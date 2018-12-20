Чем сейчас занимаются 10 наших любимых актрис 2000-х (Спойлер: с ума сойти, как радикально Баффи сменила профессию)

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В 2017 году аудитория узнала в 2 раза больше новых мужских персонажей, чем женских, а число фильмов, где женщинам доставались роли протагонистов, значительно возросло. Однако, если оглянуться назад, мы вспомним множество потрясающих женских персонажей, покоривших наши сердца своим очарованием и красотой.

AdMe.ru выяснил, чем сейчас занимаются наши любимые актрисы из 2000-х.

10. Кейт Хадсон, «Почти знаменит»

Большинство фильмов Кейт со времен ленты «Почти знаменит» относились к романтическим комедиям и подобным жанрам. Среди ее недавних работ — «Война невест», «Убийца внутри меня» и «Жених напрокат». Хадсон также снималась в ролях второго плана в «Несносных леди» и «Глубоководном горизонте». Параллельно с развитием актерской карьеры Кейт открыла собственную продюсерскую компанию Hail Mary Productions. Хадсон также пропагандирует здоровый образ жизни: она запустила фитнес-бренд Fabletics в 2013 году и выпустила книгу «Просто быть счастливой: измени себя, не изменяя себе» в 2016-м.

9. Линдси Лохан, «Ловушка для родителей»

После «Ловушки для родителей» одна из самых ярких молодых звезд 2000-х снялась в таких успешных фильмах, как «Сумасшедшие гонки» и «Крутая Джорджия». Но позже Линдси оказалась втянута в несколько крупных скандалов, практически разрушивших ее карьеру, так что последние несколько лет она не показывалась на публике и много путешествовала, пытаясь найти себя. Лохан поселилась в Дубае, где обрела душевное спокойствие и тут же начала работать над собственными проектами. Сейчас она создает свой бьюти-бренд и линию одежды. Она также управляет ночным клубом в Афинах, Греция. Тем не менее Лохан не отвернулась окончательно от актерского мастерства. После небольшого перерыва она подписала контракт на съемку во втором сезоне «По болезни» — британской комедии с Рупертом Гринтом в главной роли. Она также появится в аравийском фильме «Кадр».

8. Дженнифер Энистон, «Друзья»

После ухода из популярного ситкома Дженнифер регулярно снималась в фильмах. Она сыграла в лентах «Мы — Миллеры» и «Несносные боссы», а также заслужила признание благодаря ролям в таких картинах, как «Хорошая девочка» и «Торт». В 2017 году актриса снялась в военном фильме Александра Мурса «Желтые птицы», а сейчас она участвует в американской музыкальной комедии «Пышка». Что касается личной жизни Дженнифер, то начало 2018 года стало для нее непростым: она развелась со своим мужем Джастином Теру после неполных 3 лет брака.

7. Энн Хэтэуэй, «Дневники принцессы»

Будучи одной из самых ненавидимых зрителями кинозвезд в Америке, Хэтэуэй сумела получить «Оскар» за роль Фантины в «Отверженных» в 2013 году. Однако с тех пор она не соглашалась на главные роли в престижных фильмах. Единственным исключением стала работа с Кристофером Ноланом в «Интерстелларе» в 2014 году. В 2018-м Энн сыграет главную роль в экранизации романа Джоан Дидион «Последнее, чего он хотел». После рождения первого ребенка в 2016 году актриса стала послом доброй воли ООН и выступила активным борцом за введение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов и матерей. Кроме того, Энн поднимает проблему гендерного неравенства на рабочем месте, которое, по ее словам, распространяется и на Голливуд.

6. Рене Зеллвегер, «Дневник Бриджит Джонс»

В 2010 году Рене по собственному желанию ушла из Голливуда, чтобы сосредоточиться на своей личной жизни. В 2016 году она вернулась к съемкам «Бриджит Джонс — 3». С тех пор Зеллвегер уже снялась в 5 фильмах, в том числе в триллере «Только правда» с участием Киану Ривза, а сейчас она готовится к съемкам в фильме «Берлин, я люблю тебя». После небольшого затишья в карьере Зеллвегер напомнила о себе в 2014 году, оказавшись на обложке Elle Women с совершенно новым лицом. Ее немедленно раскритиковали и заподозрили в чрезмерном увлечении пластическими операциями. Однако актриса заявила, что ее новый облик стал результатом более здорового и гармоничного образа жизни.

