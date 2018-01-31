Что происходило с известными актерами в 90-е, пока весь мир сходил с ума

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дети, родившиеся в 1997-м, в этом году отметят свой 20-летний юбилей. А нам все еще кажется, что «Титаник» вышел чуть больше 10 лет назад, а по ТВ все еще крутят новые сезоны сериала «Друзья». Тем временем на 90-е пришелся старт карьеры многих любимых актеров. Они и снимались тогда в совсем других фильмах, и выглядели иначе.

AdMe.ru решил удариться в ностальгию и вспомнить, как проходила молодость наших любимых актеров.

Джонни Депп

«Джамп-стрит, 21», 1987 год

1990 год

Свою карьеру красавчик Джонни начал еще в середине 80-х: более-менее он запомнился зрителям того времени по роли в телесериале «Джамп-стрит, 21». Еще бы, разве можно было не обратить внимания на такую милую мордашку? Вот и Вайнона Райдер не устояла. Это была одна из самых красивых пар 90-х, а Депп даже сделал татуировку с именем девушки. Правда, роман продлился совсем недолго, и вскоре Джонни встретил Ванессу Паради. В 1990 году в обаятельном актере разглядел талант режиссер Тим Бертон: с фильма «Эдвард Руки-ножницы» начался их плодотворный творческий союз, а позже и взлет карьеры Деппа.

Вайнона Райдер

1994 год

«Прерванная жизнь», 1999 год

Вайнона была настоящей звездой 90-х — хрупкая очаровательная актриса с большим потенциалом. Именно в это десятилетие ее дважды номинировали на премию «Оскар»: за роли в фильмах «Эпоха невинности» и «Маленькие женщины». Райдер быстро превратилась в икону стиля, а ее стрижку под мальчика копировали девчонки со всего мира. Увы, в начале нулевых карьера пошла на спад и ей уже не предлагали множество интересных ролей. Однако в 2016 году Вайнона получила роль в ставшем суперуспешным сериале «Очень странные дела» и смогла вернуть себе былую славу и любовь зрителей.

Натали Портман

«Леон», 1994 год

1999 год

На 90-е годы пришлось не только взросление, но и бурный старт карьеры Натали Портман в кино. Она появилась на экранах ярко: актриса исполнила роль Матильды в фильме Люка Бессона «Леон», когда ей было всего 13 лет. Роли последовали одна за другой, и, пожалуй, больших пробелов в карьере этой актрисы не было никогда. Девушка расцветала и раскрывала свои актерские способности буквально на глазах у всего мира: в 16 лет Натали снималась у Вуди Аллена и Тима Бертона, в 17 играла на Бродвее, а в 1999 году получила роль королевы Амидалы в «Звездных войнах». Кстати, несмотря на плотный съемочный график, которого Портман придерживается уже более 20 лет, девушка успела окончить Гарвард и получить степень бакалавра в области психологии.

Ума Турман

«Гаттака», 1997 год

Популярность пришла к актрисе после роли в фильме 1990 года «Генри и Джун» — именно там ее заметил Квентин Тарантино, для которого Ума на долгие годы стала главной музой. После «Криминального чтива» Турман прославилась на весь мир, а образ Мии Уоллес — прожигательницы жизни из 90-х — навсегда вошел в историю кинематографа. В 1997 году Турман сыграла в фильме «Гаттака», на съемках которого познакомилась со своим будущим мужем, актером Итаном Хоуком.

Брэд Питт

1990 год

«Тельма и Луиза», 1991 год

Путь Брэда к успеху был тернист: он то работал зазывалой в костюме цыпленка, то снимался в эпизодических ролях во второсортных фильмах. Но после роли красавчика Джея Ди в картине «Тельма и Луиза» Питт наконец получает известность, а заодно и статус секс-символа. Следующие роли были куда интереснее и доказали, что Питт намного больше, чем просто смазливая мордашка. В 90-е с участием актера вышли «Интервью с вампиром», «12 обезьян», «Семь лет в Тибете», «Бойцовский клуб» и многие другие картины. Но как бы здорово он ни играл, для девчонок, выросших в 90-е, Брэд Питт все равно останется главным красавчиком Голливуда.

Анджелина Джоли

1991 год

«Джиа», 1998 год

Прежде чем превратиться в счастливую многодетную мать и прославиться на весь мир ролью Лары Крофт, Анджелина снималась в недорогих, но весьма разноплановых картинах. В 1998 году актриса исполнила роль Джии Каранджи — топ-модели с печальной судьбой, а в 1999 году на экраны вышла картина с ее участием «Прерванная жизнь». Там Анджелина сыграла роль необузданной бунтарки в психбольнице и получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Райан Гослинг

«Молодость Геракла», 1998–1999 год

2001 год

Актер родился в 1980-м, поэтому на 90-е пришлись его юношеские годы. Кстати, вы знали, что Райан снимался в телепрограмме «Клуб Микки Мауса», где также принимали участие Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера и Бритни Спирс? Карьеру в кино Гослинг начинал с сериалов, а самой заметной ролью стало участие в съемках телесериала «Молодость Геракла» — честно говоря, узнать его в таком непривычном образе может быть непросто. Между прочим, в нем целых 50 серий — чем не повод изучить мифы Древней Греции и заодно не полюбоваться на молодого и забавного Райана?

Камерон Диас

1994 год

«Маска», 1994 год

В 90-е Камерон начинала свою карьеру — сначала как успешная фотомодель, а затем последовал ее актерский дебют: она исполнила главную женскую роль и сыграла вместе с Джимом Керри в фильме «Маска». Предложения не заставили себя ждать, и дальше последовали роли в фильмах «Свадьба лучшего друга», «Все без ума от Мэри», «Ангелы Чарли». Диас теперь чаще выпускает книги, чем снимается в кино, но зато нисколько не растеряла за эти годы оптимизма и остается такой же очаровашкой, как и 20 лет назад.

Мэттью Макконахи

1996 год

«Время убивать», 1996 год

Прежде чем сняться в ворохе романтических комедий, а потом сменить амплуа и получить «Оскар», Макконахи не чурался съемок в рекламных роликах. В 90-е актеру было всего 20 лет и его карьера только начиналась. Но большинство ролей были второстепенными, да и фильмы вовсе не претендовали на звание блокбастера. Удался только один: Мэттью сыграл в фильме «Под кайфом и в смятении». Эту картину, кстати, Квентин Тарантино считает одной из самых любимых. И только в конце нулевых Макконахи удалось раскрыть свой актерский потенциал. После «Далласского клуба покупателей» ему наконец-то стали предлагать по-настоящему интересные и достойные роли. Вот такой долгий путь к успеху пришлось преодолеть этому актеру.

Кейт Уинслет

«Небесные создания», 1994 год

1996 год

Британка Кейт Уинслет (кстати, она выросла в актерской семье) вместо бурных вечеринок в молодости предпочитала упорную работу над собой и своей игрой, и с самого начала карьеры ей везло на интересные и разноплановые роли. Ее первая серьезная роль была в триллере 1994 года «Небесные создания», а спустя пару лет ей удалось сыграть Офелию в экранизации «Гамлета». В 1997 году Кейт обошла множество других претенденток и получила роль в фильме «Титаник», вмиг сделавшую ее звездной мирового масштаба. С тех пор утекло много воды, Уинслет часто снимается, но всегда очень придирчиво выбирает роли и принимает участие только в тех картинах, которые ее по-настоящему заинтересовали.

Леонардо Ди Каприо

1995 год

«Ромео + Джульетта», 1996 год