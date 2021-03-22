Что нужно знать о Кристофе Вальце, который 30 лет играл микророли в сериалах, а потом оказалось, что он гениальный актер

В интернете есть мем с Кристофом Вальцем, в котором говорится: «Начал играть в Голливуде в 53 года. 2 номинации на „Оскар“. Выиграл обе». На сегодняшний день, пожалуй, это самая исчерпывающая характеристика его актерской карьеры. До того как к Кристофу Вальцу, разменявшему шестой десяток, пришел настоящий успех, он уже засветился более чем в полусотне проектов. По большей части это были эпизодические роли в сериалах, не принесшие актеру широкой известности.

Мы в AdMe.ru заглянули в биографию Кристофа Вальца и разобрались, какое событие послужило поворотным пунктом в его карьере и привело уже немолодого актера к славе и многочисленным кинопремиям.

1979–1981: первые кинопроекты и разные амплуа

Трудно представить, что так Кристоф Вальц выглядел 40 лет назад, ведь мы уже привыкли к его амплуа злого гения.

После обучения актерскому мастерству в Нью-Йорке австриец Кристоф Вальц возвращается в Европу, где заключает первые контракты на съемки. Ему дают главные роли в проектах разных жанров: комедийный сериал, триллер и даже костюмированная мелодрама. Кристоф Вальц демонстрирует широкий актерский диапазон, представая перед зрителями то в комическом амплуа бандита-недотепы, то трагическим юношей, упеченным за решетку психиатрической клиники, то трепетно влюбленным Тристаном.

«Я видел фильмы Скорсезе, когда они вышли, самые ранние из них — „Злые улицы“, „Таксист“, „Король комедии“, и тогда Роберт Де Ниро стал для меня образцом для подражания с его беспрецедентной способностью создавать характер и лицо. Он ничего не делает, но он открывает ваше понимание, он открывает ваш разум, и вы проваливаетесь в этих персонажей». Кристоф Вальц

23-летний Кристоф в комедийном сериале «Пароль „Чикаго“» (1979).

1982–1999: уход на телевидение и второстепенные роли в эпизодах

За карьерным взлетом следуют десятилетия однообразной работы в телевизионных сериалах. В основном Кристоф Вальц снимался в немецких телепроектах, например засветился в роли злодея-кукольника в «Комиссаре Рексе», а в детективном сериале «Деррик» сыграл в 2 разных эпизодах. В 1991 году актер снялся у польского режиссера Кшиштофа Занусси в фильме «Жизнь за жизнь», однако этой картине не суждено было запустить его карьеру. Впереди его ждали еще 10 лет эпизодических ролей.

2000: маленькая роль в фильме с голливудскими звездами

В 2000 году на экраны выходит ирландская криминальная комедия «Обыкновенный преступник». Кристоф Вальц получает скромную роль скупщика краденого родом из Амстердама. Вместе с ним на экране звезды — Кевин Спейси и Колин Фаррелл. Однако роль Петера оказалась такой незначительной, что Кристоф Вальц даже не попал на постер фильма.

2008–2010: работа с Квентином Тарантино и первый «Оскар»

В 2009 году вышел фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». По словам самого режиссера, именно благодаря Кристофу Вальцу, сыгравшему роль немецкого полковника Ганса Ланды, этот фильм получился таким, каким он его себе представлял. По сценарию Ганс Ланда должен был быть лингвистическим гением. И во время кастинга Тарантино уже начал сомневаться, получится ли найти на роль злодея актера, который бы свободно говорил на 4 языках и смог бы одинаково убедительно сыграть комическую наивность и жестокость. Единственным недостатком 53-летнего Вальца было то, что он говорил всего лишь на 3 языках: немецком, английском и французском. Но, познакомившись с актером, Тарантино понял: съемки состоятся.

«Он мог делать все, что мы хотели. Он был просто потрясающим... Мы были в восторге, когда он закончил». Квентин Тарантино

Кристоф Вальц получает «Оскар» за роль Ганса Ланды в 2010 году. Номинация — «Лучшая мужская роль второго плана».

За роль Ганса Ланды Кристоф Вальц был признан лучшим актером на Каннском кинофестивале в 2009 году, также он получил премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA как лучший актер второго плана.

2011–2021: любимый злодей Голливуда

После того как Квентин Тарантино запустил карьеру Кристофа Вальца, актера начали приглашать в высокобюджетные голливудские проекты. Правда, маска злодея настолько плотно к нему приросла, что и роли Вальцу доставались соответствующие. В фильме «Воды слонам!» он играет жестокого и властного Августа — дрессировщика в цирке, в ленте «007: Спектр» — главу преступной организации, в «Больших глазах» — художника-недоучку, присваивавшего себе чужие работы. Интересно, что после обрушившейся на него славы Кристоф Вальц не стал порывать со своим сериальным прошлым. Когда актеру предложили сняться в телевизионном проекте «Самая опасная игра», он согласился.

Так актер выглядит сейчас — Вальц в образе коварного бизнесмена Майлза Селларса.

С Тарантино актеру удалось поработать дважды. Во второй раз режиссер предложил Кристофу сыграть персонажа — противоположность Ганса Ланды. За роль доктора Кинга Шульца в фильме «Джанго освобожденный» (2012) Вальц тоже получил «Оскар».

Помимо участия в голливудских блокбастерах и фильмах Тарантино, Вальц поработал со многими именитыми режиссерами: Романом Полански, Терри Гиллиамом, Тимом Бертоном, Вуди Алленом, Уэсом Андерсоном.

Еще несколько интересных фактов о Кристофе Вальце

У актера есть своя звезда на «Аллее славы».

В юности Кристоф начал обучаться оперному вокалу, однако оставил это занятие, чтобы получить актерское образование.

По словам Кристофа Вальца, за прошедшие десятилетия выматывающей работы на ТВ он не раз сомневался в собственном таланте.

«Это нормально. Все, к кому вы должны относиться серьезно, все, кто действительно интересен, постоянно сомневаются, потому что это способствует прогрессу. Неуверенность в себе продвигает вас вперед, потому что вы хотите развиваться». Кристоф Вальц

Роль полковника Ганса Ланды, которая принесла Кристофу Вальцу оглушительный успех, изначально была предназначена Леонардо Ди Каприо.

«Филадельфийская история» — один из любимых фильмов артиста.

В одном из интервью Кристоф Вальц признался, что в юности был влюблен в актрис Лайзу Миннелли и Лорен Бэколл.

Он выступил режиссером фильма «Худший брак в Джорджтауне», где сам сыграл главную роль.

Актер был выбран на роль Зигмунда Фрейда в фильме «Опасный метод», но от съемок Вальцу пришлось отказаться, поскольку на тот момент он уже был задействован в проекте «Воды слонам!». Этот факт вдвойне любопытен, так как дедушка Вальца — Рудольф фон Урбанчич — увлекался психоанализом, был последователем Фрейда и даже выпустил несколько книг.

Кристоф Вальц мечтает сыграть в мюзикле «Суини Тодд».

У актера 4 детей: 2 дочери и сын от первого брака и 1 дочь — от второго.