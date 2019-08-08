Чем закончились популярные мультсериалы, последние эпизоды которых вышли, когда мы уже повзрослели

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Помните времена, когда любимые сериалы нельзя было глотать целыми сезонами, просто покупая в интернете, а пропущенные серии так и оставалась непросмотренными и неузнанными? Многие дети тогда боялись пропустить эпизоды любимых мультфильмов, но пока сюжеты ползли к развязке, юные зрители взрослели и теряли к ним интерес. Хотите узнать, чем все-таки закончились мультсериалы, которые вы так и не досмотрели?

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Дикая семейка Торнберри (1998–2004)

О чем: супруги Торнберри путешествуют по миру, чтобы снимать фильмы о дикой фауне. Их старшая дочь Дебби — типичный подросток, который мало интересуется исследовательской деятельностью родителей. Их младшая дочь Элайза умеет разговаривать с животными и оттого большую часть времени проводит со своим шимпанзе Дарвином. А еще компанию им составляет диковатый малыш Донни, которого путешественники нашли на Борнео. Чем закончился: отцу семейства присваивают титул сэра и принимают на работу в Оксфорд в качестве преподавателя. К семье присоединяется подросток, увлеченный рок-музыкой, по имени Шейн. Элайза и Дебби тут же влюбляются в него. Когда Шейну приходит время возвращаться домой, Элайза хочет сказать ему о своих чувствах, но на пути встают внезапные неприятности. У трапа самолета Шейн прощается с каждым членом семьи Торнберри и целует Элайзу. Девочка смотрит на улетающий в закат самолет.

Сейлор Мун (1992–1997)

О чем: школьница по имени Усаги узнает, что она звездный воин Сейлор Мун и что ей предстоит найти других воинов, чтобы победить демонов из Темного королевства. Сейлор оберегает незнакомец в черном плаще и маске — Такседо Маск, за образом которого скрывается прекрасный Мамору. Сейлор постепенно в него влюбляется. Чем закончился: Мамору, улетая на учебу в Америку, делает Усаги предложение руки и сердца, которое девушка с радостью принимает. Но зло не дремлет: злодейка Галаксия отбирает у Мамору и еще нескольких воинов их звездные семена. Благодаря силам помощниц Усаги трансформируется в Вечную Сейлор Мун и получает новый костюм и жезл. Команда одерживает победу над Галаксией. Сейлор-воины восстанавливают все, что было разрушено злодейкой.

Футурама (1999–2013)

О чем: разносчик пиццы по имени Фрай попадает в будущее, в 3000 год. Там он знакомится со странным роботом Бендером и девушкой-циклопом Лилой, в которую влюбляется. Вместе с ними он находит своего потомка, который стал гениальным ученым и дожил до 160 лет (правда, предварительно впав в маразм). Чем закончился: влюбленный в Лилу Фрай хочет сделать ей предложение и приглашает девушку на свидание. Он использует кнопку, которая возвращает время на 10 секунд назад, случайно погружает всю Вселенную во временную петлю - и она замирает вокруг влюбленных. Фрай и Лила живут вместе до старости в этом застрявшем в одном моменте мире. Правда, в итоге их возвращают обратно и влюбленные проживают бок о бок еще одну жизнь.

Как говорит Джинджер (2000–2006)

О чем: Джинджер Футли - обычная девочка, которая учится в средней школе. Она дружит с двумя неприметными одноклассницами – Мэйси и Доди, отлично общается с соседским мальчишкой Дерреном и ведет дневник о школьных неурядицах, ссорах и влюбленностях. В общем, обо всем, чем наполнена жизнь почти каждой 12-летней девочки. Чем закончился: в конце оказывается, что весь мультсериал – это повествование Джинджер из ее мемуаров, которые она выпустила, повзрослев. Кстати, в финале нам открыто намекают на то, что Джинджер и Деррен поженились.

Ким Пять-с-плюсом (2002–2007)

О чем: школьница по имени Ким является секретным агентом и вместе со своим другом Роном Так-себе всегда готова противостоять злу, выручать слабых и бороться со своими врагами Шиго, доктором Драккеном и многими другими. Чем закончился: Земле угрожала опасность из-за инопланетян, собиравшихся захватить планету. Ким пришлось объединиться с Шиго и Драккеном, чтобы защитить Землю. И разношерстной команде это удалось. Сериал заканчивается тем, что Ким и Рон в атмосфере наступившей безопасности веселятся на выпускном.

Дарья (1997–2001)

О чем: сериал рассказывает о саркастичной девушке Дарье. Она растет в семье карьеристов бок о бок с младшей гламурной сестрой. У Дарьи отличное, но понятное немногим чувство юмора. Из-за этого окружающие (да что там: даже собственные родители) считают ее странной. Чем закончился: Дарья обнаруживает забытую грузчиками большую коробку и вспоминает, что в детстве играла с такой. В памяти всплывают разговоры родителей о том, почему Дарья не может ладить с другими детьми, и их ссоры. Дарья рассказывает об этом родным, но они заверяют, что ироничная девочка никогда не была для семьи обузой и что все ее члены готовы в любой момент поддержать Дарью.

Тотали Спайс! (2001–2015)

О чем: Сэм, Кловер и Алекс — три красавицы-шпионки, помешанные на моде, красоте и борьбе со злом. Они каждый день участвуют в операциях по обезоруживанию злоумышленников, противостоящих шпионской организации В.О.З.Л. Чем закончился: девушек отправляют в Версаль. Там они разоблачают злодея, которому помогает армия оживших статуй. За успешное проведение операций школьниц приглашают на дизайнерское шоу, чему они безумно рады (помешаны на моде, помните?).

Финес и Ферб (2007–2015)

О чем: двое сводных братьев Финес и Ферб весело проводят время, изобретая невероятные приспособления для самых разных развлечений. Родители о деятельности детей не догадываются, но старшая сестра парней, Кэндис, все время пытается их прижучить и сдать маме. В мультфильме есть параллельная сюжетная линия про утконоса Перри, любимца Финеса и Ферба. Перри втайне от мальчиков является шпионом, и каждую серию он мешает коварным планам гениального ученого доктора Фуфелшмерца. Чем закончился: школьные каникулы подходят к концу, Финес и Ферб в последний раз строят фантастический прибор, и это последний шанс Кэндис прижучить братьев. Когда и он оказывается безуспешным, девочка использует прибор доктора Фуфелшмерца для создания временной петли и снова и снова возвращается в последний день лета, чтобы сдать Финеса и Ферба. Но с каждым повтором дни сокращаются и части реальности пропадают (в результате исчезают даже Финес с Фербом). Кэндис и доктор Фуфелшмерц возвращают все на круги своя, и девочка больше не собирается враждовать с братьями.

Чародейки (2004–2006)

О чем: мультсериал рассказывает о пяти девочках-стражницах, которые призваны защищать Землю от злых вторженцев из королевства Мередиан. Главный правитель государства хочет захватить другие миры. Чтобы защититься от него, королевство обнесли магической стеной. Но периодически в ней появляются бреши-порталы, через которые захватчики могут путешествовать на другие планеты. Задача стражниц — закрывать такие порталы и отправлять незваных гостей восвояси. Чем закончился: темный провитель Мередиана Фобос планирует разгромить Кандакар — сердце Вселенной. Его предает доселе помогавший лорд Серрик, который ведет мир к гибели, и Кандакар терпит поражение. Чародейки достигают самой большой мощи своих сил и все-таки защищают Землю от напасти, побеждая злодеев. Во Вселенной наступает мир.

А какой мультсериал вы смотрели полностью, с первой до последней серии?