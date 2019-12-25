Почему многие считают, что Disney стал штамповать женских персонажей, и к чему это может привести

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Несколько поколений выросло на мультфильмах студии Disney: мы плакали, когда погибли мама Бэмби и Муфаса; мечтали о далматинце или кокер-спаниеле, похожем на Леди; заслушивались чудесными песнями. И, конечно, обожали диснеевских принцесс. Каждая из них очаровывает по-своему, но в последнее время зрители все чаще недовольны тем, что лица героинь сливаются в одно и они теряют индивидуальность. Художники даже запустили небольшой флешмоб, в котором делали лица принцесс реалистичнее и разнообразнее.

Мы в AdMe.ru попробовали разобраться, есть ли основания для этого возмущения.

Многие зрители считают, что в последних своих фильмах Disney делает главных героинь слишком похожими

Когда через 3 года после выхода «Рапунцель» на экранах появилось ставшее суперпопулярным «Холодное сердце», разговоров о штамповке героинь не было. Начались они не так давно. Ведь Эльзе, Анне и их маме положено быть похожими, потому что они мама и 2 дочки. Можно допустить, что фанатская теория верна и Рапунцель тоже их родственница, так что сходство обосновано и здесь. Но Джуди из «Зверополиса» выглядит как мохнатая копия любой из них. Словно злая колдунья превратила одну из перечисленных особ королевской крови в крольчиху: черты лица, фигура, мимика, движения слишком похожи.

Но особенно явно унификация заметна в мультике «Ральф против интернета». Когда Ванилопа попадает в гримерку, она видит всех принцесс разом: их лица действительно изменились по сравнению с тем, что было раньше. Они стали намного более похожими друг на друга. Особенно это видно в чертах Мериды, Жасмин, Мулан и Покахонтас. Кожа последних двух еще и стала значительно светлее. Сюда же можно добавить главную героиню мультфильма «Райя и последний дракон», который выйдет на экраны в 2020 году. Если раньше внешность принцесс относилась к разным типажам, то теперь он один на всех — «беби-фейс». То есть округлое лицо, большие наивные глаза с густыми ресницами, маленький нос, яркие губы — в общем, типичные детские черты.

Как менялись лица принцесс Disney

В самом начале принцесс рисовали с настоящих девушек. Поэтому мультипликационные героини двигаются как живые и обладают довольно реалистичными пропорциями лиц. Образцы такой анимации — Белоснежка (1937) и Золушка (1950). Далее студия легко экспериментировала с формами лиц и фигур, манерой двигаться до самого начала 2000-х. Даже если оставить только черный силуэт на сером фоне, мы легко отличим Белль от Ариэль, а Покахонтас от Жасмин и тем более Нани из мультфильма «Лило и Стич». Хотя сказочные стандарты требуют от принцесс быть писаными красавицами, а общий стиль студии прослеживается в каждом образе, это не мешает девушкам быть особенными и яркими. У них разные силуэты, типажи и черты характера. В 2000-х начался постепенный переход на компьютерную анимацию. Она требует большего упрощения лиц, чтобы персонажи не вызывали у зрителя отторжения, особенно на крупных планах. Но в студии пошли дальше и решили отказаться и от остального, что делало главных героинь особенными. Теперь у них одинаковые не только лица, но и фигуры, мимика, стиль движений.

Почему Disney изменяет популярных героинь

Причин для такой политики крупнейшей анимационной студии мира может быть несколько. Во-первых, «Принцессы Disney» — крайне успешная франшиза. Если разница между героинями будет только в прическах и одежде, это сэкономит производителям немало денег на работе дизайнеров, создании соответствующих макетов для печати и так далее. Если все куклы и принты будут штамповаться по одному шаблону, выгода в масштабах Disney будет огромна. Во-вторых, сейчас на детей тратят намного больше денег, чем раньше, поэтому студии разумно переориентироваться на малышей. Если сделать черты лица принцессы похожими на детские, то девочкам, которые еще даже в школу не ходят, будет проще ассоциировать себя с ней. В результате маленьким зрительницам будет легче привязаться к героине, а потом и выпросить у родителей куклу, покрывало на постель, тематическую вечеринку, посвященную любимой принцессе, а то и поездку в Диснейленд. Так выглядит Эльза, если убрать с ее лица макияж. И если не знать, что она взрослая, то можно принять ее за маленькую девочку.

А так выглядел бы Кристоф, если бы его изобразили по женскому стандарту.

К чему это может привести

Несмотря на то, что все сказочные принцессы обязательно прекрасны, раньше в мультфильмах Disney каждая из них была особенной и легко узнавалась даже по чертам лица. Но сейчас положительные героини действительно становятся похожими как родные сестры, хотя они разных возрастов и рас, а порой и видов. При этом мужчины представлены множеством вариантов внешности, как и злодеи. Увы, выводы напрашиваются не самые приятные: маленьким девочкам транслируют, хотя и наверняка без злого умысла, вполне однозначное послание. Любви и счастья достойны только красивые молодые девушки. Некрасивые и старые хорошими быть не могут. Мужчины же имеют право выглядеть как угодно: у них разная форма носов, глаз, скул и так далее, при этом даже уродливый горбун Квазимодо заслуживает понимания и заботы.

Но красивые девушки все похожи. Очаровательные лица, обязательный легкий макияж, безупречно подобранная одежда — и неважно, что с тобой случилось. Принцесса должна выглядеть идеально, даже если прорыдала всю ночь, упала в море или боролась с врагом намного сильнее себя. Сейчас, когда большинство старается убедить девочек, что не надо подгонять себя под нереалистичные ожидания, что нужно принимать и любить себя такими, какие они есть, этот подход выглядит несовременным и даже вредным. Будем надеяться, что главная аудитория мультфильмов про принцесс перерастет эти идеи без нежелательных последствий.