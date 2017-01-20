Disney и Pixar опубликовали доказательства, что все их мультфильмы связаны между собой

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Буквально на днях компания Disney выпустила видео, в котором наглядно показала все спрятанные в мультфильмах Pixar элементы, связывающие между собой фильмы двух крупнейших анимационных студий. Преданные поклонники уже не раз замечали эти совпадения в шедеврах Disney и Pixar, а этим видео его авторы только еще раз доказали, что все предположения о наличии подобной связи оказались верны.

Мы в AdMe.ru считаем, что это отличный повод пересмотреть любимые мультфильмы еще раз.