Читатели AdMe.ru составили список своих любимых российских фильмов. Вот они

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Не так давно мы опубликовали список забытых русских фильмов-шедевров и предложили читателям назвать в комментариях свое любимое отечественное кино. Оказывается, таких фильмов много, их помнят и любят. Если вы еще не смотрели что-то из этого списка, который объединил отличные российские фильмы двух последних десятилетий, сделайте это обязательно.

AdMe.ru составил список из российских фильмов, которые перечислили наши читатели и которые набрали самое большое количество лайков.

Вор, 1997

1952 год. Молодая вдова Катерина, потерявшая мужа на фронте, едет в поезде с 6-летним сыном Сашей, знакомится с боевым офицером и влюбляется в него. Но тот оказывается вором-рецидивистом по имени Толян, а новая семья для него — лишь удобное дополнение к фальшивой легенде про героического фронтовика. В картине сыграли Владимир Машков и Екатерина Редникова.

Страна глухих, 1997

Парень Риты, Алеша, проиграл в казино огромные деньги и пустился в бега. Рита пыталась достать необходимую сумму, но теперь и сама вынуждена скрываться от бандитов. Ее приютила у себя глухая танцовщица Яя, и пока Рита пытается спасти Алешу, Яя мечтает уехать вместе с ней в чудесную Страну глухих, где царят добро и справедливость. Незримым, но не менее важным героем фильма стала Москва 90-х, и именно за это картину продолжают любить и помнить зрители, чья юность пришлась на то бурное время. Роль Риты сделала знаменитой совсем еще юную Чулпан Хаматову.

Принцесса на бобах, 1997

У Дмитрия Пупкова, внука лавочника, а ныне «нового русского», дела идут отлично: у него есть все, чего душа пожелает, включая личный самолет. И лишь одно отравляет ему жизнь — собственная неблагозвучная фамилия. Дмитрий решает сменить ее, заключив фиктивный брак, и знакомится с женщиной, принадлежащей к именитому русскому роду Шереметевых. Но несмотря на то, что Нина бедствует, работая то посудомойкой, то дворником, купить ее согласие на женитьбу оказывается невозможным. И тогда Дмитрий влюбляется в нее по-настоящему. Симпатичная комедийная мелодрама с молодым Сергеем Жигуновым и Еленой Сафоновой.

Лунный папа, 1999

Мамлакат живет в узбекском кишлаке и обожает театр. Однажды темным вечером после спектакля ей встречается мужчина, который представляется актером и соблазняет девушку. Вскоре она обнаруживает, что беременна, и чтобы избежать позора, отправляется на поиски «лунного» папы ребенка. Трогательное и атмосферное кино, в котором сыграли Чулпан Хаматова и Мориц Бляйбтрой.

Ландыш серебристый, 2000

В «обезьяннике» провинциального городка Локотки дочь милиционера Зоя Мисочкина знакомится с двумя столичными продюсерами Левой и Стасиком. Девушка мечтает стать певицей в московском ресторане, и продюсерам никак не удается от нее отделаться. Но однажды они слышат, как Зоя поет, и превращают невзрачную провинциалку в поп-звезду. Доброе и смешное кино про любовь и про те времена, когда о шоу талантов никто и не слыхивал.

Подари мне лунный свет, 2001

Популярный телеведущий Сергей Куприянов находится на пике своей карьеры: у него появляется собственная ТВ-программа. И пока его жена Ирина в отъезде, Сергей отмечает успех, изменяя ей с секретаршей. Жена возвращается раньше и застает любовников вместе. Теперь супругам предстоит многое преодолеть, прежде чем понять, что дороже друг друга у них никого нет.

Любовник, 2002

У университетского профессора Дмитрия умирает жена, Елена. Он пытается строить новую жизнь вдвоем с сыном, но однажды находит письмо Елены к любовнику. Дмитрий пытается узнать подробности и вскоре находит Ивана, отставного военного, с которым у его жены был роман на протяжении 15 лет. Дмитрий пытается понять, как могло получиться, что он многие годы был вершиной любовного треугольника и даже не подозревал об этом. Философский фильм о непредсказуемости жизни, украшенный актерской дуэлью Олега Янковского и Сергея Гармаша.

