20+ фактов о том, что происходит на съемочных площадках фильмов о киновселенной Marvel

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В последние дни журналисты и фанаты фильмов о супергероях активно обсуждают возможный уход Человека-паука из киновселенной Marvel. Означает ли это, что мы больше никогда не увидим совместной актерской игры Тома Холланда и других «Мстителей» на большом экране, пока остается загадкой. А пока мы решили поностальгировать и вспомнить лучшие моменты из популярных фильмов Marvel, а также раскрыть некоторые секреты съемочного процесса.

Мы в AdMe.ru посмотрели все страницы известных актеров и режиссеров в Instagram, чтобы найти фотографии со съемок и сравнить их с кадрами из фильмов. Некоторые сравнения и подробности из интервью самих актеров нас даже рассмешили.

1. Неудобные костюмы

Том Холланд, который сыграл Человека-паука, на съемках был вынужден носить один из самых неудобных костюмов. Снимать маску было так сложно, что актеру в перерывах между сценами приходилось пить воду через трубочку, которая вставлялась в отверстия для глаз. Маска, которую актер носил в своем первом фильме в роли супергероя, была настолько неудобной, что царапала лицо Тома и оставляла синяки.

В фильмах про Человека-паука есть много сцен, где Питер Паркер легко снимает свой супергеройский костюм, чтобы похвастаться накачанным прессом. Но на самом деле актеру нужно было носить трикотажный костюм, который потом убирали с помощью компьютера, и неудобные стринги под одеждой.

А в сценах, где нужно было выполнять трюки, актеру под костюм надевали специальный страховочный бандаж. Все естественные складки на одежде Человека-паука потом приходилось убирать с помощью компьютерной графики.

2. Тяжелый грим

Новый облик героя Криса Хемсворта в финальной части «Мстителей» вызвал бурю эмоций. В отличие от коллег по съемочной площадке, чьи костюмы в большей степени были созданы с помощью компьютерной графики, Хемсворт был вынужден носить очень реалистичный накладной живот, который весил около 30 кг.

А для завершения образа ему также вставили специальные расширители для щек, чтобы лицо на экране казалось толще.

3. Трюки

Многие трюки актеры выполняли сами, если это не представляло угрозы для их здоровья.

А съемки самых зрелищных сцен проходят в павильонах, где могут выстроить любые декорации. Например, часть монумента Вашингтону, по которому в фильме должен был взбираться Человек-паук.

Многие сцены снимаются на фоне зеленого экрана, и актеры даже не знают, где именно они находятся и с кем сражаются. Это делается не только для того, чтобы потом добавить компьютерную графику, но и чтобы чересчур болтливые актеры случайно не рассказали лишнего журналистам до премьеры фильма.

4. Дублеры

Дублеров привлекают не только тогда, когда нужно выполнить сложный трюк, но и в сценах, где герой перемещается во времени и встречает самого себя. Например, в эпизоде, где два Капитана Америка дерутся друг с другом, лицо актера Криса Эванса было наложено на лицо дублера при монтаже.

Том Холланд часто выкладывает в своем Instagram фотографии и видео со съемочной площадки Marvel. В одном из таких видео запечатлен его дублер Грег Таунли — профессиональный каскадер и бывший член сборной Великобритании по спортивной гимнастике.

А вот дублер Тора (Криса Хемсворта), Бобби Холланд Хэнтон, выполняет практически все трюки вместо знаменитого австралийского актера не только в фильмах Marvel, но и в других картинах с участием Хемсворта, например в ленте «Люди в черном: Интернэшнл».

5. Виртуальная реальность

Знаменитый костюм, в котором Человек-паук появляется в фильме «Мстители: Война бесконечности», в действительности даже не существует, а был полностью нарисован специалистами по визуальным эффектам. Однако журналисты посчитали, что производство такого фантастического костюма в реальной жизни обошлось бы создателям фильма в более чем $ 16 млн.

Несмотря на то что Том Холланд большую часть экранного времени проводит в маске, за которой сложно разглядеть эмоции актера, с помощью специальных камер мимика актера записывалась и совмещалась с его компьютерным персонажем. А чтобы голос актера звучал из-под маски правдоподобно, ему приходилось произносить свои реплики через шарф.

Железный Человек (Роберт Дауни — младший) в новых фильмах о команде «Мстителей» чаще всего носил на съемках лишь часть брони. Все остальное дорисовывали с помощью компьютерной графики, используя данные захвата движения и ручной анимации.

А так выглядит знаменитая сцена встречи Питера Паркера и Тони Старка в фильме «Мстители: Финал» без компьютерной обработки.

Образ зеленого Халка в исполнении Марка Руффало был полностью создан с помощью компьютерных технологий. Но даже мелкие детали, такие как щетина и белые виски Руффало, были точно скопированы и перенесены на его компьютерного персонажа.

Даже в обычных сценах, которые можно было бы полностью нарисовать на компьютере, актерам приходилось сниматься в специальных костюмах, которые захватывали движения, чтобы сделать образ их персонажей более правдоподобным.

6. Веселье на съемочной площадке

Все самые эмоциональные сцены во время съемок финальной части «Мстителей» за кадром скрывают смех и улыбки актеров. Даже на похоронах Тони Старка супергерои нашли повод, чтобы повеселиться.

А сколько дублей приходится делать, когда практически любая, даже самая серьезная реплика может рассмешить актеров.

Хоть актерам и запрещается фотографировать на съемочной площадке, но юные звезды никак не могут удержаться, чтобы не сделать совместный снимок с коллегами по фильму.

А здесь режиссер Тайка Вайтити и Крис Хемсворт целуют знаменитого актера Энтони Хопкинса на съемках фильма «Тор: Рагнарёк».

Кажется, самые смешные снимки получались у актеров во время обеденных перерывов.

А этот знаменитый ланч со всеми ключевыми героинями киновселенной Marvel даже попал в новостные ленты многих СМИ.

Серьезные и невозмутимые на экране, но только выключается камера — они начинают веселиться как дети.

Как можно оставаться спокойным, когда твой коллега по съемочной площадке строит такие гримасы.

Враги они только на экране, а во время перерывов могут мило беседовать, смотреть фотографии и улыбаться.

Сложно даже представить, сколько веселья и радости доставляли съемки фильмов о «Мстителях» всей съемочной группе.

Бонус: видео со съемок

OMG 😮! What a ride. How I love these people and all the fans who made it so damn good.



Video by @Crissi40 pic.twitter.com/oB2EIj8ofV — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 27, 2019