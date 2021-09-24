Девушка пересмотрела «Шрека» во взрослом возрасте и поняла, что в этом мультфильме есть другой, непонятный детям смысл

Пересмотрев любимые детские мультфильмы во взрослом возрасте, мы можем увидеть там скрытый смысл, недоступный нам раньше. Так и случилось с Ирой Щербаковой, которая поняла, что «Шрек» — это не банальный мультфильм, а весьма глубокое произведение. Своими наблюдениями девушка поделилась в твиттере.

Мы в AdMe.ru с интересом прочитали мысли Иры.

В эти выходные смотрела «Шрека». Начала одна, а закончила с подругой. В 7 лет мне казалось: это мультик о том, что «внешность не имеет значения, главное — душа». В 27 я считаю: «Шрек» куда глубже. И он в том числе о близости и страхе быть отвергнутым. Как живет Шрек? Это огр, проводящий свои дни в полном одиночестве на болоте. В начале мультика он кажется нам довольным собой и самодостаточным: вот его уютный налаженный быт, вот он наслаждается на болоте тишиной и покоем. Но так ли он самодостаточен? Когда в жизни Шрека появляется Осел, мы видим: искренний интерес другого Шрека пугает и вызывает недоверие. Что-то тут нечисто. Шреку некомфортно, его злят и смущают комплименты. Возможно, он в глубине души уверен: это неправда, он не так уж и крут.

В одной из самых важных сцен фильма Шрек признается Ослу: он привык, что его всегда и везде будут считать чудовищем. Это многое объясняет: раз он в глазах других обязательно плохой, чтобы уберечь себя от боли, надо отстраниться от других. И пойти жить на болото. Именно поэтому внимание Осла так пугает Шрека. Как же так, он же «плохой»! Он привык, что он «плохой»! Если кто-то другой видит в нем хорошее, то с этим другим, наверное, что-то не так! А ведь у принцессы Фионы похожее переживание. Каждую ночь она превращается в огра. Она уверена: это делает ее чудовищем. А раз она чудовище, то ее нельзя любить. Во всяком случае, пока она не избавится от своего ужасного недостатка. И Шрек, и Фиона настолько свыклись с ощущением своей «нехорошести», что они оказываются в ужасе, стоит им влюбиться друг в друга. Шрек боится действовать, потому что он чудовище и Фиона его отвергнет. Фиона тоже боится — ровно по той же причине: она чудовище, зачем она Шреку.

В этом мультике есть очень грустная и смешная сцена. Фиона жалуется Ослу, что она чудище и ее нельзя любить. Шрек случайно слышит этот разговор. А поскольку он привык думать, что чудище здесь именно он, то он немедленно принимает все на свой счет. Боль, с которой и Шрек, и Фиона живут годами, мешает им видеть реальность — реальность, в которой их любят. И если бы не Осел, который рассказал Шреку, о чем на самом деле переживала Фиона, никакой истории любви бы и не было.

Чему нас учит Шрек? Тому, как важно учиться видеть дальше своего страха — страха, что ты недостоин любви и сейчас тебя пошлют. Чтобы построить счастливые отношения с другим, надо сделать шаг ему навстречу, а не замыкаться в своей боли. И в этом — огромная сила.