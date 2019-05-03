Что стало с секс-символами советского кино, которых мы навсегда запомнили молодыми

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Многие советские актеры остались в нашей памяти молодыми и красивыми — такими, какими были в своих лучших фильмах. Но как сложилась дальнейшая жизнь и карьера этих талантливых людей? Кто-то стал заложником одной роли, кто-то получил международное признание и играет до сих пор. А кто-то умудряется совмещать съемки и писательскую деятельность, и за каждой кинокартиной скрывается по-настоящему титаническая и самоотверженная работа.

AdMe.ru решил напомнить своим читателям о всеми любимых артистах советского кино, которые были секс-символами своего времени.

1. Барбара Брыльска

В 15 лет Барбара снялась в эпизодической роли в фильме «Галоши счастья», после чего стала заниматься в театральном кружке. Известность актрисе принесла роль Евы в картине «Анатомия любви», а всесоюзную славу — «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова. После этого Брыльска снимается все реже (в основном в польском кино) и только в 2001 году возвращается к российским фильмам. С начала 2000-х актриса пробует себя в театре, на телевидении. Была членом жюри программ «Две звезды — 2» на «Первом канале» и «Народная звезда» на ТРК «Украина».

2. Наталья Варлей

Наталья Владимировна работала в цирке эквилибристкой, где ее заметил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Примечательно, что в «Кавказской пленнице», которую мы все так любим, Варлей снималась, еще не имея актерского образования. В обычной жизни она не была похожа на свою героиню, поэтому на улице артистку не узнавали. Зато поклонники регулярно приходили на цирковые представления. Окончила Щукинское училище спустя 4 года после фильма, принесшего ей всесоюзную известность. В послужном списке актрисы работа в фильмах «12 стульев», «Вий», «Гостья из будущего», «Волшебник Изумрудного города» и других. Наталья Варлей с детства пишет стихи (в 2017 году вышел 4-й сборник), часть из которых стали песнями. В 2018-м была издана книга «Канатоходка. Автобиография». Несмотря на то что сейчас актриса нечасто снимается, она участвует в телепередачах, руководит мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» и занимается общественной деятельностью.

3. Светлана Светличная

Светлана Светличная дебютировала в кино в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Настоящий успех к актрисе пришел после роли роковой красотки Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке». Многочисленные поклонники забрасывали письмами, предлагали руку и сердце. Светлана Светличная снималась в культовых фильмах своего времени: «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых». Тем не менее были в ее жизни и непростые 10 лет без кино (в 90-х актриса зарабатывала на жизнь уборкой квартиры у богатого соседа). Возвращение к съемкам состоялось в 2000-х — Светличная снялась в полнометражном дебюте Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила». Сейчас актриса продолжает творить, и ее усилия наконец-то оценили по достоинству. В 2015 году на XXI Российском фестивале «Литература и кино» Светлана Афанасьевна получила приз «За преданность кинематографу». Также награждена премией «Икона стиля» (2015) от Fashion People Awards.

4. Александр Годунов

Александр Годунов был артистом балета Большого театра, танцевал в паре с Майей Плисецкой. Снялся в музыкальном фильме «31 июня», который по разным причинам 7 лет пролежал на «полке». Во время гастролей в США попросил политического убежища, однако жена Годунова отказалась остаться с ним и вернулась на родину. Это стало переломным моментом в жизни артиста. Танцевал в Американском театре балета под руководством Михаила Барышникова, позже выступал с собственной труппой. Снимался во второстепенных ролях в кино («Свидетель», «Долговая яма», «Крепкий орешек», «Музей восковых фигур — 2: Затерянные во времени» и других).

5. Ирина Алферова

На 4-м курсе ГИТИСа Ирина Алферова получила роль Даши в эпопее «Хождение по мукам», которая принесла актрисе всесоюзную известность. Режиссер фильма «д’Артаньян и три мушкетера» Георгий Юнгвальд-Хилькевич утвердил Алферову на роль Констанции, но считал, что она не сможет «музыкально» сыграть эту роль, поэтому озвучивала героиню Анастасия Вертинская. Однажды во время съемок фильма на площадку прорвался пылкий поклонник, поцеловал Алферову и заявил: «А теперь — хоть в тюрьму!» Конечно же, «Мушкетеры» имели огромный успех, а Ирина Ивановна стала еще популярнее. Работала в театре «Ленком»: там ей не спешили давать главные роли и часто задействовали актрису только в массовке. Сейчас играет в Московском театре «Школа современной пьесы», время от времени снимается в кино ("Герой нашего времени","Елки-2«, «Распутин») и иногда участвует в антрепризах. Актриса очень избирательно относится к выбору ролей.

