Дети звезд: ожидания против реальности

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Многие черты внешности передаются по наследству, и, глядя на взрослого человека, часто мы почти не можем представить, как выглядит его ребенок.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать на эту тему. Перед вами фото детей знаменитостей, внешность которых далека от наших самых смелых предположений. Смотрите и удивляйтесь тому, на какие фокусы способна природа.