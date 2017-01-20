Disney и Pixar опубликовали доказательства, что все их мультфильмы связаны между собой
Буквально на днях компания Disney выпустила видео, в котором наглядно показала все спрятанные в мультфильмах Pixar элементы, связывающие между собой фильмы двух крупнейших анимационных студий. Преданные поклонники уже не раз замечали эти совпадения в шедеврах Disney и Pixar, а этим видео его авторы только еще раз доказали, что все предположения о наличии подобной связи оказались верны.
Мы в AdMe.ru считаем, что это отличный повод пересмотреть любимые мультфильмы еще раз.
«В поисках Дори» — «Головоломка»
Главную героиню мультфильма про эмоции можно увидеть в числе посетителей океанариума, в котором Дори ищет своих родителей.
«Головоломка» — «Хороший динозавр»
В воспоминаниях Райли эмоции видят памятник, в котором легко узнать Ящера-Чащера.
«Хороший динозавр» — «Корпорация монстров»
В свою очередь, фигурку динозавра Арло можно увидеть среди кучи игрушек в комнате, где монстры тренируются в пугании детей.
«Корпорация монстров» — «Храбрая сердцем»
В хижине старой ведьмы бережно хранится доска с изображением Салли. Более того, есть целая теория, что старушка — это и есть милая девочка Бу.
«Храбрая сердцем» — «Тачки»
Изображение гобелена королевской семьи можно заметить в мультфильме про жизнь автомобилей.
«Тачки» — «История игрушек — 3»
Копия Молнии Маккуина лежит среди игрушек в детском саду.
«История игрушек — 3» — «Вверх»
Медведя из мультфильма про приключения игрушек можно увидеть в детской комнате, мимо окон которой пролетает дом Карла.
«Вверх» — «Рататуй»
Пес Даг гоняется за крысенком Реми.
«Рататуй» — «ВАЛЛ-И»
Фара от скутера злодея виднеется в куче вещей на свалке.
«Рататуй» — «Тачки»
На заднем плане виднеется здание ресторана, в котором разворачиваются действия мультфильма о крысенке-кулинаре. И это же здание мы можем увидеть в городе, где живут машины.
«Тачки» — «Суперсемейка»
Док Хадсон из «Тачек» разместился на заднем плане мультфильма про семью супергероев.
«Суперсемейка» — «В поисках Немо»
Мальчик в ожидании приема у стоматолога читает журнал с фотографией Бадди Пайна на обложке.
«В поисках Немо» — «Корпорация монстров»
Бу на прощание дает Салли игрушку, очень напоминающую рыбу-клоуна Мартина.
«Корпорация монстров» — «История игрушек — 2»
Также в комнате Бу можно заметить куклу Джесси, известную нам по совершенно другому мультфильму.
«История игрушек» — «Приключения Флика»
Игрушки жуков и муравьев из магазина оживают и становятся реальными героями уже нового мультфильма.
«Приключения Флика» — «История игрушек»
Грузовичок «Планета пицца» встречается почти в каждом мультике Pixar.
«История игрушек» — «Вверх»
Disney не включила этот секрет в свое видео, но тем нее менее зрители заметили, что на доске у мальчика Энди из «Истории игрушек» прибито письмо от Карла и Элли Фредриксен, героев мультфильма «Вверх».
По материалам Oh My Disney