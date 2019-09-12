Что не так с фильмом «Оно-2» и почему он разочаровал многих зрителей и критиков

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Каждая экранизация книг Стивена Кинга вызывает большой резонанс, причем неважно, хорошей она получилась или плохой. Киноманы все равно идут в кино и сравнивают фильм с оригиналом. В этом смысле «Оно» и «Оно-2» не стали исключением. Два года назад, когда вышел первый фильм, он сразу стал сенсацией и его назвали одним из лучших хорроров за последнее время, так что все фанаты очень ждали продолжения. Увы, чуда не случилось, и вторая часть истории про жуткого клоуна Пеннивайза уверенно собирает отрицательные отзывы. Согласно рейтингу сайта metacritic.com, первая часть набрала 68 баллов из 100, а вторая — только 58.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что же помешало фильму «Оно-2» завоевать сердца публики и почему, несмотря на звездный состав, многие критики назвали его «проходным ужастиком».

1. У второй части есть явные проблемы со сценарием

После просмотра фильма остается множество неясных моментов. Если вы не читали книгу Кинга, то будет совершенно непонятно, почему зло пробуждается именно раз в 27 лет, а также зачем повзрослевшим детям вообще возвращаться в родной город, где их ждет нечто ужасное.

В прошлый раз все уяснили, что главное — держаться вместе, но нет, в «Оно-2» герои постоянно норовят отделиться от команды, что приводит к плачевным последствиям.

Повествование второй части постоянно тормозится из-за частых флешбэков из детства главных героев. Для персонажей фильма это кажется логичным, но зрителей заставляют наблюдать за тем, что они уже видели два года назад.

Если раньше большая часть сюжета была посвящена личным кошмарам каждого ребенка, то сейчас на одного героя приходятся сразу два идущих рядом страха: один — в виде флешбэка из детства, второй — из настоящего времени. Это сильно бьет по темпу и ритму фильма, делая его весьма запутанным. Более того, становится понятно, что за 27 лет, которые прошли с момента первой встречи с клоуном, герои не особо изменились и начали решать те же самые проблемы по второму кругу.

2. Дети в «Оно» играли лучше, чем звезды в «Оно-2»

Первая часть «Оно» во многом выиграла благодаря великолепной команде детей-актеров во главе с обаятельной Софией Лиллис, сыгравшей Беверли. Так что во второй части перед авторами стояла довольно непростая задача: удержать внимание зрителей в ситуации, когда нужно следить за приключениями взрослых, а не детей. На помощь решили призвать звездный дуэт Джессики Честейн и Джеймса Макэвоя, а также известного комика Билла Хейдера.

Но в итоге на фоне вставок с юными актерами становится ясно, что «взрослый состав» получился более слабым и менее обаятельным. Между повзрослевшими персонажами больше нет химии, они не выглядят как команда, поскольку более известные артисты невольно перетягивают внимание на себя. Что касается Макэвоя, то он вообще большую часть фильма появляется отдельно от других героев. Видимо, режиссер решил устроить своеобразный бенефис одному из самых популярных актеров.

3. В фильме очень банальная основная мысль

Если честно, то фильм «Оно» больше пугал не танцующим клоуном, а наплевательским отношением взрослых к детским проблемам и беспомощностью самих маленьких героев перед злом. Сиквел же решил обратиться к теме незалеченных детских травм: полный мальчик Бен построил себе великолепное тело, но не избавился от страха вновь набрать вес, а герои Макэвоя и Честейн связали себя узами брака с токсичными копиями своих родителей. Так что основная мысль картины звучит так: даже будучи взрослыми, мы все равно остаемся заложниками наших детских травм и страхов. Так что развиваться дальше возможно только в том случае, если мы победим демонов из прошлого. Здесь хочется передать привет всем психологам, которые постоянно твердят, что корни всех проблем нужно искать в детстве, и с уверенностью сказать, что авторы фильма не сказали нам ничего нового.

4. Авторы чересчур увлеклись компьютерной графикой

Режиссер «Оно-2» Андрес Мускетти очень любит графику и использует ее даже в тех сценах, где без нее было намного эффектнее и страшнее. Он предпочел компьютерные эффекты и стандартные страшилки реально жуткому Биллу Скарсгорду, который играет Пеннивайза. Актер умеет улыбаться так, что душа в пятки уходит, а создатели последовательно превращают его то в паука, то в старуху, то в огненную девочку.

5. И зачем-то разбавили сюжет неуместными шутками

Многие критики отметили, что сиквел грешит излишней веселостью. Скажем, танец Пеннивайза получился таким карикатурным, что на него невозможно смотреть без смеха, что, согласитесь, не очень хорошо для хоррора. Особенно если учесть, что эта сцена по сюжету должна вселять в зрителей ужас. Возможно, ударными дозами юмора создатели решили компенсировать недостатки сценария, но в данном жанре шутки кажутся натянутыми и не вполне уместными. Понятно, что посмеяться над страшным — это один из способов психологической защиты, но здесь нужно четко различать осознанную комичность и неосознанную. Во втором случае авторы не планировали вызвать смех у зрителей, но у них это получилось.

6. Непонятно, что вышло в итоге: глубокий психологический триллер или ужастик

Кажется, что продюсеры «Оно-2» не до конца определились, что именно они снимают — глубокий психологический триллер с элементами ужастика или обычный скример с бу-эффектами. Вторая часть находится на развилке между проходным хоррором, который стремится собрать кассу, и действительно качественным фильмом ужасов в лучших традициях этого жанра. Да, с одной стороны, режиссер пытается вплести в сюжет тонкую психологическую линию с настоящими переживаниями и страхами, но с другой — слишком часто вставляет в фильм банальные скримеры. В итоге получилась солянка из классических штампов хоррора с претензией на тонкий психологизм. Все-таки, чтобы держать зрителей в напряжении столько времени, нужны не страшилки, а нарастание конфликта.

7. «Оно-2» идет почти 3 часа

По сравнению в первой частью «Оно-2» кажется очень затянутым. Все-таки хронометраж более 2,5 часа — это чересчур. В третьей части фильма зритель уже с надеждой смотрит на часы, поскольку ритм повествования начинает проседать: локация не меняется более 20 минут и наблюдать за происходящим становится откровенно скучно.

8. У фильма странный финал

Что касается концовки, то Стивена Кинга тоже не раз ругали за неудачные финалы в его книгах. Так что создатели фильма пришли к выводу, что плохие концовки лучше переписывать. Однако по иронии судьбы им удалось лишь закольцевать сюжет с первой частью истории, и в итоге на выходе они получили не продолжение фильма «Оно», а некое подобие ремейка, только со звездами в главных ролях.

Бонус: мемы и шутки про «Оно-2»

пошёл мужик на оно 2, а оно 2:45 — Duran / Дюран (@userdie) September 5, 2019

Пеннивайз и Веном определённо ходят к одному стоматологу.#ITChapter2 pic.twitter.com/BvBlrvdQwU — Fariala (@Fariala_sl) September 5, 2019

Оно 2 почти как Горбатая гора, только без Джилленхола и Леджера — reginaregina (@ltgtltgtt) September 7, 2019

2. Bill Hader — норвилл (@thesoundofspace) September 9, 2019

«Причины посмотреть „Оно-2“: 1. Джеймс Макэвой. Все»