6. Анастасия Вертинская

Анастасия Александровна — дочь певца и актера Александра Вертинского. Она стала знаменитой в 15 лет после роли Ассоль в фильме «Алые паруса». Дальше последовали не менее популярные «Человек-амфибия» и «Гамлет». А вот с театральной карьерой все было немного сложнее — ролей давали мало. Тем не менее люди узнавали актрису на улице, в общественном транспорте — отсутствие личного пространства угнетало ее. В 1989 году Вертинская отправилась преподавать актерское мастерство в Оксфорд, где проработала (с перерывами) 12 лет. Сыграла Маргариту в экранизации романа «Мастер и Маргарита» Булгакова у режиссера Юрия Кары. К сожалению, кинокартина увидела свет только в 2011 году. С начала 2000-х Вертинская практически не снимается и изредка играет в антрепризных спектаклях. Актриса подчеркивает, что карьера еще не закончена — просто нет хороших ролей. Анастасия Александровна занимается благотворительностью, а также реставрацией песенного наследия отца.

7. Наталья Негода

Наталья Негода дебютировала в фильме «Завтра была война» Юрия Кары. Кинокартина «Маленькая Вера» принесла актрисе популярность не только в СССР, но за рубежом. Наталья стала первой советской моделью, которая снялась в журнале Playboy. После успеха «Маленькой Веры» актриса сыграла еще в одной картине («В городе Сочи темные ночи») и переехала в США по работе. Там была задействована в фильмах «Назад в СССР», «Летние товарищи», «Каждая минута — прощание» и сериале «Закон и порядок». После развода с мужем Негода вернулась в Россию, где после 13-летнего перерыва сыграла в фильме Алексея Мизгирева «Бубен, барабан». Наталья Игоревна была награждена премиями «Белый слон» и «Золотой орел» за лучшую женскую роль. В марте 2019 года фильм «Ван Гоги», в котором снялась актриса, вышел в российский прокат и получил положительные оценки критиков.

8. Анна Самохина

Первой и самой важной киноработой Анны Самохиной стала роль Мерседес в «Узнике замка Иф» Георгия Юнгвальд-Хилькевича. В то время режиссер искал красивую актрису по всей стране. Его помощник Александр Просянов нашел Самохину в студенческом общежитии и не разглядел в ней Мерседес. Однако девушка не растерялась и отправила свои удачные фото на пробы. Позже Самохину позвали в криминальную драму «Воры в законе», костюмированные фильмы «Дон Сезар де Базан», «Царская охота». В начале 90-х актриса активно снималась в кинокартинах разных жанров, но потом наступил творческий застой. Приходилось соглашаться на неинтересные роли, подрабатывать конферансом. В 2004 году Самохина участвовала в премьере спектакля «Жозефина и Наполеон», который впоследствии имел большой успех. В последние годы жизни актриса много работала в кино и театре, была успешным предпринимателем: ее рестораны «Поручик Ржевский» и «Граф Суворов» пользовались популярностью в Петербурге. В 2010 году Анна Самохина ушла из жизни, через год после того, как у нее диагностировали рак желудка.

9. Игорь Красавин

Этот белорусский юноша остался в памяти советских зрителей как актер одной роли. Игорь Красавин проснулся знаменитым после выхода на экраны музыкального фильма-сказки «Не покидай...» (1989), где сыграл принца Патрика. Практически сразу посыпались предложения от режиссеров сниматься в их кинокартинах, но Красавин отказался, выбрав строительную специальность. Он работал машинистом буровой установки, участвовал в строительстве станций минского метро, был счастлив в браке. Умер в 2009 году от аневризмы.

10. Маргарита Терехова

Маргарита Борисовна Терехова бросила физико-математический факультет Ташкентского университета ради театрального. Снялась в «Бегущей по волнам», «Белорусском вокзале», «Зеркале» Андрея Тарковского. Однако настоящую популярность ей принесли костюмированные музыкальные телефильмы «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «д’Артаньян и три мушкетера». Актриса дружила с Игорем Тальковым и 4 года выступала в его театральном коллективе «Балаганчик». В 2005 году вышел фильм «Чайка» по одноименной пьесе А. П. Чехова — первая и единственная режиссерская работа Маргариты Борисовны. После этого Терехова больше не снимается и все реже появляется на публике.

