Мы по-новому взглянули на «Самую обаятельную и привлекательную» и хотим рассказать, почему конец фильма вовсе не хеппи-энд

Мелодрама «Самая обаятельная и привлекательная» вышла на экраны более 35 лет назад и сразу же завоевала сердца миллионов зрителей. Страна затаив дыхание следила за тем, как героиня Ирины Муравьевой на практике испытывает «научные» методы обольщения в попытках обрести семейное счастье. Современные зрители убеждены, что, несмотря на, казалось бы, оптимистичный финал картины, на самом деле история Нади Клюевой заканчивается вовсе не хеппи-эндом.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что не так с ухажерами главной героини и как получилось, что она проглядела по-настоящему достойный вариант.

Что не так с Геной Сысоевым?

Надя Клюева работает инженером в конструкторском бюро. Каждый день в обеденный перерыв она играет в пинг-понг с верным товарищем, техником второго разряда Геной Сысоевым. Гена и Надя давно знакомы и понимают друг друга с полуслова. Их дуэт выглядит на редкость гармоничным. Внезапно все меняется. Надя, желая наладить личную жизнь, начинает следовать инструкциям опытной подруги Сусанны. Из серой мышки она превращается в эффектную девушку, перестает ходить на пинг-понг, вместо этого наблюдая, как коллеги режутся в шахматы. Разглядев в Клюевой привлекательную особу, мужчины начинают бороться за ее внимание. А что же делает Гена?

А Гена никак не реагирует. Представьте на минуту: девушка, которая вам симпатична и с которой вы каждый день видитесь в обеденный перерыв, вдруг без причин перестает появляться. Наверняка вам захочется выяснить, что с ней случилось. Да и сделать это не так уж сложно, когда работаешь в одном учреждении. Гена же не предпринимает никаких действий: изо дня в день он продолжает одиноко стоять в фойе и с тоской смотреть, как в пинг-понг играет кто-то другой.

Лишь спустя время любитель пинг-понга встречает Надю по пути на работу и как бы между делом спрашивает, почему она больше не приходит играть. Он отмечает, что девушка похорошела, но на этом его попытки продолжить общение заканчиваются. Когда вечером того же дня Сысоев видит, как Клюеву увозит на «жигулях» импозантный, «упакованный» мужчина, пингпонгист лишь грустно вздыхает. Может быть, ему и не хочется терять Надю, но он не делает ничего для того, чтобы быть с ней рядом.

В финале картины Надя понимает, что «в любви рецептов нет». Она оставляет затею покорить сердце Володи и возвращается к любимому занятию — игре в пинг-понг. Сысоев искренне рад, что напарница вернулась. Но есть ли в этом его заслуга? Вероятно, нет. Надя сама приняла решение возобновить общение с Геной. Не сделай она этого, он, возможно, так бы и продолжил стоять у стенки в фойе, не решаясь ни поговорить с нравящейся ему девушкой, ни пригласить ее на свидание. И ведь ему давно «не шешнадцать»: он взрослый мужчина и с легкостью мог бы обозначить свои намерения — было бы желание. Нужны ли на самом деле Гене отношения с Надей? Глядя на поступки, сказать сложно. Перспектива совместной жизни Клюевой и Сысоева выглядит сомнительной.

Возможно ли семейное счастье Нади и Гены? Маловероятно, но шансы на совместное будущее все же есть. Однако в этом случае Клюевой вновь придется следовать завету Сусанны: «Не родись красивой, а родись активной». Геннадий выглядит полным рохлей, и, чтобы расшевелить его, Надежде придется приложить немалые усилия: самой пригласить избранника на свидание, самой признаться в любви, самой сделать предложение... В браке все важные вопросы, скорее всего, тоже лягут на ее плечи.

Кого Надя недооценила?

Несмотря на все ухищрения и уловки, Наде так и не удалось заинтересовать Володю Смирнова. Зато на девушку обратили внимание другие сослуживцы — Миша Дятлов и Леша Пряхин. И если с первым все понятно — у него жена и дети, то второй кандидат на сердце героини выглядит незаслуженно сброшенным со счетов.

Да, он родом из деревни и порой ведет себя простовато. Но, в отличие от других ухажеров, Леша единственный, кто доказал свое отношение к Наде не словом, а делом. Он не пожалел для понравившейся девушки ни времени, ни денег: достал дефицитный билет на Джанни Моранди, отказавшись от просмотра важного футбольного матча. Пристыдил Володю, когда узнал, что тот выпросил у Нади билет для другой девушки. Начал следить за собой, сменив заношенную рубашку на приличный костюм.

Сусанна вычеркнула Пряхина из списка потенциальных женихов лишь из-за невысокого разряда: «Конструктор второй категории нам не нужен. Только первой!» Но ведь категория — дело наживное. Леша неглупый, честный и порядочный человек. Он мог бы быть идеальным мужем. Изначально Надя и Сусанна подбирали претендента, за которого можно было бы выйти замуж удачно, с правильным расчетом. Леша Пряхин подходит на эту роль куда лучше, чем заносчивый Володя Смирнов или вялый Гена Сысоев.