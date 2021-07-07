Что надели на свою свадьбу актрисы, которые показали на экране культовые образы невест

Мечта многих девушек — это свадебное платье как у принцессы из волшебной сказки. Здесь главное — продумать все детали и не ошибиться с выбором, ведь бракосочетание является одним из наиболее важных событий в жизни. Но у актрис есть уникальная возможность примерить подвенечный наряд не единожды, если им выпадает случай исполнить роль невесты в нескольких фильмах.

Мы в AdMe.ru решили сравнить свадебные платья известных актрис и их героинь. Одни словно хотели воплотить свой роскошный кинообраз в реальной жизни, другие поразили своим неожиданным выбором.

Мэрилин («Невыносимая жестокость») — Кэтрин Зета-Джонс

В кинокомедии «Невыносимая жестокость» Кэтрин Зета-Джонс играет брачную аферистку по имени Мэрилин. На свадьбу со своей очередной богатой жертвой женщина надевает шелковое платье с пышной фатой. А в день своего настоящего бракосочетания с актером Майклом Дугласом на Кэтрин Зета-Джонс было платье от Christian Lacroix.

Кей Бэнкс («Отец невесты») — Элизабет Тейлор

В 18-летнем возрасте Элизабет Тейлор вышла замуж сразу 2 раза: в фильме «Отец невесты» и в реальной жизни. Оба подвенечные платья соответствовали моде 50-х годов.

Катрина Валентайн («АйКарли») — Ариана Гранде

Популярной певице и актрисе было всего 17 лет, когда она сыграла невесту в эпизоде сериала «АйКарли». В 2021 году в жизни Арианы Гранде была настоящая свадьба, в тот день на девушке было платье от Vera Wang.

Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром») — Вивьен Ли

Свадебное платье для Скарлетт создавал художник по костюмам Уолтер Планкетт. По сюжету героиня поспешно выходит замуж за нелюбимого, который отправляется на войну, поэтому платье она берет у своей матери, и наряд кажется даже немного великоватым. На бракосочетании Вивьен Ли и Лоуренса Оливье присутствовали свидетели и владельцы отеля, в котором проходила церемония, на актрисе был простой элегантный костюм.

Мэри Фиоре («Свадебный переполох») — Дженнифер Лопес

По сюжету фильма «Свадебный переполох» организатор свадеб Мэри Фиоре выходит замуж в классическом платье с рукавами длиной три четверти. Многие сочли, что удачный образ, возможно, был позаимствован для платья Меган Маркл, но художник по костюмам, которая работала над фильмом, отрицает это.

В начале 2001 года Дженнифер Лопес связала себя узами брака с бывшим танцором и режиссером Крисом Джаддом. Для церемонии актриса выбрала винтажное платье от Valentino с прозрачными рукавами.

Фиби Холливелл («Зачарованные») — Алисса Милано

Обаятельная ведьма Фиби, героиня сериала «Зачарованные», выходила замуж за полудемона Коула Тернера в платье с расшитым топом, которое подчеркивало ее фигуру. Свадебное платье, которые было на актрисе Алиссе Милано в день бракосочетания с агентом Дэвидом Балгиари, было изготовлено по специальному заказу от бренда Vera Wang.

Фэллон Кэррингтон («Династия») — Элизабет Гиллис

Героиня сериала «Династия» Фэллон вышла замуж во второй раз в свадебном платье в классическом стиле. Актриса Элизабет Гиллис недавно рассказала в интервью: «Я перемерила так много эффектных свадебных платьев за 3 года работы над сериалом и всегда говорила, что в день своей свадьбы надену черное. Но когда я стала старше, я поняла: мой вкус на самом деле очень классический и простой». На свою свадьбу актриса выбрала платье без бретелек от Britt Wood Designs.

Маргарет Рассел («Ложное искушение») — Анджелина Джоли

В фильме «Ложное искушение» героиня Анжелины Джоли выходит замуж за героя Мэтта Деймона в классическом платье кремового цвета в стиле 1930-х годов. А на свадьбе с Брэдом Питтом на актрисе было платье от Atelier Versace, подол которого украшали рисунки ее детей.

Жюльетт («И Бог создал женщину») — Брижит Бардо

В картине «И Бог создал женщину» (1956) актриса исполнила роль, сделавшую ее всемирно известной. Кружевное платье невесты в этом фильме отвечало моде тех лет. Настоящая свадьба Брижит Бардо состоялась в 1959 году. Невеста была в розовом клетчатом платье от дизайнера Жака Эстереля.

