Авторы «Симпсонов» настолько точно угадывают будущее, словно пишут сценарии прямиком из машины времени

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«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории, непрерывно выходящий с 1989 года. Немудрено, что шоу со злободневным ироничным сюжетом находит множество точек соприкосновения с действительностью и делает отсылки на реальные события и персонажей. Странность в том, что порой «Симпсоны» находят такие точки в далеком будущем, необъяснимым образом предугадывая события.

Мы в AdMe.ru изучили мнения любителей и критиков конспирологических теорий и остановились на 10 самых неоднозначных моментах мультсериала, из-за которых невольно поверишь в наличие третьего глаза у сценаристов.

1. Дональд Трамп на посту президента

В одном из эпизодов сериала герои переносятся в будущее, где, как выясняется, президентом США становится Дональд Трамп. Само по себе умение прогнозировать политические тенденции неудивительно, однако «Симпсоны» сделали это за 16 лет до реального события. Для многих современников победа Трампа на выборах стала неожиданностью, а 16 лет назад об этом никто бы и вовсе не подумал (кроме авторов сериала, конечно). Кстати, помимо этого, в эпизоде говорится, что Трамп привел страну в состояние упадка. Остается только гадать, сбудется ли это предсказание. Серия: Bart to the Future Дата выхода: 19 марта 2000 г.

2. Скандальная победа Германии на Кубке мира

В 2014 г. Германия одержала победу над Бразилией на Кубке мира по футболу, а в 2015-м в FIFA разгорелся громкий коррупционный скандал, связанный с недавней победой. Эпизод мультсериала предвосхитил события примерно на полгода, показав зрителю одного из рефери в наручниках и кричащие заголовки газет. Серия: You Don’t Have to Live Like a Referee Дата выхода: 30 марта 2014 г.

3. Выступление Леди Гага на Суперкубке

Авторы сериала нередко обращаются к образам знаменитостей, подшучивая над ними и вместе с тем добавляя сюжету актуальности. Так, они изобразили певицу Леди Гага летящей под куполом за 5 лет до того, как она продемонстрировала тот же трюк на Суперкубке-2017. Более того, последующие элементы шоу, вплоть до игры на фортепиано и танцевальных элементов, подозрительно совпадали с эпизодом. Правда, скептики склонны думать, что Леди Гага просто воплотила в жизнь идеи авторов проекта. Серия: Lisa Goes Gaga Дата выхода: 20 мая 2012 г.

4. Нападение тигра на дрессировщиков

Знаменитый дуэт американских дрессировщиков Зигфрида и Роя упоминался в одной из серий «Симпсонов». Их выступление пошло явно не по плану, когда белый тигр атаковал Роя. Предсказание сбылось 10 лет спустя в Лас-Вегасе: белый тигр Монтекор внезапно схватил дрессировщика за шею и протащил по сцене. Правда, по заявлению самого Роя, тигр заметил, что хозяину стало дурно, и таким образом пытался утащить его к месту, где ему окажут помощь. «Он спасал мне жизнь», — заявил дрессировщик. Как бы там ни было, формально нападение тигра все же состоялось. Серия: $pringfield (Or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling) Дата выхода: 16 декабря 1993 г.

5. Технологические новинки

6. Экономический кризис в Греции

В эпизоде 2013 г. в сцене с теленовостями можно наблюдать бегущую строку «Европа выставила Грецию на eBay». Что ж, авторы проекта делали и более долгосрочные политические предсказания. Так что разница в 3 года между этой сценой и реальным экономическим кризисом в Греции, ставшим головной болью для Евросоюза, кажется несущественной. Серия: Politically Inept, with Homer Simpson Дата выхода: 8 января 2012 г.

7. Восстание в Сирии

Сериал в очередной раз оказался пророческим, когда речь зашла о событиях в Сирии 2014 г. Тремя годами ранее в эпизоде показали, как американцы скидывают бомбы на некую арабскую страну, а флаг на дверце машины совпадает с сирийским флагом, поднятым протестующими. Эпизод: New Kids on the Blecch Дата выхода: 25 февраля 2001 г.

8. Эпидемия лихорадки Эбола

«Любопытный Джордж и вирус Эбола» — именно так называется книга, которую Мардж предлагает почитать Барту в одном из эпизодов прошлого столетия. На обложке изображена больная обезьянка: именно эти животные, как предполагалось, являются переносчиками страшной болезни. Вслед за этим кадром можно наблюдать весьма депрессивный рисунок Барта, прямо изображающий, по словам любителей конспирологических теорий, последствие болезни. Впрочем, критики отмечают, что и на тот момент вирус Эбола был хорошо известен. Кадр может быть отсылкой к любой из очаговых вспышек эпидемии, а не только к самой известной, потрясшей мир в 2014-м. Эпизод: Lisa’s Sax Дата выпуска: 19 октября 1997 г.

9. Атака на башни-близнецы

В эпизоде 1997 г. семья Симпсонов отправляется в Нью-Йорк на супердешевом автобусе всего за $ 9. Лиза даже показывает брошюру, на которой крупно обозначена цена проезда. Или не только цена? Многие усмотрели на брошюре с изображением силуэта города башни-близнецы, изображающие собой цифру 11. 4 года спустя дата 9/11 станет днем национальной трагедии для США и потрясением для всего мира. Серия: The City of New York vs. Homer Simpson Дата выхода: 21 сентября 1997 г.

10. Бозон Хиггса

Хотя репутация Гомера Симпсона далека от идеала и интеллектуалом его никак не назовешь, но все же, видимо, в нем скрыто немало гениального. А как иначе объяснить, что в попытке совершить какое-нибудь открытие Гомер пишет на доске несколько формул, первая из которых позволяет вычислить массу бозона Хиггса с большой точностью? Напомним, что величина бозона — одна из важнейших составляющих современной теоретической физики элементарных частиц. Если вы все еще не впечатлились достижением Гомера, стоит уточнить, что он совершил это на 14 лет раньше ученых. Серия: The Wizard of Evergreen Terrace Дата выхода: 20 сентября 1998 г.