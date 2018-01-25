Актеры, столкнувшиеся с нечеловеческими испытаниями во время съемок

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Кажется, что мир кино не таит в себе никаких опасностей. Но это не так: зачастую актеры даже не подозревают, с чем могут столкнуться на съемочной площадке. И вот тут-то и проявляется вся сила их характеров. Мы в AdMe.ru собрали для вас самые интересные истории об испытаниях, с которыми актерам пришлось справляться во время съемок, чтобы вы тоже могли по достоинству оценить мужество и несгибаемую волю голливудских звезд.

Леонардо Ди Каприо на съемках фильма «Выживший» пришлось есть сырую печень бизона, несмотря на то, что он вегетарианец

Прямо скажем, роль в этом фильме заставила Лео выйти далеко за пределы своей зоны комфорта. Во время съемок актер очень сильно похудел, обзавелся бородой и испытал на себе все капризы природы. Однако это еще не все: ради хорошего кадра актеру пришлось отказаться от своей вегетарианской диеты и съесть печень бизона. Но это того стоило.

Сильвестру Сталлоне в фильме «Скалолаз» пришлось преодолевать страх высоты

Сильвестр Сталлоне, соглашаясь на съемки, даже не предполагал, что будет сам выполнять трюки на высоте. Если бы он знал заранее, что придется действительно заниматься скалолазанием, то, наверное, отказался бы. Судьба в лице режиссера бросила вызов бесстрашному Рэмбо, и он его принял. В итоге получился замечательный фильм. Так держать!

Мэтту Деймону на съемках фильма «Мы купили зоопарк» пришлось бороться со своей боязнью змей

Актер очень сильно боится змей. Когда начались съемки, для него было большим разочарованием узнать, что животные будут настоящими, а не созданными в специальных программах. Ну что ж, со своей задачей Мэтт отлично справился, но его страх все же не прошел. Так что не всегда «шоковая терапия» излечивает от фобий.

Тоби Магуайр, звезда «Человека-паука», тоже боится высоты и всего, что с ней связано

Не знаем, почему Тоби при этом согласился играть персонажа, который только и делает, что прыгает между небоскребами, но факт остается фактом. Актер очень боится высоты, и режиссеру пришлось постараться, чтобы Магуайр убедительно выглядел в кадре. Ну что ж, у него получилось.

Натали Портман во время съемок «Черного лебедя» потеряла очень много веса и чуть не впала в депрессию

Несмотря на то, что Натали занималась балетом до 13 лет, роль балерины далась ей очень тяжело. Огромный стресс, диета (актриса потеряла довольно много веса), изнуряющие тренировки... В итоге получился великолепный фильм, однако цена успеха чуть не оказалась слишком высока для исполняющей главную роль Портман. К счастью, все закончилось хорошо, и актрисе все же удалось восстановиться после всего, через что она прошла.

Крис Хемсворт одновременно терял и набирал вес для двух ролей в разных фильмах

Между съемками фильмов про Тора и фильма «Гонка» актеру приходилось то накачивать мышцы до невероятных размеров (для роли Тора), то кардинально худеть (для роли Джеймса Ханта). То он много ел и занимался силовыми упражнениями, то садился на диету, и уже кардиотренировки становились основными для несчастного актера. С обеими ролями он справился отлично, но какой ценой. Сам актер потом отзывался об этом опыте как о весьма неприятном. Как мы его понимаем.

Руперт Гринт, как и его персонаж Рон Уизли, очень боится пауков

Интересное совпадение: Руперт, как и Рон, ненавидит и боится пауков, так что ему и играть-то не пришлось в сценах, где эти самые пауки присутствуют (а их немало, между прочим). Так что актер справился с ролью на ура, но от страха так и не избавился. К сожалению.

Николь Кидман во время съемок «Мулен Руж!» пришлось петь и танцевать со сломанными ребрами

Николь Кидман кажется невероятно хрупкой и нежной. И, похоже, не только кажется, но и является таковой. Иначе как объяснить, что на съемках мюзикла она сломала одно ребро от того, что ее в танце уронил Юэн Макгрегор, а позже сломала второе, когда ей зашнуровывали корсет. И это не считая травмы колена от падения, причиной которого стали слишком высокие каблуки. К счастью, травмы зажили, фильм получился невероятным, а мужеству актрисы можно только позавидовать.

Шарлиз Терон в фильме «Белоснежка и охотник» так сильно кричала, что надорвала мышцы живота

Неожиданная травма, хотя и предсказуемая: персонажу Шарлиз приходилось очень сильно и долго кричать в разных сценах. Это и привело к тому, что съемки пришлось приостановить, а саму актрису госпитализировать из-за надорванных мышц живота. В дальнейшем она по этому поводу только отшучивалась.

Замерзающие актеры сериала «Игра престолов»

Съемки 7-го сезона проходили в самых неприятных погодных условиях Исландии. Мороз −25 °C, ураганные порывы ветра, мешающие говорить, и все это актеры были вынуждены переносить даже без головных уборов. Пришлось считаться и со световым днем, который длился всего 5–6 часов, причем за это время нужно было отснять как можно больше сцен. В общем, актеры показали себя не только молодцами, но и очень даже морозоустойчивыми.

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