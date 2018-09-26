Что будет, если позвонить на номера телефонов, которые случайно мелькают в кино и мультфильмах

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Во многих фильмах и сериалах можно легко найти упоминание телефонов, по которым персонажи звонят друг другу. Но все ли из случайно появляющихся на экране номеров вымышленные или можно действительно позвонить по ним и поговорить со звездами?

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки фильмов, чтобы отыскать спрятанные номера телефонов, и даже попытались дозвониться по некоторым из них.

555 — телефонный префикс, c которого обычно начинается большинство номеров, случайно мелькающих в американских фильмах еще с 60-х годов прошлого века. Киноманы нашли несколько сотен упоминаний различных номеров в фильмах и сериалах, по которым можно попытаться дозвониться до Фокса Малдера или вызвать охотников за приведениями. Кстати, телефон 555-2368 является самым популярным среди киношников, его можно увидеть в десятках картин.

И даже в мультфильмах и компьютерных играх часто фигурируют номера, начинающиеся на три пятерки (буквы KL в США используются для обозначения двух пятерок в номерах).

В фильме со Шварценеггером «Последний киногерой» есть сцена в видеосалоне, где юный напарник Арнольда по съемочной площадке пытается доказать, что они находятся в вымышленном киномире.

Он сначала спрашивает у продавщицы номер магазина (555-2310), а потом просит ее сказать свой домашний телефон (555-3812). Мальчик удивляется, почему у всех в Лос-Анджелесе номера начинаются с трех пятерок.

Большинство номеров с тремя пятерками являются вымышленными. Хотя по номеру 555-1212 можно реально дозвониться до справочной службы в США и Канаде.

Если в США по номеру из кинофильма вам, скорее всего, не удастся дозвониться, то в других странах с релизом голливудской картины вы сами сможете легко стать жертвой местных телефонных пранкеров. Например, в Австралии код 555 используется в одном из районов Сиднея и в пригороде Мельбурна. Поэтому шанс, что реальный номер австралийского абонента случайно появится в кадре американского фильма, достаточно высок.

Сегодня префикс 555 в США начинают активно использовать различные поставщики услуг, поэтому операторы связи решили ограничить кинокомпаниям возможность выбора вымышленных телефонов для съемок. Так, сейчас только номера в диапазоне от 555-0100 до 555-0199 разрешены для использования в фильмах и сериалах.

Из-за того что теперь сценаристам можно выбирать всего лишь из сотни вымышленных номеров, один и тот же телефон может упоминаться в разных картинах. В киноленте «Бойцовский клуб» номер Марлы Сингер совпадает с номером Тедди из фильма «Помни». Он также идентичен телефону гонконгского ресторана в комедии «Шпионка Хэрриет» и номеру Эдди Алдена из мелодрамы «Флирт со зверем», а также телефону психиатрической лечебницы в эпизоде шоу «Миллениум».

В боевике «Джон Уик — 2», в котором Киану Ривз сыграл главную роль, можно заметить реалистичные номера абонентов штата Нью-Йорк. Например, номер 315-194-6020, который на доли секунды мелькает в кадрах фильма, действительно относится к телефонному узлу небольшого американского города Сиракьюс. Фанаты киноленты не оставляют попыток связаться с персонажами картины по указанным телефонам, но на другом конце провода слышат только: «Набранный номер не существует».

Не всегда создатели фильмов показывают вымышленные номера телефонов, что даже приводит к судебным разбирательствам. Так, режиссеры комедии «Брюс Всемогущий» использовали номер 776-2323 в качестве контактного телефона, по которому герой Джима Керри связывался с Богом. Этот номер был не занят в Буффало, где происходило действие фильма, однако его обладатели в других концах страны начали получать сотни звонков от зрителей, которые хотели поговорить с Богом. В Колорадо идентичный номер принадлежал радиостанции, а самое забавное совпадение случилось в городке Сэнфорд, что в Северной Каролине, где телефон из фильма совпал с реальным номером местной церкви. А одна из женщин даже подала в суд на кинокомпанию, так как ее домашний номер тоже совпал с телефоном из фильма. К выходу комедии на DVD номер изменили на 555-0123.

В 1992 году кинорежиссер Майкл Мур невольно раскрыл свой номер телефона (212-636-5108) в документальном фильме «Домашние животные или мясо: Возвращение во Флинт». Он получил 314 телефонных звонков лишь только в первый день трансляции фильма по телевидению.

Казусы с номерами телефонов происходят не только в голливудских фильмах. В июне 2017 года в Бангладеш вышел фильм «Политики». Главную роль в нем исполнил популярный бангладешский актер Шакиб Кхан. В киноленте есть сцена, во время которой герой Шакиба называет девушке свой телефон. Номер оказался реальным, он принадлежал моторикше Лиаюлу Миа, проживающему на востоке страны, в области Силхет. После выхода фильма на экраны женщины со всей страны просто оборвали телефон несчастного моторикши, а его жена начала страшно ревновать и через некоторое время бросила его. Миа подал в суд на кинокомпанию и потребовал $ 60 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Есть номера телефонов, которые не указаны в фильмах, но непосредственно связаны с сюжетом киноленты. Возможно, их заранее придумывают и распространяют продюсеры картин, чтобы подогреть интерес зрителей перед выходом новой ленты. Например, в Японии широкую известность получил телефон 090-4444-4444, известный как «номер Садако» — призрака из фильма «Звонок». Фанаты картины рассказывают, что если вы решитесь позвонить по этому номеру в Японии, то в ответ услышите пронзительный оглушающий крик.

В российском кинематографе тоже были случайности, когда в фильме появлялся реальный номер телефона. Так, в картине «Дневной дозор» крупным планом показали номер главного героя Антона Городецкого, которого сыграл Константин Хабенский. Телефон принадлежал помощнице режиссера по картине, и она решила указать свой номер, не думая о том, что кто-то из зрителей его заметит. Сразу после выхода киноленты в прокат посыпались сотни звонков и СМС на номер, который в фильме мелькнул лишь на доли секунды. Только за ночь накапливалось около 200 неотвеченных вызовов, рассказывает обладательница «счастливого» номера.