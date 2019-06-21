Чем закончились сериалы, которые мы очень любили, но так и не досмотрели

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Мы бросаем смотреть любимые сериалы по многим причинам: иногда просто устаем от одних и тех же перипетий на экране, иногда лишаемся свободного времени, иногда просто идем вслед за своими меняющимися интересами. Однако это не означает, что нам перестает быть любопытно, как сложились судьбы героев этих лент.

Нам пришли на ум как минимум 10 сериалов, которые мы не досмотрели до конца, хотя в целом были увлечены их сюжетами. Поэтому недавно AdMe.ru решил запастись терпением, смешанным с попкорном, и все-таки досмотрел финальные эпизоды этих многосерийных историй, чтобы в итоге рассказать своим читателям, «чем там все-таки дело-то кончилось».

Гарри — снежный человек

О чем сериал: семья Хендерсонов случайно сбивает на дороге огромного снежного человека и решает доставить его тело в музей. Однако в пути пострадавший приходит в чувства, и члены семейства решают оставить его у себя. Йети получает имя Гарри и каждый день доставляет Хендерсонам море хлопот. Но люди, приютившие странное существо, привязываются к нему все больше. Чем закончился: охотники и полицейские узнают о том, что в доме Хендерсонов живет снежный человек, и пытаются поймать его. Но семье удается увести Гарри в лес подальше от населенного пункта, в котором ему довелось жить. В тех краях йети встречает свою возлюбленную Йету и ненадолго расстается с Хендерсонами, чтобы периодически с ними встречаться и проводить вечера в пещере у костра.

Элен и ребята

О чем сериал: о дружбе французских студентов, которые учатся в одном университете. Ребята общаются, ссорятся, играют музыку и, конечно, влюбляются. Например, у главной героини сериала Элен завязывается роман с парнем по имени Николя. Чем закончился: после окончания университета недавние студенты переезжают в один большой дом. Элен вскоре покидает их и отправляется в Австралию. Она признается, что больше не питает теплых чувств к Николя и встретила свою настоящую любовь. В конце сериала героев показывают сорокалетними. Главная героиня возвращается к друзьям, она выясняет отношения с Николя, и в итоге герои снова оказываются вместе и даже решают пожениться.

Дикий ангел

О чем сериал: очаровательная девушка Милагрос оказывается служанкой в доме богачей. Девушка — сирота и больше всего на свете любит играть в футбол. Она не знает, как вести себя в высшем обществе, но тем не менее завоевывает сердце сына хозяина дома по имени Иво. Чем закончился: одна из девушек, влюбленных в Иво, пытается его похитить, но у парня получается освободиться. Похитительницу кладут в психиатрическую клинику, Милагрос и Иво женятся. Уехав от гостей, молодожены останавливаются у футбольного поля, чтобы невеста в роскошном платье смогла забить свой очередной гол.

Сабрина — маленькая ведьма

О чем сериал: школьница Сабрина живет в одном доме со своими тетушками. Во многом ее жизнь похожа на будни обыкновенного подростка: она влюбляется в одноклассника по имени Харви, участвует в школьных мероприятиях, обзаводится друзьями и врагами. Одно лишь отличает ее от обычного школьника: у девочки, как и у ее тетушек, есть ведьминские способности. А еще в их доме живет говорящий кот Саймон. Чем закончился: после школы Сабрина уезжает учиться в колледж и устраивается на работу в издательский дом. Она встречает классного парня Аарона и в конце сериала собирается выйти за него замуж, но сбегает прямо из-под венца. Дело в том, что в жизни девушки снова появился бывший одноклассник Харви, и Сабрина поняла, что он и есть любовь всей ее жизни. Сериал заканчивается тем, что пара уезжает от церкви на мотоцикле Харви.

Говорящая с призраками

О чем сериал: Мелинда унаследовала от бабушки редкий дар — она может видеть призраков и разговаривать с ними. Она постоянно помогает заблудшим душам найти дорогу к свету. О способностях Мелинды знают только самые близкие ее люди: например, муж Джим и подруга Делия. Но иногда ей приходится открываться незнакомцам, чтобы передать им послания от привидений. Чем закончился: у Мелинды и Джима рождается сын Эйден. Мальчику передался дар матери. Джим и Мелинда хотят мальчику спокойного детства, поэтому склоняются к тому, что малыш должен отказаться от своих способностей. Но когда Мелинда уже не может отличить живых от мертвых и к тому же оказывается во власти теней, Эйден приходит ей на помощь. Он проводит к свету толпу детских душ и освобождает мать. В итоге родители мальчика решают, что ему все-таки нужно жить в гармонии со своим даром.

