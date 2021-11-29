Чем сейчас занимаются красавицы-актрисы, которые запомнились нам культовыми ролями своего времени

Эти актрисы сводили нас с ума не только великолепной способностью вживаться в роли, но и своей необыкновенной красотой. Женственные образы Вертинской, Мирошниченко, Теличкиной и других артисток остались в памяти зрителей навсегда. Спустя много лет актрисы реже радуют нас новыми ролями, но все еще полны творческих планов.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самых красивых советско-российских актрис и поинтересовались, чем они занимаются сейчас.

Марианна Вертинская

В карьере Марианны не очень много ролей в кино. Однако каждый ее кинообраз запомнился зрителям благодаря соединению необычной красоты и таланта актрисы. Среди самых интересных работ Марианны можно выделить роли в картинах «Его звали Роберт», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Капитан Немо» и другие. В 2005 году Марианна ушла из театра имени Вахтангова, в котором служила практически 40 лет, и перестала сниматься в кино. В своих интервью она не раз говорила, что предпочитает спокойную старость. Марианна много общается с внуками и любит путешествовать по Италии, где живет одна из ее дочерей.

Алла Демидова

Аллу Демидову называют «одной из самых значительных и стильных современных русских актрис» в истории отечественного театра и кино, но при этом и одной из «самых невоплощенных в экранном пространстве». Критики обуславливают это своеобразием актерского дара Демидовой, любившей эксперименты и работу с режиссерами-новаторами. Широкому зрителю Демидова знакома по таким фильмам, как «Щит и меч», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и так далее. Сейчас актриса реже снимается в кино, но все же ее можно увидеть на экране. Последний фильм с ее участием — «Ахматова. Поэма без героя» 2020 года. Демидова также пишет книги о природе театра и актерского мастерства и является попечителем Музея органической культуры в Коломне.

Ия Нинидзе

Наша Одри Хепберн, как ее единодушно нарекли критики и зрители, по первому образованию является балериной и только по второму — актрисой. Ее звездной ролью стала работа в фильме «Небесные ласточки». Нинидзе сыграла здесь воспитанницу монастырского пансиона, мечтающую о сценической карьере и втайне посещающую театр варьете. Актриса и в жизни успела поработать в театре-кабаре, однако из-за тяжелой травмы ушла со сцены в 2000 году. Сейчас Нинидзе время от времени появляется в кино. Например, в 2017 году она сыграла небольшие роли в сериалах «Отель Элеон» и «Чужая кровь».

Лариса Лужина

Лужина запомнилась зрителям по образам лирических и обаятельных, но сильных русских женщин. Среди наиболее известных картин с ее участием — «На семи ветрах», «Вертикаль», «Так начиналась легенда». После распада СССР актрису реже приглашали в кино. Но начиная с 2000-х Лужина вновь стала активно сниматься. Одна из ее самых заметных ролей в современном российском кино — Татьяна Лобова в мелодраматическом сериале «Любовь как любовь» 2006 года. Критики отметили то, как достоверно Лужина исполнила роль. Последняя работа актрисы — в фильме «Соната для горничной» 2020 года.

Лариса Луппиан

Лариса Луппиан многим известна как жена артиста Михаила Боярского и мама актрисы Елизаветы Боярской. В ее творческой биографии не очень много киноработ. Пожалуй, самая заметная роль — в фильме «Поздняя встреча». Она сыграла здесь молодую актрису, которая когда-то была возлюбленной инженера Гущина (Алексей Баталов) и которую он никак не может забыть. Лариса много играет в театре. Она, можно сказать, посвятила жизнь театру имени Ленсовета, в котором практически непрерывно служит уже 47 лет. С 2019 года Луппиан также является его художественным руководителем. Последняя киноработа актрисы — в фильме «Браво, Лауренсия!» 2009 года.

Ирина Мазуркевич

По-настоящему звездной ролью Мазуркевич можно считать роль Насти Бубенцовой, дочери провинциального актера, в картине «О бедном гусаре замолвите слово». Также актрису можно увидеть в фильмах «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Трое в лодке, не считая собаки», сериале «Жизнь Клима Самгина» и так далее. Сейчас Мазуркевич больше занята в спектаклях, чем в кино. Она играет в петербургских театрах: театре комедии имени Н. П. Акимова и «Русской антрепризе». В кино последний раз актриса появилась в 2017 году — в драме «Три сестры» по мотивам одноименной пьесы Чехова.

Ирина Мирошниченко

На счету Мирошниченко много известных киноработ. Среди наиболее популярных — фильмы «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Старый Новый год» и другие. А дебютом актрисы стала небольшая роль в картине «Я шагаю по Москве». Мирошниченко по сей день состоит в труппе МХТ имени А. П. Чехова, в котором играет более 50 лет. А вот в кино актриса почти не появляется: последний раз она снималась в 2006 году. Однако вполне возможно, что мы сможем увидеть Мирошниченко в 4-й части культовой картины «Зимняя вишня», съемки которой начались в 2017 году и пока приостановлены.

Валентина Теличкина

Теличкина впервые появилась на экранах в 1965 году в фильме «Таежный десант». Но своей главной ролью считает курьера и машинистку Валю в картине «Журналист» 1967 года. По словам актрисы, именно она открыла ей дорогу в мир кино. Массовый зритель также помнит Теличкину по фильмам «Не может быть!», «Встретимся у фонтана», «Где находится нофелет?» и другим. Сейчас в фильмографии актрисы роли в таких культовых сериалах, как «Бригада» и «Есенин». Последний фильм, в котором снялась Валентина, — детектив «Два силуэта на закате солнца» 2020 года. Она успевает заниматься живописью и в 2010–2011 годах даже представила свои картины на выставках. С 1969 года и по сей день актриса служит в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Анна Каменкова

Популярной актрису сделал фильм «Молодая жена» 1979 года. Другие ее известные роли — в картинах «Визит к Минотавру», «Ты есть...», «Поздняя любовь». Возможно, наибольшую известность Каменковой принесла работа над озвучиванием российских и зарубежных фильмов. К примеру, актриса дублировала Ларису Гузееву в «Жестоком романсе», Татьяну Лютаеву в «Гардемаринах», Вивьен Ли в «Унесенных ветром» и так далее. Каменкова и сейчас активно занимается творческой деятельностью. Она продолжает озвучивать фильмы и мультфильмы. Актриса играет в различных театральных постановках, а также в кино, особенно в телесериалах. Ее свежая роль — в сериале «Медиатор» 2021 года. А последний художественный фильм — картина «Ван Гоги» 2019 года.

Вера Сотникова

Сотникова дебютировала в кино в 1983 году в фильме «Признать виновным». Мы также помним ее по ролям в фильмах «Курьер», «Десять лет без права переписки», в 5-й и 6-й частях сериала «Государственная граница» и других картинах. Актриса и сейчас часто снимается в кино. Так, одной из самых заметных работ Сотниковой стала роль певицы Людмилы Зыкиной в сериале «Людмила». В 2020 году актрису можно было увидеть в сериале «Новая жизнь Маши Соленовой».