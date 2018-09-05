Что кроме попкорна едят посетители кинотеатров в разных странах мира (Должно быть, в корейских кинозалах стоит непередаваемый аромат)

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Мы привыкли к стандартному набору перекусов в кино: попкорн, начос и кока-кола. И хотя воздушная кукуруза популярна в кинотеатрах по всему миру, в каждой стране есть традиционные закуски, которые можно купить перед просмотром фильма. И порой они оказываются весьма необычными.

AdMe.ru собрал самые необычные варианты еды, которые можно найти в кинотеатрах по всему миру.

1. Южная Корея: сушеные каракатицы

Южнокорейские стенды с едой в кинотеатрах полны предложений, которые могут показаться странными туристам. Например, сушеные каракатицы, которых жуют вместо попкорна.

2. Таиланд: попкорн со вкусом супа «Том Ям»

Суп «Том Ям» настолько популярен и любим в Таиланде, что предприимчивые владельцы кинотеатров разработали попкорн со вкусом этого острого блюда.

3. Индия: сэндвичи с чатни

В Индии самая популярная закуска в кино — сэндвичи с сыром и соусом чатни. Их делают из тостового хлеба без корочки и нарезают треугольниками.

4. США: чипсы с соусом «блю-чиз»

В США, разумеется, очень популярен попкорн. Его делают с самыми разными вкусами. Однако помимо попкорна везде можно найти чипсы с соусом из голубого сыра «блю-чиз».

5. Латвия: квас

Привычную для всех кока-колу в Латвии заменили на квас. Традиционный напиток можно найти в любом кинотеатре, и многие латвийцы предпочитают его газировкам.

6. Норвегия: сушеная оленина

Ломтики сушеной оленины могут показаться странной закуской в кинотеатре. Однако обезжиренный продукт с высоким содержанием белка идеально подходит для жителей снежной Норвегии.

7. Испания: подсолнечные семечки

Неожиданный вариант перекуса во время просмотра фильма есть в Испании. Там в кино можно купить упаковку семечек и потом грызть их с удовольствием. Не везет же тем, кто потом прибирает и подметает кинозал.

8. Россия: черная икра