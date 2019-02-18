Что творится за кадром известных ТВ-шоу и программ

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Побывать на съемках любимой передачи и увидеть процесс подготовки шоу, которое потом посмотрят миллионы, — заветная мечта многих людей. Ведь все, что происходит в студиях за несколько секунд до прямого эфира и обычно скрыто от глаз простых зрителей, сильно отличается от итоговой картинки.

Мы в AdMe.ru оказались по другую сторону телеэкрана, чтобы узнать, как же снимаются самые популярные передачи российского телевидения.

1. Вечерний Ургант

Вечернее развлекательное шоу выходит в эфир с апреля 2012 года. В отличие от некоторых американских аналогов такого рода передач, программа не идет в прямом эфире. Обычно съемки каждого выпуска начинаются в 16:30 по московскому времени в день эфира и занимают несколько часов. Чтобы своими глазами увидеть весь съемочный процесс, достаточно заполнить анкету на сайте передачи и получить приглашение.

2. Доброе утро

Как в 6 часов утра можно выглядеть такими энергичными, выспавшимися и полными сил? Этот вопрос, наверное, задавал себе каждый, кто включал телевизор перед завтраком. Дело в том, что не во всех регионах страны передача выходит в прямом эфире, поэтому записывать ее могут заранее.

С 2014 года первая половина программы выходит только из телецентра «Останкино», а вторую часть передачи ведут из мобильной студии, которая передвигается по улицам Москвы.

3. Поле чудес

Название для передачи было заимствовано из сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Наверняка многие могут найти среди своих друзей или знакомых хотя бы одного человека, который принял участие в капитал-шоу, ведь за 25 лет существования передачи более 12 000 россиян смогли покрутить барабан, мечтая выиграть «а-а-автомобиль». Запись программы традиционно проходит в 4-й студии телецентра «Останкино». Как рассказывают участники, съемка одного выпуска длится до 3 часов, а за день обычно записывают сразу 4 передачи на месяц вперед. Подарки Леониду Якубовичу не всегда приносят игроки, их могут выдать заранее редакторы программы, чтобы шоу на экране выглядело интереснее.

4. КВН

Только в 2006 году у поклонников игры появилась возможность попасть непосредственно на телесъемку любимой передачи. Как рассказывают сами кавээнщики, во время генерального прогона проходит запись всех номеров команд, чтобы была возможность заменить кадры, если что-то пойдет не так, во время телетрансляции. Хотя все шутки и сценки заранее просматриваются и утверждаются редакторами, в телеверсию игры попадает далеко не все, что видят зрители в зале.

5. Время

Одна из самых популярных программ в стране выходит в эфир каждый день вот уже более 50 лет. С декабря 1998 года ее постоянной ведущей становится Екатерина Андреева, которая была признана самой красивой женщиной телевидения в России.

С марта 2008 года передача выходит из Концертной студии телецентра «Останкино», переоборудованной в новостной комплекс «Первого канала». За спиной у ведущей можно увидеть настоящие рабочие места, за которыми сидят сотрудники Дирекции информационного вещания.

В январе 2018 года в студии программы «Время» произошла масштабная реконструкция. Сегодня одного ведущего снимают целых 7 камер: 5 статичных, летающий кран и еще 1 подвижная на монорельсе.

6. Бородина против Бузовой

Главные звезды самого продолжительного реалити-шоу страны летом 2018 года выпустили передачу, в которой эмоционально обсуждают судьбы участников «Дома-2». Как призналась продюсер передачи в одном из интервью, все реплики и сценарий программы прописываются заранее, а вне прицелов камер Ольга и Ксения общаются абсолютно нормально.

7. Вести

Ведущие могут позволить себе комфортные джинсы и удобную обувь, ведь ничего из этого не будет видно в кадре. А комфортная одежда им нужна, потому что часто приходится бегать из одной студии в другую, а это немалые расстояния. Очень часто ведущие новостей — не просто дикторы с красивым голосом и внешностью. Они вместе с редакторами занимаются подготовкой текстов для выпусков новостей.

А вот что происходит за секунды до прямого эфира новостей в монтажной комнате. Главный тут — режиссер. Слева и справа от него — редакторы суфлера и титров, ассистенты, звукорежиссеры, операторы, отвечающие за компьютерную графику и отбивки.

Так как практически каждый день ведущий новостей должен быть в кадре, то очень часто приходится встречать праздники прямо на рабочем месте. Хорошо, когда коллеги попадаются с отменным чувством юмора.

На ведущих новостей смотрят миллионы людей ежедневно, поэтому в кадре нужно всегда выглядеть безупречно.

8. Как работают корреспонденты

Когда важные мероприятия длятся целый день и нужно делать несколько прямых включений с места событий, радуешься тому, что можно снять туфли, ведь снимают тебя только по пояс.

А иногда для удачного кадра и хорошего фона приходится забыть о боязни высоты и невозмутимо вести прямой эфир, чтобы никто из миллионов зрителей даже не догадался, что ты стоишь на хлипкой тумбочке.

Вот в таких спартанских условиях репортерам приходится записывать закадровый текст. Здесь главное — не ошибиться, ведь твой сюжет увидят и услышат миллионы.

9. Как снимают интервью

Многие привыкли видеть громоздкие камеры, кучу осветительных приборов, когда идет запись интервью даже вне студии.

Массивная техника уже уходит в прошлое. Сегодня сюжеты для новостей могут снимать на компактный, но очень навороченный фотоаппарат.

Бонус: что происходит с ведущими, когда они готовятся к эфиру