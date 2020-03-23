Чего нового стоит ожидать от фильма «Мулан» и почему он так важен для современного мира

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С момента выхода мультфильма «Мулан» на большие экраны прошло уже 22 года. Чтобы отметить столь важную дату, компания Walt Disney Pictures решила снять полнометражный фильм об одной из своих любимых героинь — храброй и отважной девушке по имени Хуа Мулан. И уже совсем скоро мы с вами сможем увидеть эту историю в кинотеатрах.

AdMe.ru решил выяснить, каким будет ремейк знаменитого мультфильма и что нового приготовили сценаристы в известной нам сюжетной линии.

Никаких песен и меньше веселья

Для того чтобы показать зрителю более серьезную и более реальную историю, режиссер фильма Ники Каро приняла решение, что, по сравнению с мультфильмом, в фильме герои не будут петь. По ее утверждению, создатели картины не хотят давать какой-то подтекст с помощью песен или прятать истинный смысл вещей за шутками и комичными персонажами. Кстати, главный саундтрек к фильму исполнила американская певица Кристина Агилера.

Сокол превратится в полноценного злодея

В мультфильме «Мулан» 1998 года главная героиня боролась против злобного Шань Ю и его армии. По сюжету у Шань Ю был помощник — ястреб. В новом фильме птицу превратили в полноценного персонажа: теперь это злая и могущественная ведьма Сянь Лан, способная обернуться ястребом в любой момент. Также будет и главный злодей — кочевник Бори Хан, который мстит китайскому народу за смерть своего отца.

Дракон Мушу станет фениксом

Закадычного друга Мулан и всеми любимого дракончика Мушу в фильме не будет по культурологическим причинам. В оригинальной китайской истории, которая была написана еще в V веке, этого персонажа также не было, его создал для своего мультфильма Disney. Профессор Южно-Калифорнийского университета Стэнли Розен утверждает, что по мнению китайских телезрителей этот персонаж делает их культурное наследие банальным. «Мушу был очень популярен в США, но китайцы ненавидели его, — говорит он. — Этот миниатюрный дракон упрощает их культуру». Вместо Мушу в фильме покажут феникса, который является признаком мира и процветания в китайской культуре.

Мулан останется с длинными волосами

Один из самых драматичных и запоминающихся моментов мультфильма, когда Мулан отрезает себе волосы мечом отца, в картине мы не увидим. В ремейке героиня будет прятать свои шикарные черные локоны под шлемом или туго их перевязывать. Как объяснил продюсер фильма Джейсон Рид, таким образом создатели придерживаются оригинальной истории: «В мультике Диснея знаменитая сцена, в которой Мулан отстригает волосы, на самом деле дополнение. Вообще-то это анахронизм. Китайские воины, мужчины-воины, в V веке носили длинные волосы. Так что стрижка могла бы сделать ее больше похожей на женщину, чем она есть в реальности. Поскольку мы делаем живую версию и ориентируемся на мировой рынок, мы подумали, что должны внести такой уровень культурной точности».

Никакой любовной линии в сюжете

Романтическую историю Мулан и капитана Ли Шанга тоже убрали. По словам Джейсона Рида, такое решение было принято в связи со скандалами вокруг движения #MeToo. Наличие в фильме властного командира, который еще и является возлюбленным героини, просто неуместно. В новом диснеевском фильме образ Ли Шанга сценаристы разделили на двух героев — это командир Тан, который наставляет Мулан, и Хунхуй, ее боевой товарищ.

Фильм снимали в Новой Зеландии

Несмотря на то, что сюжет основан на китайской героической истории, большинство сцен снимали в Новой Зеландии. В Китае же была отснята всего лишь пара локаций. Некоторые связывают этот момент с тем, что у режиссера фильма Ники Каро имеются новозеландские корни.

Появились ограничения по возрасту

По системе рейтингов Американской киноассоциации фильму «Мулан» установили возрастные ограничения до 13 лет. Причина тому — количество насилия во время батальных сцен. Это первый ремейк Disney, которому поставили такую оценку, что может повлиять на общие кассовые сборы.

Бонус: почему предстоящий фильм «Мулан» называют одой феминизму?

Во время бушующих скандалов на тему харассмента и усиления движения феминизма из всех своих историй о принцессах киностудия Disney выбрала для экранизации именно «Мулан». Эта китайская героиня отличается от других: Мулан борется против гендерного неравенства и распределения традиционных ролевых моделей, таких как «воином может быть только мужчина»;

она против патриархата: после перечисления качеств, которыми должна обладать идеальная жена, девушка отвергает их, чтобы идти своей дорогой, а не следовать навязанным обществом стереотипам;

она меняется не ради того, чтобы заполучить принца, а чтобы защитить свою семью;

даже в мультфильме девушка не пела песен о любви к противоположному полу;

она не выходит замуж за принца;

Мулан является олицетворением того, что женщина может добиться всего, если захочет;

по сюжету девушка становиться гораздо сильнее, чем воины-мужчины в ее китайской армии, и именно она — сильная и независимая Мулан — побеждает главного врага.