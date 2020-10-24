20 сериалов по сюжетам книг Стивена Кинга, которые заберут вас в мир, где всегда бегают мурашки по коже

Стивена Кинга не зря считают одним из самых плодовитых писателей современности: из-под его пера вышло более 200 рассказов, 61 роман и 5 научно-популярных книг. Материала для экранизации так много, что хватает не только на фильмы, но и на сериалы. Первым, кстати, был «Оно» 1990 года, который многие ошибочно принимают за полнометражку.

Мы в AdMe.ru задернули шторы, плотно закрыли двери и приготовились посмотреть все сериалы по книгам и сценариям Стивена Кинга. Присоединяйтесь — будет страшно, но безумно интересно. А в конце вас ждет экранизация культового романа, о которой почти никто не знает.

Золотые годы (1991)

На обычной с виду сельскохозяйственной станции проводят сверхсекретные эксперименты. Однажды в помещении происходит взрыв, и станционный уборщик внезапно начинает молодеть. На место происшествия прибывают члены специальной комиссии, некоторым из которых нужно лишь одно — найти сбежавшего старика. Сериал выглядит странной смесью «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и «Секретных материалов». Сам же Кинг сказал, что «Золотые годы» — это как «Твин Пикс», только без бреда. 1 сезон, 7 серий

Рейтинг IMDb — 5,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,3

Противостояние (1994)

После страшной катастрофы выжил лишь 1 % населения Земли. Но вместо того, чтобы объединиться в пугающем мире постапокалипсиса, люди разделились на 2 группы. Одни следуют за могущественным, но опасным тираном из неведомых измерений, другие, во главе с чудаковатой 108-летней старушкой, пытаются им противостоять. 1 сезон, 4 серии

Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Лангольеры (1995)

Обычный рейсовый самолет попадает в пространственно-временной портал, и почти все пассажиры таинственно исчезают. На борту остается лишь 10 человек, которым предстоит понять, что случилось, и посадить летательный аппарат. Правда, на земле их ждут новые неприятные сюрпризы. 1 сезон, 2 серии

Рейтинг IMDb — 6,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Сияние (1997)

Кингу настолько не понравился фильм Стэнли Кубрика, что он лично разработал сценарий для новой экранизации. Так и появился сериал о писателе, сходящем с ума в мрачном отеле «Оверлук». На фоне полнометражной ленты он остался незамеченным, зато Стивен получил то, что хотел: сюжет на экране не отходит от литературного оригинала. 1 сезон, 3 серии

Рейтинг IMDb — 6,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Буря столетия (1999)

Одна из немногих экранизаций Кинга, поставленная не по книге, а по оригинальному сценарию, который фантаст написал специально для телесериала. Со страшным ураганом в небольшой город приходит загадочный незнакомец с нечеловеческими способностями. Вместе с главными героями зрителям предстоит понять, откуда появился чужак и что означает его фраза «Дайте мне то, что я хочу, и я уйду». 1 сезон, 3 серии

Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Особняк «Красная роза» (2002)

Группа экстрасенсов исследует дом с привидениями, чтобы доказать существование потустороннего мира. Компанию им составляет парень, который раньше жил здесь и хочет разгадать тайны собственного прошлого. Именно в этом доме он впервые столкнулся с неизведанным и до сих пор не может понять, что именно произошло с ним много лет назад. После выхода сериала в сети появились фотографии того самого дома и сайт университета, якобы изучавшего паранормальные явления в особняке «Красная роза». Позже оказалось, что это фейк. 1 сезон, 3 серии

Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Мертвая зона (2002–2007)

После страшной аварии молодой учитель на 6 лет впал в кому, а очнулся с непонятно откуда взявшимся даром предвидения. Врачи предполагают, что он активировал мертвую зону мозга, но героя больше интересует другое открытие. Оказывается, будущее можно переиграть, если немного изменить прошлое. Увы, парень даже не догадывается, к чему приведут такие игры со временем. 6 сезонов, 80 серий

Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Королевский госпиталь (2004)

Вдохновившись сериалом «Королевство» Ларса фон Триера, Кинг написал собственный сценарий — даже более мрачный и безумный, чем датский оригинал. На месте старой фабрики и сгоревшей лечебницы теперь стоит современный медицинский центр. Только вот призраки прошлого так и не покинули здание: они ходят по палатам, плачут в шахте лифта и пытаются что-то сказать пациентке с экстрасенсорными способностями. 1 сезон, 13 серий

Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Участь Салема (2004)

Пытаясь перебороть детские страхи, Бен возвращается в родной город, где, если верить слухам, обитают вампиры. Мужчина специально поселяется в особняке, пользующемся дурной славой, и пытается дописать свой роман. Он даже не предполагает, что зло у него внутри окажется страшнее любых городских легенд. 1 сезон, 2 серии

Рейтинг IMDb — 6,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Ночные кошмары и фантастические видения (2006)

В отличие от большинства других экранизаций, здесь за основу взято не 1, а сразу 8 произведений. Со страниц одноименного сборника на экран перешли самые странные персонажи писателя: от оживших игрушек до вернувшихся с того света звезд рок-н-ролла. Сюжетно эпизоды не связаны друг с другом, но благодаря постоянному нагнетанию ужаса все события воспринимаются как единое целое. 1 сезон, 8 серий

Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Тайны Хейвена (2010–2015)