11. Игорь Старыгин

Первым фильмом Игоря Старыгина стало «Возмездие», где он снялся нелегально, так как студентам до окончания учебы было запрещено работать в кино. Впрочем, картину положили на «полку» из-за политических соображений, поэтому об этом никто не узнал. После роли Арамиса в «д’Артаньяне и трех мушкетерах» Юнгвальд-Хилькевича, Старыгин становится по-настоящему популярным. Вплоть до начала 90-х актер активно снимался в кино, однако со временем ролей предлагали все меньше. Да и здоровье не позволяло работать так много, как раньше. Старыгин играл в театре и даже озвучивал аудиокниги (хотя Арамис говорит голосом Игоря Ясуловича). Последним фильмом артиста стало «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини». Умер Игорь Владимирович в 2009 году от последствий инсульта.

12. Ольга Остроумова

Ольга Михайловна Остроумова училась в ГИТИСе в мастерской Варвары Алексеевны Вронской. В конце 1-го курса после экзамена по актерскому мастерству ее попросили приехать на киностудию имени Горького, где переодели в школьную форму и сфотографировали на пробы. Так актриса получила свою первую роль в фильме «Доживем до понедельника». Огромный успех принесла кинокартина «А зори здесь тихие», которая стала культовой не только в СССР, но и во всем мире. Всю жизнь артистка активно снимается («Гараж», «Василий и Василиса», «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Адмиралъ») и работает в театре. Роль Анфисы в спектакле «Вдовий пароход» стала одной из самых любимых в карьере Ольги Михайловны. Одна из последних заметных работ в кино актрисы на сегодняшний день — фильм «Ван Гоги», который вышел в прокат в марте 2019 года.

13. Михаил Козаков

В студенческие годы Михаил Козаков снялся в картине «Убийство на улице Данте». Но всесоюзная известность пришла после роли отрицательного героя Зуриты в фильме «Человек-амфибия». Артист много работал в театре, снимался в популярных кинокартинах «Вся королевская рать», «Соломенная шляпка», «Здравствуйте, я ваша тетя!». Дебютировал в качестве режиссера: его первой работой стал телеспектакль «Ночь ошибок». Затем последовали «Безымянная звезда», легендарные «Покровские ворота» и много других достойных фильмов. Козаков писал сценарии, работал актером озвучки, а в 2006 году выпустил 2 книги: «Третий звонок» и «Рисунки на песке». Михаил Михайлович умер от рака легких в 2011 году.

14. Светлана Тома

Светлана Андреевна Тома собиралась поступать на юридический факультет Кишиневского университета, но на троллейбусной остановке девушку заметил режиссер Эмиль Лотяну и пригласил ее на кинопробы. Ее дебютом стала картина «Красные поляны», а вершиной творчества — «Табор уходит в небо» (по рассказам Максима Горького «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль»). Фильм получил «Золотую раковину» Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне и другие награды. Поклонники дарили актрисе драгоценности, вещи ручной работы (однажды во время визита в Югославии ей презентовали роскошное вязаное шерстяное пальто). После успеха «Табора» Светлана Тома часто появлялась на экране в экзотических образах. Она снималась у многих именитых режиссеров, но самыми яркими стали роли в фильмах Эмиля Лотяну. Актриса участвовала в программе композитора Виктора Мережко «Поют звезды театра и кино». В 2016 году она снялась в мини-сериале «Джинн» Андрея Селиванова.

15. Наталья Селезнева

Наталья Игоревна Селезнева в 6 лет сыграла в своем первом спектакле «30 сребреников». На одном из представлений девочку заметила Агния Барто, которая настояла, чтобы та снялась в экранизации ее книги «Алеша Птицын вырабатывает характер». Успех юной студентке театрального принесло сотрудничество с Леонидом Гайдаем и роль Лиды в «Операции „Ы“ и других приключениях Шурика». Дальше следуют «Я вас любил...», «Калиф-аист», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!» и ряд других кинокартин. Более 10 лет актриса играла в телеспектакле «Кабачок „13 стульев“». Несмотря на то что Наталья Игоревна продолжает сниматься в кино, часто это не очень известные и популярные фильмы. Впрочем, актриса до сих пор блистает на сцене Московского академического театра сатиры.