25 детских фотографий, в которых не было бы ничего необычного, если бы эти дети не стали звездами

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Бывают дети, которые уже в яслях слышат в свой адрес слова: «Ну артист, ну артист, а!» А бывают дети, которые до совершеннолетия выглядят ангелами, словно только сошедшими с небес и никак не планирующими войти в историю своей эпохи. Но есть ли у них нечто общее, что помогает уже в детстве понять всем окружающим, что перед ними растет звезда?

AdMe.ru представляет вам 25 детских фотографий знаменитостей, по которым вы сами должны ответить на данный вопрос: «Как вам кажется, их судьба была предрешена сразу?»

13-летняя Милла Йовович

Маленькая Эмма Уотсон

Алан Рикман в школе

Кажется, тут можно даже не подписывать, что это Леди Гага

Дэниел Рэдклифф на съемках сериала «Дэвид Копперфилд»

Будущая дива Бейонсе

Анджелина Джоли с мамой (смотрите, как они похожи!) и братом

Простой детсадовец Дональд Трамп

Простая школьница Хиллари Клинтон

Крошка Эми Уайнхаус

Молодой и веселый Гарри Стайлз

Чирлидерша Майли Сайрус

Юный и полный надежд Пол Уокер

И вновь Трамп — только теперь обратите внимание уже на Иванку

Маленькая «принцесса Лея» Кэрри Фишер

Будущий бывший президент США Барак Обама

Самый милый подросток в лице Скарлетт Йоханссон

7-летний Фрэнк Синатра. Просто без комментариев

Будущая модель Кендалл Дженнер

Звезда Дрю Бэрримор

Концентрация таланта в виде малютки Джими Хендрикса

Маленькая Ванесса Паради — вылитая Лили‑Роуз Депп

Малыш Курт Кобейн уже возле гитары

И напоследок самое «вкусное»: 12-летний (нет, не 56-летний, как можно подумать) Мэтт Деймон