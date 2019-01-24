Что стало с нашим любимым актером и есть ли у него шанс на возвращение

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21 января были объявлены номинанты на «Золотую малину 2019» — главную антипремию в области кино. Одним из рекордсменов предстоящей церемонии стал Джонни Депп, засветившийся в номинации «Худший актер» за озвучивание мультфильма «Шерлок Гномс» и в номинации «Худший экранный дуэт», которая звучит так — «Джонни Депп и его угасающая карьера». Что с тобой происходит, Джонни?

AdMe.ru решил вспомнить экранную судьбу мистера Деппа, найти момент излома и оценить шансы на возвращение одного из самых необычных актеров современности.

1984 — случайное начало карьеры

Пьющий отец, развод родителей, разгульный образ жизни, рок-н-ролл и исключение из школы — это коротко о детстве будущего актера. Кстати, тогда он еще думал о себе как о будущем музыканте. Но неожиданный брак (в 20 лет) с гримершей Лори Энн Эллисон определил его судьбу: она случайно познакомила его с Николасом Кейджем, который отправил его к знакомому агенту, который, в свою очередь, отправил его на кастинг фильма «Кошмар на улице Вязов». Джонни получил роль. Там его заметили и пригласили уже на главную роль сериала «Джамп-стрит, 21», после премьеры которого он проснулся звездой.

«Кошмар на улице Вязов», «Джамп-стрит, 21».

1990–2001 — становление звезды

В 90-е Джонни начал набирать обороты и не допустил ни одного карьерного промаха, соглашаясь лишь на отборные картины. Здесь были авторский «Мертвец», культовый «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», сказочный «Шоколад» и «Эдвард Руки-ножницы», где наш герой впервые предстал в виде сильно гримированного странного персонажа, что потом и станет его актерской особенностью. Помимо карьеры, светский Голливуд не упускал возможности обсудить личную жизнь такого красавчика. В особенности его романы с Вайноной Райдер, Кейт Мосс и брак с француженкой Ванессой Паради с последующим переездом в Париж и рождением двух прекрасных детей.

«Плакса», «Эдвард Руки-ножницы».

«Дон Жуан де Марко», «Бенни и Джун».

«Мертвец», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

«Сонная Лощина», «Шоколад».

2003 — мировой прорыв

В 2003 году произошло знаменательное событие не только для Деппа, но и для всего мирового кинематографа: фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» буквально возродил жанр приключенческого кино, а образ Джека Воробья был настолько свеж, что удостоился номинации на «Оскар». Несмотря на то что статуэтка тогда ушла в руки Шона Пенна с его «Таинственной рекой», Депп и без наград вошел в первый эшелон Голливуда.

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».

2004–2012 — образ экстравагантного персонажа

Найдя в 2003-м характер своего Воробья, Джонни Депп, кажется, решил его не отпускать. Так мир увидел похожих персонажей в «Чарли и шоколадной фабрике», в «Суини Тодд, демон-парикмахере с Флит-стрит», «Воображариуме доктора Парнаса», «Алисе в Стране чудес», «Мрачных тенях». Даже в фильмах, где у него не было сумасшедшего грима и такого же амплуа, он все равно представлялся нарочито экстравагантным — словно комик, которого тяжело воспринимать в драматической роли. Тем не менее образы были шикарные, фильмы — кассовые, а актер — всеми любим.

«Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».

«Воображариум доктора Парнаса», «Алиса в Стране чудес».

«Мрачные тени», «Одинокий рейнджер».

2012–2015 — ни одной выдающейся работы

Многообещающие фильмы, такие как «Турист», «Ромовый дневник» и «Одинокий рейнджер», неожиданно получили оценки ниже среднего. Но, как оказалось, это было весьма неплохо в сравнении с тем, что ждало актера в ближайшем будущем. В 2014-м последовал развод с Ванессой Паради, в 2015-м — свадьба с [коварной] Эмбер Херд, что, конечно же, подточило образ Деппа как примерного семьянина. И как по мановению руки в этот же период его умение выбирать лишь качественные фильмы дало сбой, о чем свидетельствуют такие провальные фильмы, как «Бивень», «Чем дальше в лес», «Мордекай», «Везунчики» и «Йоганутые». Как следствие — алкоголизм. Тем не менее пресса периодически писала о Деппе со словами восторга: например, о его благотворительной акции, где актер в образе Джека Воробья навещал детей с онкологическими заболеваниями (это стоит увидеть).

2016 — сегодняшний день. Падение

Номинация на «Золотую малину» за «Мордекая», растрата полумиллиарда долларов, суд с собственной финансовой компанией, смерть матери, скандал с Эмбер Херд, обвинение в насилии и пьянстве (вероятно, ложные), развод, суд, отказы кинокомпаний — это 2016 год нашего героя. После этого был маленький шанс на карьерный проблеск — экранизация детектива Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Но встретили картину довольно прохладно. Что было дальше, можно прочитать в репортаже размером с немалый рассказ в журнале Rolling Stone. Журналист издания провел 72-часовое интервью с депрессивным, всеми покинутым и не совсем трезвым Деппом. Весь мир узнал о его проблеме с запрещенными препаратами, алкоголем и о банкротстве. Кажется, в этот момент агенты окончательно удалили его имя из своих списков. 2019-й — 2-я и тут же 3-я номинация на «Золотую малину».

Что дальше?

Мистер Депп не сдается. В скором времени должна выйти картина «Ричард прощается» — про профессора, которому ставят смертельный диагноз, и он пускается исполнять свои мечты. Слегка похоже на десяток фильмов по тому же сюжету, но не будем об этом. Ради роли актер сильно похудел, и летом 2018-го многие всерьез забеспокоились о его здоровье при таком-то положении дел.

Еще один фильм — детектив «Город лжи» о рэперской войне побережий, конкретно — об убийстве Тупака Шакура и The Notorious B.I.G.. Не совсем та история, которую ждут поклонники Деппа, честно говоря. Единственное, что на сегодняшний день может удержать некогда ярчайшего актера на плаву и стать залогом будущих успешных ролей, — это...