Блудливая Калифорния

О чем сериал: успешный писатель Хэнк Муди переезжает из родного Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где будут экранизировать его последнюю книгу. Но в новом городе все идет не по плану: возлюбленная Хэнка по имени Карен собирается замуж за Билла, местного издателя. Недовольный положением вещей, Хэнк периодически впадает в запои и не сторонится случайных связей с женщинами. Чем закончился: в итоге спустя бессчетное количество ссор и расставаний Хэнк и Карен снова решают быть вместе. Они покидают блудливую Калифорнию и вместе со своей дочерью Ребеккой возвращаются в Нью-Йорк, ведь именно там начинались их отношения.

Декстер

О чем сериал: Декстер работает судмедэкспертом в полиции Майами и при этом является серийным убийцей. Он расправляется только с преступниками, до которых по каким-то причинам не смогло добраться правосудие. Сначала кажется, что все человеческие чувства Декстеру чужды, но вскоре он обзаводится семьей, продолжая при этом свое темное дело. Чем закончился: в конце сериала Декстеру приходится убить свою сестру, к которой он был очень привязан. Он отключает ее от аппарата искусственной вентиляции легких, ведь врачи сказали, что после недавно перенесенного ранения мозг женщины уже умер. Главный герой сбрасывает тело сестры с лодки в океан, а сам направляется прямиком в эпицентр бури. Вскоре находят обломки его судна, и Ханна, у которой от Декстера сын, решает, что ее возлюбленный умер. Но оказывается, что герой выжил и стал отшельником, чтобы не портить жизнь любимым людям.

Кухня

О чем сериал: Максим Лавров приезжает в Москву из провинциального города, чтобы воплотить в жизнь мечту всей своей жизни: стать поваром престижного ресторана. Однако идти к цели не так-то просто. Шеф ресторана, в который устраивается Макс, Виктор Баринов оказывается обладателем поистине невыносимого характера. К тому же Лавров влюбляется в арт-директора заведения Викторию, но построить с ней счастливые отношения у парня никак не получается. Чем закончился: еще в 5-м сезоне любовная история Макса и Вики подходит к логическому завершению. Пара все-таки женится, а Лавров к тому же становится шефом в ресторане. В последнем, 6-м сезоне все объективы кинокамер направлены на дочь шеф-повара Катю, влюбленную в музыканта, выступающего в заведении, но собирающуюся замуж за олигарха. Однако в конце Катя сбегает со своей свадьбы к возлюбленному и они узнают, что ждут ребенка.

Теория Большого взрыва

О чем сериал: 4 гениальных парня, влюбленных в науку: Шелдон, Леонард, Говард и Раджеш отлично сосуществуют вместе. Они обсуждают заумные темы, играют в настольные игры и за обе щеки уплетают китайскую еду. Но все меняется, когда по соседству с ними селится обворожительная блондинка Пенни, которая, хоть и не блещет умом, приковывает к себе пристальное внимание «ботаников». Чем закончился: Шелдон вместе со своей женой Эми получил Нобелевскую премию, воплотив таким образом в жизнь свою самую заветную мечту. Эми, которая на протяжении всех сезонов выглядела, мягко говоря, невзрачно, решила сменить имидж, чтобы стать привлекательнее. Леонард и Пенни узнают, что ждут ребенка. Все друзья отправляются на вручение премии Куперу. И тот, поднимаясь на сцену, решает не произносить свою заготовленную полуторачасовую речь, а вместо этого благодарит каждого из своих друзей. С учетом прежде эгоистичной натуры Шелдона момент этот получился поистине трогательным.

Гравити Фолз

О чем сериал: этот мультипликационный сериал, одинаково полюбившийся как взрослым, так и детям, рассказывает о паре близнецов Диппере и Мэйбл Пайнсах, приехавших на каникулы в городок Гравити Фолз, чтобы погостить у своего дядюшки Стэна. Городок не так прост, как кажется: Диппер находит рукописные дневники, в которых говорится о странных существах, населяющих местность. И детям еще предстоит с ними сразиться. Но главным их противником становится демон Билл Шифр, умеющий проникать в человеческое сознание и мечтающий устроить Странногеддон. Чем закончился: оказывается, у дяди Стэна есть близнец, который и написал дневники, найденные Диппером. Родственники воссоединяются и, сплотившись даже со своими врагами, решают во что бы то ни стало помешать Биллу устроить Странногеддон. В итоге им удается победить демона, позволив ему проникнуть в воспоминания второго дядюшки, а после стерев ему память вместе с Шифром. Каникулы заканчиваются, Диппер и Мэйбл отправляются домой.