В городке Хейвен не было бы ничего особенного, если бы его жители не владели сверхъестественными силами и не использовали их друг против друга. По странному стечению обстоятельств сюда приезжает специальный агент Одри Паркер. Только в этом городе она сможет раскрыть запутанное дело и расшевелить целый ворох тайн, мучивших ее всю жизнь. 5 сезонов, 78 серий

Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Мешок с костями (2011)

Жуткие сны, начавшиеся после смерти жены, заставили известного писателя вернуться в старый дом у озера. Здесь каждая мелочь напоминает о былом счастье, страх и отчаянье накатывают с новой силой, а поговорить можно только с женщиной, которая давно уже мертва. Но только когда все элементы — призрак, кошмары и собственные рукописи — будут собраны воедино, главный герой узнает страшную правду о себе. В свое время права на экранизацию романа «Мешок с костями» купил Брюс Уиллис. Многие думали, что он и сыграет убитого горем писателя, но в итоге роль досталась Пирсу Броснану. 1 сезон, 2 серии

Рейтинг IMDb — 5,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Под куполом (2013)

Еще один провинциальный городок стал эпицентром паранормальных явлений: его накрыла странная сфера, и все жители оказались в ловушке. Уничтожить загадочный купол невозможно, откуда он взялся и когда исчезнет, неизвестно. Время идет, в городе заканчивается еда, и начинаются первые стычки. 3 сезона, 39 серий

Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

11.22.63 (2016)

Проникновенная история о молодом учителе, отправившемся в 1958 год, чтобы предотвратить преступление, которое произойдет через 5 лет. Время отчаянно сопротивляется вмешательству, а окружающие начинают что-то подозревать. Главному герою придется потерять свое настоящее, искать помощи в прошлом и надеяться, что своими действиями он не отберет будущее у тех, кого любит. 1 сезон, 8 серий

Рейтинг IMDb — 8,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Мгла (2017)

Из-за внезапно появившегося тумана людям пришлось собраться в группы и сидеть по домам. Выйти наружу они не могут — непроглядная мгла скрывает зловещие создания, которые не упустят свою добычу. Но и сидеть на месте становится невыносимо, ведь с каждым днем внутренние демоны все больше вырываются наружу. В отличие от вышедшего 10 годами ранее фильма, действие сериала происходит не только в супермаркете, а захватывает и другие локации. Кроме того, в нем появились персонажи, которых не было в книге. 1 сезон, 10 серий

Рейтинг IMDb — 5,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,1

Мистер Мерседес (2017—...)

Стареющий детектив не может простить себя за то, что не поймал психопата на белом «мерседесе», сбившего 16 человек. Мужчина возобновляет расследование, но чем глубже он погружается в прошлое, тем более странные вещи происходят в настоящем. Кажется, кто-то затеял с ним жестокую игру в кошки-мышки. Кингу сериал понравился, а зрители рассчитывают увидеть еще один сезон. После успеха романа «Мистер Мерседес» Стивен написал 2 продолжения, так что материала для экранизации хоть отбавляй. 3 сезона, 30 серий

Рейтинг IMDb — 7,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Касл-Рок (2018)

Затягивающий психологический хоррор собрал героев разных романов Кинга в им же выдуманном городе. Сюжетная линия Генри Дивера, который вернулся в мрачный Касл-Рок из-за таинственного стечения обстоятельств, переплетается с жизнями других людей и обрастает кучей загадок. Сериал проводит зрителя сквозь всю вселенную Кинга с ее детскими травмами, ночными кошмарами, потусторонними сущностями и путешествиями во времени. Почти в каждой серии проглядываются аллюзии на «Побег из Шоушенка», «Куджо» и «Оно», но сам автор советует не выискивать пасхалки, а просто наслаждаться хорошей историей. 2 сезона, 20 серий

Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Чужак (2020)

Мужчину обвиняют в преступлении, и все улики подтверждают его вину. Но на камерах наблюдения четко видно, что в момент икс он находился в другом месте. Ситуация патовая, и разгадать хитрый ребус берется опытный детектив. В атмосфере полнейшей безысходности ему предстоит самое страшное — бороться с тем, во что он даже неспособен поверить. 1 сезон, 10 серий

Рейтинг IMDb — 7,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Противостояние (2020)

Через 26 лет после первой экранизации «Противостояния» кинобоссы решили дать этой непростой истории второй шанс. Для пущей интриги Кинг переписал финал и поработал над персонажами. Так, у главного злодея теперь куда больше силы, но она зависит от преданности его последователей. Еще одна изюминка «Противостояния» — звездный актерский состав. К хаосу людей повел Александр Скарсгард, а команду сопротивления возглавила Вупи Голдберг. Вместе с ними бороться за свои идеалы будут Эмбер Херд, Одесса Янг и даже Мэрилин Мэнсон. Премьера — 17 декабря

Рейтинг ожидания на «КиноПоиске» — 98%

Бонус: индийская версия «Оно»

В этой 52-серийной истории злобного клоуна зовут Викрам, у него есть мать и слезовыжимательная история несчастной любви. Многие сюжетные линии были изменены, но ключевые события романа воссозданы довольно точно. При этом у всех персонажей очень колоритные имена (Сиддхартха, Ашутош, Рахул и др.), а время от времени они начинают петь и танцевать. Сериал выложен на YouTube, но, увы, только на языке оригинала. Автор этой статьи уже посмотрел 17 эпизодов и уверяет: все понятно интуитивно, а через каких-то 3 часа индийцы становятся родными.