Что не так с премией «Оскар» и почему она гарантирует лишь повышение гонораров актерам, но не зрительскую любовь

94-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет 27 марта. За звание «Лучший фильм» поборются 10 фильмов. Однако, несмотря на то что «Оскар» по-прежнему считается одной из самых престижных и популярных наград в кинематографе, с каждым годом к ней возникает все больше претензий, а количество зрителей снижается.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, почему премия «Оскар» в последнее время все чаще вызывает вопросы как у профессиональных критиков, так и у большого количества зрителей. А в конце вы найдете бонус, рассказывающий о новых правилах церемонии, которые будут введены с 2025 года.

Непрозрачная и непонятная система голосования

Дело в том, что членами жюри являются члены Академии кинематографических искусств и наук из Калифорнии, чьи имена остаются неизвестными. Сегодня число академиков, имеющих право голосовать, составляет более 9 тысяч человек, треть которых в разное время также были номинантами премии. Основные претензии, которые в последние годы звучали все громче и чаще, касались отсутствия гендерного, расового и вообще какого-либо разнообразия среди членов жюри, и, надо сказать, это довольно справедливо. В итоге «Оскар» оказывался отражением усредненных вкусов узкой группы людей, весьма устойчивых в своих предпочтениях в силу социального положения, пола и возраста. К тому же стать членом академии не так-то просто. Отбор происходит раз в год, а для получения приглашения требуется, чтобы вашу кандидатуру поддержали 2 действующих члена. При этом вы должны быть выдающимся участниками современной киноиндустрии. В итоге в академии царит атмосфера не самого тесного, но все же весьма закрытого клуба. Из-за непрозрачности системы голосования может сложиться впечатление, что академия работает исключительно «для своих», а за решениями стоит пусть и элитная, но анонимная киноиндустрия.

Вишенкой на торте является тот факт, что ежегодно американские издания публикуют материалы, в которых утверждается, что некоторые члены академии даже не видели все фильмы-номинанты, претендующие на «Оскар».

«Оскар» стал предсказуемым

Вы, наверное, слышали такое выражение, как «приманка для Оскара». Оно появилось неслучайно и уже превратилось в клише. Якобы со временем была выведена идеальная формула для фильма, который имеет все шансы получить престижную награду. Так, для победы нужны пафос, какая-либо актуальная повестка, душераздирающая история и мощное актерское перевоплощение. Конечно, создатели фильмов не настолько циничные люди, чтобы снимать свои картины специально «под Оскар», но все-таки получить деньги у продюсеров на потенциально выигрышную историю куда легче. Отличным примером может служить лента «Далласский клуб покупателей», который отвечает всем озвученным критериям и чья победа была очевидна практически сразу же после выхода трейлера. И это, разумеется, вовсе не значит, что победители не талантливы или не достойны награды, просто порой результаты бывают довольно предсказуемы, а это лишает церемонию интриги.

Действительно талантливые актеры порой годами не получают награду

Не будем лукавить: выиграть заветную награду мечтают практически все звезды Голливуда. При этом есть несколько особенно «везучих» актеров и актрис, которые год за годом номинируются на «Оскар», но в итоге желанную статуэтку уносит кто-то другой. Ситуация с Леонардо Ди Каприо, которого оставляли без награды на протяжении 22 лет, вообще в какой-то момент стала мемом. За плечами актера были десятки мощных работ, а некоторые его коллеги выигрывали «Оскар», появившись на экране всего лишь на несколько минут. Также без статуэтки все еще остаются такие блестящие профессионалы своего дела, как Эми Адамс, Эдвард Нортон, Уилл Смит, Моника Беллуччи, Том Круз, Гленн Клоуз (которая, кстати, была номинирована на премию аж 8 раз), Джонни Депп.

Почему складывается столь странная ситуация, непонятно. Да, кто-то из актеров стал заложником одного образа, кто-то просто отказывается «работать на награду», то есть посещать соответствующие мероприятия, кому-то просто систематически не везет. Но факт остается фактом, и эта несправедливость, конечно, не может оставлять фанатов равнодушными.

Среди претендентов стало слишком много проходных фильмов

С конца нулевых в категории «Лучший фильм» вместо 5 фильмов-номинатнов стало насчитываться около 8–10 лент. При этом не так-то просто снять 10 действительно качественных картин, достойных «Оскара», за год. Конечно, среди номинантов все еще есть настоящие шедевры, но в целом есть ощущение, что процент проходных картин сейчас довольно высок. Есть большие сомнения в том, что массовый зритель будет пересматривать фильмы, которые стали победителями в прошлые годы. Да, «Земля кочевников», «Форма воды» и «Паразиты» — это качественные картины, но все-таки они не смогли завоевать сердца миллионов, как это сделали, например, ленты «Титаник», «Форрест Гамп» и «Красота по-американски». Более того, по последним данным, сегодня зрители не знают и половины фильмов, номинированных на «Оскар», хотя многие из лент были в прокате или их можно было посмотреть на стриминговых платформах. Чтобы хоть как-то подогреть интерес публики к ежегодной премии, в этом году было введено новшество в виде зрительского онлайн-голосования. Киноакадемия запустила его совместно с Twitter, чтобы интернет-пользователи смогли выбрать лучший, по их мнению, фильм в этом году. В итоге фаворитами стали картины, которые вовсе не были отмечены академиками: мюзикл «Золушка», ленты «Великий», «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Человек-паук: Нет пути домой».

«Оскар» перестал быть мощным шоу и превратился в затянутый междусобойчик

Увы, но с каждым годом аудитория церемонии становится все меньше. В прошлом году количество зрителей упало до рекордно низкого уровня: трансляцию посмотрели менее 10 млн человек. Почему же так произошло? На этот счет есть разные мнения, но многие эксперты полагают, что организаторы мероприятия не смогли оправдать ожидания современной аудитории. Раньше церемония представляла собой грандиозное шоу с яркими номерами, искрометными шутками и запоминающимися ведущими. В последние годы она превратилась в мероприятие для своих: длинные речи, отсутствие музыкальных номеров и ведущего. Кроме того, церемонию довольно справедливо обвиняют в том, что она подпитывает образ так называемого голливудского пузыря. Это уже не столько праздник кино, сколько гламурный и недоступный светский раунд. В сегодняшних реалиях складывается ощущение, что Голливуд перекормил зрителей культом недосягаемости, а миф о звездных небожителях перестал соответствовать актуальной повестке.

Бонус: с 2025 года фильмы-номинанты должны будут соответствовать строгим критериям

Недавно было объявлено о новых стандартах, которых должны придерживаться режиссеры картин, претендующих на звание «Лучший фильм». По новым правилам с 2025 года должен быть соблюден один из этих принципов: как минимум один из актеров, играющих главную роль, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств; по меньшей мере 30 % актеров должны быть женщинами или представителями меньшинств; главная тема фильма должна быть посвящена проблемам этих групп. Также теперь члены академии обращают внимание не только на уже готовый фильм, но и на весь производственный процесс. В нем также должен соблюдаться принцип разнообразия. С одной стороны, это шаг в правильном направлении, ведь эти новшества представляют возможность проявить себя многим талантливым людям. С другой стороны, наличие строгих правил не всегда позитивно сказывается на творческом процессе. В конце концов, не так-то просто создавать шедевры, когда есть кто-то, кто диктует, что снимать, кого и как.