Дети звезд: ожидания против реальности
Многие черты внешности передаются по наследству, и, глядя на взрослого человека, часто мы почти не можем представить, как выглядит его ребенок.
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать на эту тему. Перед вами фото детей знаменитостей, внешность которых далека от наших самых смелых предположений. Смотрите и удивляйтесь тому, на какие фокусы способна природа.
Джорджия Мэй Джаггер
Дочь Мика Джаггера
Хоппер Пенн
Сын Шона Пенна
Жюли Депардье
Дочь Жерара Депардье
Чет Хэнкс
Сын Тома Хэнкса
Рокко Ричи
Сын Мадонны
Систин Сталлоне
Дочь Сильвестра Сталлоне
Патрик Шварценеггер
Сын Арнольда Шварценеггера
Лоррейн Николсон
Дочь Джека Николсона
Данкан Джонс
Сын Дэвида Боуи
Румер Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса
Фото на превью eastnews, rexfeatures