Билли Портер и еще 11 актеров, которые сыграют в ремейке «Золушки»

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Не успели зрители отойти от прошлогодних экранизаций «Аладдина», «Дамбо» и «Короля Льва», как на смену им уже спешат киноверсии других культовых мультфильмов. С новым взглядом на классическую историю о девушке-сироте, которая живет под гнетом злой мачехи, но умудряется вырваться из оков и встретить настоящую любовь, мы познакомимся в феврале следующего года.

Сюжет и другие подробности проекта пока не раскрываются, однако уже сейчас известно, кому из актеров доверено воплотить на экране популярные образы. Мы в AdMe.ru решили подробнее ознакомиться с результатами кастинга для нового фильма-мюзикла по мотивам сказки. А в бонусе мы расскажем, чем новая версия «Золушки» точно будет отличаться от оригинального диснеевского мультфильма.

Камила Кабельо — Золушка

Главную роль в новой экранизации отдали кубино-американской певице Камиле Кабельо. Она получила широкую известность в 2012 году после участия в телевизионном шоу The X Factor. Для композитора и номинантки на премию «Грэмми» данная работа в кино станет актерским дебютом. Помимо того, что певица примерит на себя роль знаменитого персонажа, она также запишет саундтреки для будущего фильма.

Николас Голицын — принц Роберт

Экранную пару Камиле Кабельо нашли в лице британского актера Николаса Голицына. Он покорил продюсеров на прослушивании, и те после долгих поисков остановили свой выбор на нем. Николас известен зрителям по хоррор-сериалу «Покои», выпущенному Netflix летом 2019 года.

Билли Портер — Фея-крестная

Роль Феи-крестной, той самой, которая появляется в жизни Золушки в самый нужный момент, досталась экстравагантному американскому актеру, триумфатору всех последних красных ковровых дорожек Билли Портеру. Он уже сообщил, что намерен изобразить персонажа без определенной гендерной принадлежности. Актер считает, что современные зрители готовы увидеть новое прочтение знакомого сказочного образа.

Идина Мензел — леди Тремейн

Звезду бродвейской сцены Идину Мензел многие киноманы изначально считали идеальным кандидатом на роль злой мачехи. Однако участие актрисы, обладательницы премий «Тони» и «Грэмми», в ремейке «Золушки» долгое время оставалось под вопросом. К счастью для нас, Мензел все же снимется в музыкальной версии сказки.

Пирс Броснан — король

Когда принца играет такой красавчик, как Николас Голицын, его экранный отец должен быть под стать. Поэтому выбор бывшего агента 007 Пирса Броснана на роль короля в новом мюзикле кажется более чем оправданным.

Шарлотта Спенсер, Мэдди Байллио — Анастасия, Дризелла

Сводные сестры Золушки — Анастасия и Дризелла — являются второстепенными антагонистами в сказке, но их образы настолько яркие, что воплотить их на экране наверняка мечтают многие актрисы. В грядущей постановке такого шанса удостоились Шарлотта Спенсер (наиболее известна по роли в сериале «Живые и мертвые») и Мэдди Байллио (фильм «Пышка»).

Джон Малейни, Джеймс Корден, Ромеш Ранганатхан — мыши-лакеи

Именно Джеймсу Кордену мы обязаны тем, что мир скоро увидит новую версию «Золушки». Корден не только выступил автором идеи, но и занял пост продюсера фильма. Кроме того, он исполнит роль помощника главной героини наряду с актерами и комиками Джоном Малейни и Ромешем Ранганатханом.

Бонус: персонажи, которых не было в оригинальной «Золушке» 1950 года

Мисси Эллиотт — глашатай

Глашатай в исполнении американской певицы, рэперши, обладательницы пяти премий «Грэмми» Мисси Эллиотт обещает стать самым ярким персонажем. В «Золушке» 2015 года глашатай тоже был, но мало кто сейчас вспомнит, кто его играл.

Минни Драйвер — королева Беатриса

Номинантка на премию «Оскар» Минни Драйвер воплотит на экране образ королевы Беатрисы, которая до этого лишь мельком упоминалась в мультфильме «Золушка-3: Злые чары». Кажется, сценаристы готовят нам сюрприз.