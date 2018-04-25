25 детских фотографий, в которых не было бы ничего необычного, если бы эти дети не стали звездами
Бывают дети, которые уже в яслях слышат в свой адрес слова: «Ну артист, ну артист, а!» А бывают дети, которые до совершеннолетия выглядят ангелами, словно только сошедшими с небес и никак не планирующими войти в историю своей эпохи. Но есть ли у них нечто общее, что помогает уже в детстве понять всем окружающим, что перед ними растет звезда?
AdMe.ru представляет вам 25 детских фотографий знаменитостей, по которым вы сами должны ответить на данный вопрос: «Как вам кажется, их судьба была предрешена сразу?»
13-летняя Милла Йовович
Маленькая Эмма Уотсон
Алан Рикман в школе
Кажется, тут можно даже не подписывать, что это Леди Гага
Дэниел Рэдклифф на съемках сериала «Дэвид Копперфилд»
Будущая дива Бейонсе
Анджелина Джоли с мамой (смотрите, как они похожи!) и братом
Простой детсадовец Дональд Трамп
Простая школьница Хиллари Клинтон
Крошка Эми Уайнхаус
Молодой и веселый Гарри Стайлз
Чирлидерша Майли Сайрус
Юный и полный надежд Пол Уокер
И вновь Трамп — только теперь обратите внимание уже на Иванку
Маленькая «принцесса Лея» Кэрри Фишер
Будущий бывший президент США Барак Обама
Самый милый подросток в лице Скарлетт Йоханссон
7-летний Фрэнк Синатра. Просто без комментариев
Будущая модель Кендалл Дженнер
Звезда Дрю Бэрримор
Концентрация таланта в виде малютки Джими Хендрикса
Маленькая Ванесса Паради — вылитая Лили‑Роуз Депп
Малыш Курт Кобейн уже возле гитары
И напоследок самое «вкусное»: 12-летний (нет, не 56-летний, как можно подумать) Мэтт Деймон
Фото на превью lostinhistorypics / instagram