Будем ли мы стареть так, как предсказывает FaceApp? Проверяем на звездах
Приложение с фотофильтрами FaceApp переживает свой «ренессанс». За 10 дней неожиданно вернувшейся популярности весь интернет заполонили фото пожилых людей с хештегом #faceapp, а сами создатели программы заработали $ 1 млн.
Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько достоверен механизм состаривания, и обработали ранние фотографии пожилых звезд для сравнения с актуальными снимками. А в конце статьи еще и припасли бонус — ролик, который прольет свет на принцип работы знаменитой программы.
Аль Пачино
Роберт Де Ниро
© Taxi Driver / Sony Pictures Entertainment © Taxi Driver / Sony Pictures Entertainment © Invision / Invision / East News
Энтони Хопкинс
© The Looking Glass War / Sony Pictures Entertainment © The Looking Glass War / Sony Pictures Entertainment © Westworld / HBO
Мерил Стрип
© Kramer vs. Kramer / Sony Pictures Entertainment © Kramer vs. Kramer / Sony Pictures Entertainment © Invision / Invision / East News
Хелен Миррен
Мэгги Смит
© The Prime of Miss Jean Brodie / The Walt Disney Studios © The Prime of Miss Jean Brodie / The Walt Disney Studios © Downton Abbey / ITV
Лия Ахеджакова
Алиса Фрейндлих
Том Хэнкс
Арнольд Шварценеггер
Жан-Клод Ван Дамм
© Bloodsport / Warner Bros. Entertainment © Bloodsport / Warner Bros. Entertainment © AFP / EAST NEWS
Джек Николсон
© Psych-Out / Dick Clark Productions © Psych-Out / Dick Clark Productions © Jerry Perez, PacificCoastNews / EAST NEWS
Эдди Мерфи
© 48 Hrs. / Paramount Pictures © 48 Hrs. / Paramount Pictures © Richard Shotwell / Invision / AP / East News
Томми Ли Джонс
© Eyes of Laura Mars / Sony Pictures Entertainment © Eyes of Laura Mars / Sony Pictures Entertainment © AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News
Дастин Хоффман
© All the President's Men / Warner Bros. © All the President's Men / Warner Bros. © Kristin Callahan / Everett Collection / EAST NEWS
Фрэнсис Макдорманд
© Blood Simple / River Road Productions © Blood Simple / River Road Productions © KPA-ZUMA / Album / EAST NEWS
Бонус: ролик, описывающий принцип работы приложения FaceApp
Как вам кажется, к чему приведет повальное увлечение фильтрами?
Фото на превью Pongo / MEGA / EAST NEWS, Hussy / First Run Features