5. Мелисса Джоан Харт, «Сабрина — маленькая ведьма»

После фильма «Сабрина — маленькая ведьма» Харт снялась в ситкоме «Мелисса и Джоуи», который продлился 4 сезона и был закрыт в 2015 году. Не так давно она подписала контракт на главную роль в перезапуске франшизы «Кларисса знает все», и мы также могли увидеть ее в «Очень чудном Рождестве» в 2018 году. Помимо продолжения актерской карьеры, актриса срежиссировала ремейк «Лесного наблюдателя» и выпустила книгу «Мелисса объясняет все: сказки из моей ненормально нормальной жизни», в которой она рассказывает о некоторых странных вещах из своего подросткового возраста. В 2015 году актриса основала King of Harts — модную линию одежды, ориентированную в основном на мальчиков. А в прошлом году Харт сотрудничала с Jif Peanut Butter в проекте «Представь, если бы...», где детям помогали воплотить свои идеи в жизнь.

4. Шеннен Доэрти, «Беверли-Хиллз, 90210»

Последние несколько лет были для Шеннен довольно трудными. В 2015 году актрисе диагностировали рак молочной железы, из-за чего она покинула голливудскую сцену и сосредоточилась на лечении. Несмотря на изнурительную борьбу с болезнью, Доэрти оставалась сильной и продолжала верить в то, что поправится. Не так давно актриса заявила о том, что у нее больше нет рака и ее ожидает реконструктивная хирургия.

3. Хилари Дафф, «Лиззи Магуайер»

Последнее время Дафф писала песни и занималась воспитанием своего сына Луки. Тем не менее Хилари по-прежнему активно вовлечена в актерскую карьеру: сегодня мы можем увидеть ее в сериале «Юная» и загадочном фильме об убийстве жены Романа Полански «Призраки Шэрон Тейт». Она также успела стать соавтором книги «Эликсир» совместно с Элиз Аллен и разработала собственную линию одежды под названием Femme для джинсов DKNY.

2. Алисса Милано, «Зачарованные»

Одна из наших любимых ведьм все еще продолжает сниматься. В 2017 году она сыграла роль Ренаты Мерфи в сериале «Жаркое американское лето: 10 лет спустя». С 2013 года Алисса закрепилась на телевидении, организовав реалити-шоу, посвященное моде и дизайну (Project Runway: All Stars). В том же году Алисса решила попробовать себя в совершенно иной сфере и выпустила серию кибер-триллер-комиксов «Хактивист» (Hacktivist). Внекинематографическая деятельность Алиссы связана с рядом разнообразных гуманитарных вопросов: она является активным сторонником вегетарианства и PETA, одним из лидеров движения «Me Too» в Голливуде и представителем ЮНИСЕФ, выступающим в поддержку грудного вскармливания.

1. Сара Мишель Геллар, «Баффи — истребительница вампиров»

После сериала «Баффи — истребительница вампиров» Саре не удалось найти для себя роль, которая затмила бы ту, что сделала ее звездой. В 2013–2014 годах Сара снова завоевала популярность, снявшись в сериале «Сумасшедшие» с Робином Уильямсом. Она также озвучила персонажа по имени Седьмая Сестра в мультсериале «Звездные войны: Повстанцы» (2-й сезон). В начале 2016 года Геллар сыграла в пилотном запуске потенциального сериала по мотивам классического фильма «Жестокие игры», но вскоре после этого проект официально закрыли. Помимо актерской деятельности, Сара активно продвигает в инстаграме кулинарию как образ жизни. В 2014 году она стала соучредителем Foodstirs, торговой марки, продукция которой должна помочь родителям проводить время с детьми во время готовки. В 2017 году Геллар даже выпустила кулинарную книгу, в которой представлены многочисленные идеи по приготовлению и украшению еды.