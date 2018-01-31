Что происходило с известными актерами в 90-е, пока весь мир сходил с ума
Дети, родившиеся в 1997-м, в этом году отметят свой 20-летний юбилей. А нам все еще кажется, что «Титаник» вышел чуть больше 10 лет назад, а по ТВ все еще крутят новые сезоны сериала «Друзья». Тем временем на 90-е пришелся старт карьеры многих любимых актеров. Они и снимались тогда в совсем других фильмах, и выглядели иначе.
AdMe.ru решил удариться в ностальгию и вспомнить, как проходила молодость наших любимых актеров.
Джонни Депп
«Джамп-стрит, 21», 1987 год
1990 год
Свою карьеру красавчик Джонни начал еще в середине 80-х: более-менее он запомнился зрителям того времени по роли в телесериале «Джамп-стрит, 21». Еще бы, разве можно было не обратить внимания на такую милую мордашку? Вот и Вайнона Райдер не устояла. Это была одна из самых красивых пар 90-х, а Депп даже сделал татуировку с именем девушки. Правда, роман продлился совсем недолго, и вскоре Джонни встретил Ванессу Паради.
В 1990 году в обаятельном актере разглядел талант режиссер Тим Бертон: с фильма «Эдвард Руки-ножницы» начался их плодотворный творческий союз, а позже и взлет карьеры Деппа.
Вайнона Райдер
1994 год
«Прерванная жизнь», 1999 год
Вайнона была настоящей звездой 90-х — хрупкая очаровательная актриса с большим потенциалом. Именно в это десятилетие ее дважды номинировали на премию «Оскар»: за роли в фильмах «Эпоха невинности» и «Маленькие женщины». Райдер быстро превратилась в икону стиля, а ее стрижку под мальчика копировали девчонки со всего мира.
Увы, в начале нулевых карьера пошла на спад и ей уже не предлагали множество интересных ролей. Однако в 2016 году Вайнона получила роль в ставшем суперуспешным сериале «Очень странные дела» и смогла вернуть себе былую славу и любовь зрителей.
Натали Портман
«Леон», 1994 год
1999 год
На 90-е годы пришлось не только взросление, но и бурный старт карьеры Натали Портман в кино. Она появилась на экранах ярко: актриса исполнила роль Матильды в фильме Люка Бессона «Леон», когда ей было всего 13 лет. Роли последовали одна за другой, и, пожалуй, больших пробелов в карьере этой актрисы не было никогда.
Девушка расцветала и раскрывала свои актерские способности буквально на глазах у всего мира: в 16 лет Натали снималась у Вуди Аллена и Тима Бертона, в 17 играла на Бродвее, а в 1999 году получила роль королевы Амидалы в «Звездных войнах». Кстати, несмотря на плотный съемочный график, которого Портман придерживается уже более 20 лет, девушка успела окончить Гарвард и получить степень бакалавра в области психологии.
Ума Турман
«Гаттака», 1997 год
Популярность пришла к актрисе после роли в фильме 1990 года «Генри и Джун» — именно там ее заметил Квентин Тарантино, для которого Ума на долгие годы стала главной музой. После «Криминального чтива» Турман прославилась на весь мир, а образ Мии Уоллес — прожигательницы жизни из 90-х — навсегда вошел в историю кинематографа.
В 1997 году Турман сыграла в фильме «Гаттака», на съемках которого познакомилась со своим будущим мужем, актером Итаном Хоуком.
Брэд Питт
1990 год
«Тельма и Луиза», 1991 год
Путь Брэда к успеху был тернист: он то работал зазывалой в костюме цыпленка, то снимался в эпизодических ролях во второсортных фильмах. Но после роли красавчика Джея Ди в картине «Тельма и Луиза» Питт наконец получает известность, а заодно и статус секс-символа.
Следующие роли были куда интереснее и доказали, что Питт намного больше, чем просто смазливая мордашка. В 90-е с участием актера вышли «Интервью с вампиром», «12 обезьян», «Семь лет в Тибете», «Бойцовский клуб» и многие другие картины. Но как бы здорово он ни играл, для девчонок, выросших в 90-е, Брэд Питт все равно останется главным красавчиком Голливуда.
Анджелина Джоли
1991 год
«Джиа», 1998 год
Прежде чем превратиться в счастливую многодетную мать и прославиться на весь мир ролью Лары Крофт, Анджелина снималась в недорогих, но весьма разноплановых картинах.
