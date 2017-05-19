Дочь Жан-Клода Ван Дамма выросла и стала даже круче своего отца

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Пронзительный взгляд, обаятельная улыбка и, конечно, потрясающий шпагат. Эта леди — настоящая красавица с выдающимися физическими способностями, что совсем неудивительно, ведь ее отец — легендарный актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм.

Мы в AdMe.ru решили рассказать вам о Бьянке — девушке, которая, несмотря на свой юный возраст, уже добилась успехов в спорте и кино и стала достойным продолжателем знаменитой фамилии.