Питер FM, 2006

Маша — диджей на питерской радиостанции, Максим — молодой архитектор, и однажды она роняет на перекрестке свой мобильник, а он подбирает его. Молодые люди пытаются встретиться, но что-то им постоянно мешает. Их телефонные разговоры перерастают в дистанционный роман, но Маша готовится к свадьбе со своим женихом, а Максим — к переезду в Германию. А когда они понимают, что и свадьба, и переезд были преждевременными решениями, Максим случайно роняет мобильник в реку. Неужели молодые люди так и не встретятся?

Остров, 2006

Во время войны фашисты захватывают баржу с углем и заставляют моряка застрелить собственного капитана, а потом оставляют его на заминированном корабле, который вскоре взрывается. Израненного моряка подбирают монахи, выхаживают его, и он принимает монашество. Со временем отец Анатолий, хоть и слывет человеком со странностями, становится кем-то вроде местного святого, у которого есть дар исцелять больных и наставлять заблудшие души на путь истинный. Но сам старец не перестает казнить себя за давнее убийство. И однажды ему представляется случай искупить свой грех. Искренний фильм о добре и прощении с Петром Мамоновым в главной роли.

Граффити, 2006

Андрей, студент художественного училища, попадает в российскую глубинку, где соглашается расписать стену сельского клуба. Сначала на ней хотят изобразить членов местной администрации и передовиков труда, но количество персонажей все множится, и в конце концов мы видим картину, изображающую жизнь в глубинке такой, какая она есть. Душевное кино с парадом народных типажей, описанных очень точно и с юмором.

Я остаюсь, 2007

Доктор Тырса лечит людей традиционными методами и все разговоры о потустороннем считает полной чушью. Но однажды он отправляется на встречу с начальником своей дочери, в которого она безответно влюблена, и ему в голову случайно попадает шар для боулинга. Пока доктор находится в коме, с ним происходят удивительные вещи: он оказывается в загробном мире и встречается с людьми, которые тоже находятся на грани жизни и смерти. Тырса возвращается к жизни другим человеком и помогает дочери найти свою любовь. В этом фильме сыграл свою последнюю роль Андрей Краско.

Русалка, 2007

Мечтательная и своевольная Алиса живет у моря, и у нее есть дар — она может исполнять свои собственные желания. В 18 лет она отправляется в Москву, где спасает парня от самоубийства. Его зовут Саша, и он продает участки на Луне. Алиса влюбляется в него, но ее чувство остается без ответа. Однажды она видит Сашу с девушкой и сгоряча желает ему смерти. Боясь, что ее желание, как обычно, сбудется, Алиса готова на все, чтобы уберечь любимого, пусть даже ценой собственной жизни.

Кука, 2007

Жизнь 38-летней Лены кажется благополучной: она из состоятельной московской семьи, ее карьера идет в гору, у нее есть любимый мужчина... Но однажды она узнает о предательстве жениха, уезжает в Питер и устраивается на работу в социальную службу. Кука — самостоятельная 6-летняя девочка с непростой судьбой, которая живет совсем одна в комнатушке ветхого выселенного дома. Однажды Лена и Кука встречаются, и это навсегда меняет жизни обеих героинь.

Тариф «Новогодний», 2008

В канун Нового года молодой человек по имени Андрей покупает новый мобильный телефон, а в придачу ему предлагают бесплатный тариф «Новогодний». Андрей звонит на незнакомый номер, чтобы поздравить с праздником случайного человека, и знакомится с девушкой Аленой. В ходе беседы они выясняют, что Алена живет в 2008 году, а Андрей — в 2009-м, и встретиться им поможет только чудо. Но разве Новый год — не время для чудес?

Какраки, 2009

Когда-то Михал Михалыч мечтал стать поэтом, но стал госслужащим. Теперь у него есть все — карьера, семья и долларовая заначка. Но его гнетет непонятная тоска, и он бросается из крайности в крайность: то решает выучить китайский, то учится плавать. Его жизнь озаряется радостью лишь тогда, когда он встречает юную Настю — девушку, которая никогда не ела лобстеров. «Они как раки, только большие», — объясняет влюбленный чиновник. Ради любви он готов на все, и узнав, что матери Насти нужна дорогостоящая операция, он берет крупную взятку... Главную роль в фильме сыграл Михаил Ефремов.

Неадекватные люди, 2010

Виталию 30 лет, и из провинциального Серпухова он переезжает в Москву, чтобы начать жизнь с нуля. Но его окружают неадекватные люди — похотливая начальница, странный приятель-психолог и дерзкая соседка, школьница Кристина, никак не желающая оставить его в покое. Постепенно он даже начинает дружить с этой взбалмошной девчонкой, а вот она испытывает к Виталию отнюдь не дружеские чувства. Легкий фильм, где за шутливыми диалогами прячутся размышления о том, как сложно найти родственную душу в этом большом мире.