Пенни («Теория Большого взрыва») — Кейли Куоко

В отличие от своей героини, проявившейся у алтаря в элегантном платье до колен, звезда сериала «Теория Большого взрыва» отдала предпочтение свадебному платью с длинным подолом и фатой, которое создала дизайнер Рим Акра.

Габриэль Солис («Отчаянные домохозяйки») — Ева Лонгория

Фактурное свадебное платье героини сериала «Отчаянные домохозяйки» не принесло ей счастья ни на самой церемонии, ни в семейной жизни.

Интересно, что в жизни актрисе Еве Лонгории свадебное платье сшила подруга Виктория Бекхэм «Она настоящий дизайнер. Всю свою жизнь она живет модой и дышит ею», — поделилась актриса.

Джо Стоктон («Забавная мордашка») — Одри Хепберн

В фильме «Забавная мордашка» продавщица из книжного магазина по имени Джо становится моделью для гламурного журнала и примеряет ставшее культовым свадебное платье от Givenchy.

Хотя помолвка Одри Хепберн с британским бизнесменом Джеймсом Хэнсоном была расторгнута, уже готовое свадебное платье от Zoe Fontana вошло в историю. Актриса настояла на том, чтобы его «надела на свадьбу другая девушка. Возможно, кто-то, кто никогда не мог позволить себе такое платье». А в 2009 году в Лондоне оно было куплено частным коллекционером, заплатившим 13 800 фунтов стерлингов.

Изабелла («Ну разве не романтично?») — Приянка Чопра

В комедии «Ну разве не романтично?» персонаж Приянки Чопры по имени Изабелла выбрала классическое платье с кружевом и длинной фатой. Но на настоящей свадьбе, прошедшей в 2018 году в Мумбае, фата невесты была в несколько раз длиннее — более 20 метров, а платье от Ralph Lauren расшито вручную бисером, кристаллами Swarovski и пайетками из перламутра.

Лорели Ли («Джентльмены предпочитают блондинок») — Мэрилин Монро

Артистка Лорели Ли из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» выбрала свадебный наряд, состоящий из кружевного верха с цветочным рисунком и юбки из тюля.

На свое бракосочетание с бейсболистом Джо Ди Маджо актриса Мэрилин Монро надела скромный темный костюм с белым меховым воротником.

Мелани Смутер («Стильная штучка») — Риз Уизерспун

Нью-йоркский дизайнер мод Мелани готовилась к свадьбе с мужчиной своей мечты, хотя все еще состояла в браке со своим первым мужем, — таков сюжет фильма «Стильная штучка». В реальной жизни Риз Уизерспун вышла замуж в 2011 году. Свадебное светло-розовое платье для актрисы было изготовлено брендом Monique Lhuillier.

Трейси Лорд («Высшее общество») — Грейс Келли

Во главе сюжета фильма «Высшее общество» Трейси — девушка из богатой семьи, которая скоро собирается замуж. Воздушный образ дополняли шелковые перчатки и шляпка с широкими полями. Как всем известно, в жизни Грейс Келли стала настоящей принцессой, подвенечное платье которой до сих пор служит вдохновением для многих дизайнеров.

Эмма Вудхаус («Эмма») — Гвинет Пэлтроу

В экранизации романа Джейн Остин «Эмма» главная героиня выходит замуж в платье, соответствующем моде первой половины XIX века. В день бракосочетания с Брэдом Фэлчаком актриса Гвинет Пэлтроу была в платье от Valentino с кружевными аппликациями и подкладкой телесного цвета.

Анжелика («Анжелика, маркиза ангелов») — Мишель Мерсье

Главная героиня экранизации романа «Анжелика, маркиза ангелов» выходит замуж за графа де Пейрака в платье из атласа и кружев. Оно было создано художниками по костюмам и соответствовало стилю XVII века. А на свою свадьбу с автогонщиком Клодом Бурило в 1968 году актриса Мишель Мерсье предпочла надеть элегантный белый костюм.

Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе») — Сара Джессика Паркер

Сказочное свадебное платье Кэрри Брэдшоу, героини культового сериала «Секс в большом городе» и одноименных фильмов, запомнилось поклонникам надолго. Но выбор наряда на свое бракосочетание, состоявшееся в 1997 году, также был поразительным, ведь платье было черного цвета. Сама Брэдшоу вспоминает о нем так: «Я просто не хотела тратить время на поиски свадебного платья. Мне нравился один магазин, который я знала, и я просто зашла туда и купила то, что у них было».