Что не так с экранизациями «Мастера и Маргариты» и сможет ли новый фильм прервать череду режиссерских провалов

Легендарный роман «Мастер и Маргарита» 25 лет пролежал на полке после смерти Михаила Булгакова. Писатель так и не успел свести черновики романа воедино, этим занималась его супруга Елена, то есть сам Булгаков не видел финальную версию книги. Что касается киноверсий романа, то пока что ни одна из них не смогла полностью передать атмосферу и сюжет легендарного произведения.

Меня зовут Елена, я литературовед и кандидат филологических наук. Специально для читателей AdMe.ru я попыталась разобраться, почему еще ни одному режиссеру не удалось экранизировать самый мистический роман ХХ века так, чтобы никто не придрался. В следующем году нас ждет новая экранизация «Мастера и Маргариты», о которой я расскажу в конце статьи.

Версия № 1: Сам Булгаков якобы против

Есть мистическое объяснение: сам Михаил Афанасьевич против того, чтобы снимали фильм по его роману. Режиссеру Владимиру Наумову в соавторстве с Александром Аловым удалось снять кино по пьесе Булгакова «Бег». Картину посмотрела и одобрила жена Булгакова Елена. Она сказала: «Михаил Афанасьевич, наверное, очень хотел бы, чтобы вы и дальше экранизировали его произведения». Но когда 1986 году Наумов захотел взяться за «Мастера и Маргариту», оказалось, что другой режиссер, Элем Климов, его опередил и уже работал над картиной. После этого Наумову приснился сон, будто к нему в дверь позвонили. Он побежал открывать и увидел Елену Булгакову. Женщина сказала, что никто не сможет экранизировать роман, потому что ее муж против. Климов, кстати, так и не снял свой фильм. Между режиссерами Элемом Климовым и Юрием Карой даже возник конфликт на почве экранизации романа. Юрию Каре удалось получить финансирование и снять картину, но она вышла только спустя 20 лет. Более удачная версия Владимира Бортко, которая появилась в 2005 году, тоже пережила ряд сложностей и собрала отрицательные отзывы литературоведов, писателей, поэтов и журналистов. Конечно, мистики здесь никакой нет. Возможно, режиссеры просто упускают из виду особенности произведения? Провалы экранизаций можно объяснить вполне реальными причинами, о которых дальше пойдет речь.

Версия № 2: У романа слишком сложная структура

«Мастер и Маргарита» — роман в романе. Читатель с улиц Москвы 20-х годов попадает в библейский мир, а из него в мистический, и так по кругу: новые сюжетные повороты, у каждого персонажа своя история, и она важна для понимания сюжета. Этот формат сложно уместить в хронометраж фильма без потери важных для сюжета деталей. Просто попробуйте рассказать, о чем этот роман, и вы точно запутаетесь.

Польский режиссер Анджей Вайда нашел выход: он экранизировал только роман Мастера и перенес его в современность. Фильм «Пилат и другие» получился интересным, актеры подобраны хорошо, в нем много ярких режиссерских находок. Действие фильма из древнего города переносится во Франкфурт-на-Майне, герои романа сменили род деятельности на более современный: Левий Матвей работает корреспондентом, а главный донос происходит по телефону, из которого сыплются серебряные монеты. Интерпретация интересная, но она вряд ли имеет много общего с оригинальным романом.

Версия № 3: У Булгакова специфические персонажи, которые на экране становятся плоскими

За экранизацию «Мастера и Маргариты» брались и отечественные, и зарубежные режиссеры. Казалось бы, проще простого снять мистическо-романтическую историю. Но воплотить в фильме булгаковские образы особенно трудно. Возьмем, например, итальянскую экранизацию «Мастера и Маргариты». Мастер в исполнении актера Уго Тоньяцци выглядит очень убедительно. Но, по режиссерской задумке, у него есть имя — Николай, и он известный драматург. Маргарита — белокурая утонченная девушка без капли дьявольщины. Бегемот не говорит, а вся мистика — это Воланд без свиты. Ивана Бездомного вообще нет в фильме, вместо него в психбольнице лежит Мастер.

