а потом надрать обидчику задницу, красиво и женственно. Благодаря отцу боевые искусства стали интересны моему поколению, и я хочу продолжить его дело».
Следовать по пути отца Бьянка решила не только в спорте, но и в кино. В 2012 году она сыграла главную роль в фильме «Вторжение извне». Сегодня на счету девушки около 10 картин, где она выступает как актриса, продюсер, сценарист и художник.
Фото на превью iambbgun