Упражнения в прекрасном, 2011

Группа немолодых московских актеров и одна вчерашняя студентка театрального института, которую позвали заменить популярную актрису, отправляются на «чес» в провинцию: играют на сцене, пьют, завидуют, ссорятся, любят, приоткрывая перед зрителями завесу и происходящего за сценой, и своих собственных судеб, таких же разных, как и их роли на театральных подмостках. Фильм, где за бытовыми историями скрывается сама жизнь — смешная и грустная, печальная и веселая, глупая и мудрая одновременно.

2 дня, 2011

Петр Дроздов, высокомерный чиновник из Москвы, приезжает в провинцию по просьбе своего шефа — губернатора, который хочет отнять у местного музея землю и построить там свою резиденцию. В музее Дроздов знакомится с настоящей русской интеллигенткой, литературоведом и просто дерзкой девушкой Машей, и это знакомство полностью меняет его взгляды и судьбу. Атмосферная мелодрама с участием Федора Бондарчука и Ксении Раппопорт.

Географ глобус пропил, 2013

Молодой биолог Виктор Служкин — классический неудачник. Его увольняют с должности методиста в заводской библиотеке, и от безденежья он устраивается работать учителем географии в школу, хотя в предмете разбирается мало. Общего языка с учениками найти не удается, а уставшая от его вранья и пьянства жена уходит к бывшему однокласснику Виктора. Однажды географ вместе с классом отправляется в поход, где одна из школьниц признается Виктору в любви. Вдохновением для Константина Хабенского, сыгравшего главную роль, послужили советские фильмы «Полеты во сне и наяву» и «Осенний марафон».

Территория, 2014

Суровый Русский Север как будто создан для того, чтобы проверять людей на прочность, и геолог Илья Чинков принимает вызов. И хотя все, кроме него, считают, что на этой земле, называемой Территорией, нет ничего, кроме олова, он вместе с группой смельчаков отправляется в опасную экспедицию, чтобы найти золото и доказать свою правоту. Красивый приключенческий фильм со звездой «Возвращения» Константином Лавроненко.

Конец прекрасной эпохи, 2015

1965 год. Журналист, писатель, бунтарь и любимец женщин Андрей Лентулов приезжает из Ленинграда в Таллин для работы в газете «Советская Эстония», где с головой погружается в бурный роман с редактором Мариной, а также в яростное сопротивление цензуре и ханжеству. Фильм снят Станиславом Говорухиным по роману Сергея Довлатова, и бережно перенесенные из текста диалоги точно передают дух той эпохи — первого десятилетия после смерти Сталина.

Битва за Севастополь, 2015

Людмила — аспирантка Киевского университета, но после начала войны она уходит на фронт добровольцем. Участвуя в боях, она со временем становится самой успешной в мировой истории женщиной-снайпером, живой легендой, имя которой поднимает солдат в бой. Она уничтожает сотни фашистов и встречается с Элеонорой Рузвельт, но главным испытанием для девушки становится не война, а любовь. Фильм снят на основе реальной истории легендарного снайпера Людмилы Павличенко, роль которой исполнила Юлия Пересильд.

Коллектор, 2016

Артур — хладнокровный коллектор, который виртуозно владеет разнообразными психологическими приемами и может заставить даже самых безнадежных клиентов отдать долги. Но однажды в сети появляется смонтированное видео с участием Артура, где он выставляется в крайне негативном свете. От Артура немедленно открещиваются начальство и коллеги, его репутация под угрозой, и у него есть всего одна ночь, чтобы найти врага, который хочет разрушить его жизнь. Психологический триллер, который держит в напряжении до самого конца, хотя в кадре всего один человек — Константин Хабенский.

Аритмия, 2017

Олег и Катя — семейная пара врачей, которые вместе еще с института. Он работает в скорой помощи, где ежедневно борется за жизни людей, забывая о своей собственной. Когда на работе появляется новый начальник, которого интересует лишь соблюдение инструкций, Олег продолжает работать «по-человечески», пытаясь успеть спасти еще кого-то, и еще, и еще... Но однажды он получает от жены короткое СМС: «Нам надо развестись». Пронзительное кино о любви и сложности выбора, которого не было бы без совместного актерского прорыва Александра Яценко и Ирины Горбачевой.

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