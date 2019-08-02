Будем ли мы стареть так, как предсказывает FaceApp? Проверяем на звездах

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Приложение с фотофильтрами FaceApp переживает свой «ренессанс». За 10 дней неожиданно вернувшейся популярности весь интернет заполонили фото пожилых людей с хештегом #faceapp, а сами создатели программы заработали $ 1 млн.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько достоверен механизм состаривания, и обработали ранние фотографии пожилых звезд для сравнения с актуальными снимками. А в конце статьи еще и припасли бонус — ролик, который прольет свет на принцип работы знаменитой программы.

Аль Пачино

Роберт Де Ниро

Энтони Хопкинс

Мерил Стрип

Хелен Миррен

Мэгги Смит

Лия Ахеджакова

Алиса Фрейндлих

Том Хэнкс

Арнольд Шварценеггер

Жан-Клод Ван Дамм

Джек Николсон

Эдди Мерфи

Томми Ли Джонс

Дастин Хоффман

Фрэнсис Макдорманд

Бонус: ролик, описывающий принцип работы приложения FaceApp

Как вам кажется, к чему приведет повальное увлечение фильтрами?

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