В 1998 году актриса исполнила роль Джии Каранджи — топ-модели с печальной судьбой, а в 1999 году на экраны вышла картина с ее участием «Прерванная жизнь». Там Анджелина сыграла роль необузданной бунтарки в психбольнице и получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
Райан Гослинг
«Молодость Геракла», 1998–1999 год
2001 год
Актер родился в 1980-м, поэтому на 90-е пришлись его юношеские годы. Кстати, вы знали, что Райан снимался в телепрограмме «Клуб Микки Мауса», где также принимали участие Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера и Бритни Спирс?
Карьеру в кино Гослинг начинал с сериалов, а самой заметной ролью стало участие в съемках телесериала «Молодость Геракла» — честно говоря, узнать его в таком непривычном образе может быть непросто. Между прочим, в нем целых 50 серий — чем не повод изучить мифы Древней Греции и заодно не полюбоваться на молодого и забавного Райана?
Камерон Диас
1994 год
«Маска», 1994 год
В 90-е Камерон начинала свою карьеру — сначала как успешная фотомодель, а затем последовал ее актерский дебют: она исполнила главную женскую роль и сыграла вместе с Джимом Керри в фильме «Маска». Предложения не заставили себя ждать, и дальше последовали роли в фильмах «Свадьба лучшего друга», «Все без ума от Мэри», «Ангелы Чарли».
Диас теперь чаще выпускает книги, чем снимается в кино, но зато нисколько не растеряла за эти годы оптимизма и остается такой же очаровашкой, как и 20 лет назад.
Мэттью Макконахи
1996 год
«Время убивать», 1996 год
Прежде чем сняться в ворохе романтических комедий, а потом сменить амплуа и получить «Оскар», Макконахи не чурался съемок в рекламных роликах. В 90-е актеру было всего 20 лет и его карьера только начиналась. Но большинство ролей были второстепенными, да и фильмы вовсе не претендовали на звание блокбастера. Удался только один: Мэттью сыграл в фильме «Под кайфом и в смятении». Эту картину, кстати, Квентин Тарантино считает одной из самых любимых.
И только в конце нулевых Макконахи удалось раскрыть свой актерский потенциал. После «Далласского клуба покупателей» ему наконец-то стали предлагать по-настоящему интересные и достойные роли. Вот такой долгий путь к успеху пришлось преодолеть этому актеру.
Кейт Уинслет
«Небесные создания», 1994 год
1996 год
Британка Кейт Уинслет (кстати, она выросла в актерской семье) вместо бурных вечеринок в молодости предпочитала упорную работу над собой и своей игрой, и с самого начала карьеры ей везло на интересные и разноплановые роли. Ее первая серьезная роль была в триллере 1994 года «Небесные создания», а спустя пару лет ей удалось сыграть Офелию в экранизации «Гамлета».
В 1997 году Кейт обошла множество других претенденток и получила роль в фильме «Титаник», вмиг сделавшую ее звездной мирового масштаба. С тех пор утекло много воды, Уинслет часто снимается, но всегда очень придирчиво выбирает роли и принимает участие только в тех картинах, которые ее по-настоящему заинтересовали.
Леонардо Ди Каприо
1995 год
«Ромео + Джульетта», 1996 год
Актером Леонардо решил стать в 14 лет и сначала снимался в рекламе и получал небольшие роли в сериалах. Но успех не заставил себя долго ждать. Первая большая роль в кино принесла молодому дарованию номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» — то была роль умственно отсталого паренька в картине 1993 года «Что гложет Гилберта Грейпа?».
В 1996-м Ди Каприо получил роль Ромео в фильме «Ромео + Джульетта», но, конечно, настоящей суперзвездой и мечтой миллионов девчонок его сделала роль Джека в картине «Титаник». К счастью, несмотря на свою миловидную внешность, актер не застрял в амплуа смазливого красавчика и продолжает радовать поклонников все новыми и новыми образами. Ну и вселенская проблема под названием «Дайте Лео „Оскар“» в 2016 году благополучно решилась. Хотя, быть может, роль в картине «Выживший» и не стала лучшей в карьере актера, но свою статуэтку он давным-давно заслужил.
Фото на превью Fox Broadcasting Company, Metro-Goldwyn-Mayer