Наверное, все дело в том, что система образов в романе очень сложная и взаимосвязана между собой. Три мира романа — Ершалаим, Москву и мир Воланда — объединяют двойники, которые из раза в раз повторяют свою судьбу. Князя тьмы невозможно представить без свиты, Коровьев и Бегемот отвечают за уникальный юмор, а Азазелло — за шарм. Мастер должен остаться безымянным, а Маргарита — единственной на свете, и от этого особенной. Если изменить хотя бы одну деталь, от романа останется только название и вольный пересказ сюжета.

Версия № 4: Никто не может четко понять основной замысел романа

Чтобы экранизация получилась качественной, мало просто прочитать и полюбить роман: нужно проникнуться его настроением и точно понять, о чем он. В случае с «Мастером и Маргаритой» запутался сам Михаил Булгаков. Такой вывод можно сделать, если посмотреть, сколько раз он переименовывал произведение. За 11 лет работы над романом автор придумал и отверг 10 названий, среди которых «Гастроль», «Черный маг» и другие. Такие колебания были связаны с тем, что в «Мастере и Маргарите» нет явной центральной темы. То ли это роман о самоотверженной любви, то ли об искусстве, то ли о жизни, то ли о высших силах. Для произведения это неважно, потому что каждый читатель найдет там свое. Режиссеру же нужно понимать, что именно он экранизирует и на что делает ставку. У кинематографистов, которые обращались к «Мастеру и Маргарите», это не получилось, и даже почти дословное следование литературному источнику не помогло.

Юрий Кара, который снял свою киноверсию романа еще в 1994 году, памятуя о неудачах иностранных коллег, сделал свой фильм буквально цитатой произведения. Это видно в пиратской версии, которая незадолго до премьеры просочилась в интернет. Но, судя по финальному варианту, режиссер вырезал многие важные моменты, чтобы уложиться в хронометраж, а некоторые драматические сцены превратил в комедийные. Поэтому кино больше напоминает скетчи из романа, а не полноценную картину, и персонажи в нем довольно плоские. Лента Юрия Кары была холодно воспринята еще и потому, что между окончанием съемок и премьерой прошло 17 лет. За это время многое изменилось в кинематографе, и у фильма не было шансов на успех.

Версия № 5: Роман попросту не кинематографичный

Наверное, единственная сцена, которую легко снять, — это наполненная символизмом первая встреча Мастера и Маргариты. Она пошла гулять по Москве с букетом «тревожных желтых цветов», а его внезапно потянуло вслед за девушкой с мимозами «нехорошего цвета». Маргарита выбросила букет, который не понравился Мастеру, а он внезапно понял, что встретил любовь всей своей жизни. Все остальное трудно воплотить на съемочной площадке так, чтобы сохранить дух романа. Как показать Москву, по которой свободно разгуливает Воланд со свитой, чтобы это не выглядело плоско? Как снять библейские сцены и избежать пошлости? Как оживить Бегемота и сделать так, чтобы он выглядел обыденно? По роману проще снять аниме, а не фильм. Но режиссер Владимир Бортко попытался, и у него вышел относительно неплохой сериал, который зарубили критики, но полюбили зрители.

Черно-белые сцены Москвы, бал Воланда в черно-красных тонах и пыльные изображения Ершалаима помогают лавировать между мирами и сохранять нить повествования. Но и эта экранизация выглядит скомканной. Первые серии переполнены книжными диалогами, сюжет слишком вялый и постепенно сдувается. Последняя сцена со свитой Воланда, от которой ожидалось полного раскрытия историй героев и перевоплощения, выглядит скудно: героя Абдулова просто переодели в рыцарский костюм, а Воланд рассказал его историю. От просмотра сериала остается ощущение недосказанности, а так хотелось бы увидеть картину, которая от начала и до конца погрузит нас в мир любимого романа.

Бонус: еще одна попытка

В 2022 году выйдет фильм «Воланд». Над ним работает режиссер ленты «Серебряные коньки» Михаил Локшин. Роль Мастера досталась Евгению Цыганову, а его возлюбленной — Юлии Снигирь. Воланда сыграет немецкий актер Аугуст Диль. Юлия Снигирь поделилась первыми кадрами со съемок в своем инстаграм-аккаунте. Продюсер Рубен Дишдишян обещает, что это будет новый взгляд на культовое произведение Михаила Булгакова.