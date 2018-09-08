Как складывается жизнь детей миллионеров (И почему они не идут по стопам своих родителей)

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Всего в мире насчитывается 36 млн долларовых миллионеров, и это 1 % от общего населения Земли. Им принадлежит больше половины мирового долларового богатства. Именно о представителях этого 1 % мы вспоминаем, когда слышим об успехе 20-летнего дизайнера или актера и думаем: «Без папочки тут не обошлось». Часто так оно и есть.

AdMe.ru решил узнать и рассказать, как живут дети, родители которых относятся к числу самых богатых и знаменитых, а также как они поступают с родительским состоянием.

Бен Форд

Родители: Харрисон Форд и Мэри Марквардт.

Сын Харрисона Форда никогда не мечтал об актерской славе — его целью был Красный гид Мишлен. Поэтому, став взрослым, Бен открыл собственный ресторан в Лос-Анджелесе и написал книгу рецептов. Без поддержки Харрисона не обошлось: «Индиана Джонс» участвует в благотворительных акциях сына, например сам готовит еду для бездомных. А появилась страсть Бена к поварскому делу благодаря Харрисону. Дело в том, что однажды семья поехала на отдых на Гавайи, и там мальчик увидел, как жарится на вертеле целая свинья. Ему показалось это необычным. И в 1999 году Бен открыл свой первый ресторан, в меню которого предлагалось целое зажаренное животное. На тот момент это было единственное в Калифорнии заведение подобного рода.

Изабелла Круз

Изабелла, приемная дочь Тома Круза и Николь Кидман, после развода родителей покинула Америку и жила в Лондоне. Закончив учебу в академии Vidal Sassoon, Изабелла стала парикмахером, но именами звездных родителей в своей работе девушка старалась никогда не пользоваться. Сейчас Изабелла решила заявить о себе и запустила в продажу линию футболок с принтами (цена одной составляет $ 85), которые она рисует сама. В планах у дизайнера разработка собственной линии одежды.

Чез Боно

Чез Боно родился девочкой, которую родители назвали Честити. В 2008 году Честити решила сменить пол. Чез попробовал себя в музыке, записал альбом, но понял, что это не его, и стал адвокатом. Осознание, что он не такой, как все, пришло в возрасте 13 лет. Впоследствии Чез выпустил книгу Family Outing, где рассказал о своих переживаниях. Сейчас он активно занимается общественной деятельностью, отстаивает права ЛГБТ-сообщества и публикует книги на эту тему. Кроме того, Чез пробует себя в актерской профессии. Например, в 2017 году он снялся в 7-м сезоне сериала «Американская история ужасов».

Джейден Смит

Старший сын четы Смитов Джейден продолжил актерскую карьеру отца: вместе с Уиллом он снялся в фильмах «В погоне за счастьем» и «День, когда Земля остановилась». Без папы Джейден заработал $ 5 млн за участие в фильме «Карате-пацан». В свои 20 юный Смит получает немалый доход от продажи вещей собственного бренда и от выступлений. Как и члены его семьи, Джейден тратит часть своих средств на благотворительность. Например, на борьбу со СПИДом в Замбии. Джейдена можно смело назвать самостоятельным парнем, который уже научился зарабатывать. В конце 2017 года он выпустил сольный альбом SYRE, а в 2018-м снялся с Карой Делевинь в фильме «Жизнь за год».

Дэн Билзерян

Родители: Пол Билзерян и Терри Стеффен.

Сын осужденного за махинации брокера и обладателя $ 40 млн Пола Билзеряна тратит свое богатство на покер и азартные игры. Например, на лотерейные билеты Power Ball он спустил $ 100 тыс. (цена одного билета — $ 2), но ничего не выиграл. Дэн организовал покер-рум Victory Poker, участвовал в съемках фильмов (например, «Спасение» 2015 года и «Парни со стволами» 2016 года).

Петра Экклстоун

Дочь бизнесмена и президента FOM и FOA, а в прошлом гонщика «Формулы-1» Берни Экклстоуна не привыкла в чем-либо себе отказывать. На папины денежки она купила поместье в Лос-Анджелесе стоимостью $ 85 млн. Петра выпускает клатчи из кожи питона и крокодила под собственной маркой Stark, но сказать, что девушка не зависит от родительских денег, едва ли возможно. Мечтает открыть свое дело, пробовала учиться в Central Saint Martins (знаменитый fashion-колледж в Лондоне).

Кендалл Дженнер

Без семьи Кардашьян эта подборка не была бы полной. Кендалл — младшая сестра Ким. Еще будучи ребенком, она участвовала в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», а сейчас на ее счету немало фотосессий, модных показов и телешоу. Кендалл старается не зависеть от семейных денег и зарабатывать самостоятельно. К слову, Кендалл продает на аукционе eBay свою одежду, а вырученные деньги жертвует одной из детских больниц в Лос-Анджелесе.

Элен Манасир

Родители: Зияд Манасир и Ольга Манасир.

Дочь бизнесмена, а с 2014 года и жена бизнесмена (Булата Хункаева) живет в 6-этажном особняке на Рублевке. Ведет аккаунт в инстаграме и на Ask.fm, где делится с подписчиками и читателями советами в области красоты и моды. Блог с бьюти-хаками — основное занятие девушки.

Елизавета Мамиашвили

Дочь президента Федерации спортивной борьбы России с детства мечтала сниматься в кино и уже участвовала в нескольких проектах (например, снялась в сериале «Семейный бизнес»). Сейчас Елизавета посещает актерскую школу и занимается танцами.

А что изменилось бы в вашей жизни, будь вы наследником многомиллионного состояния?