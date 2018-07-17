11 продолжений известных фильмов, съемки которых идут прямо сейчас

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Создатели мегапопулярных кинолент всегда готовы предложить нам сиквелы и приквелы с новыми подробностями из жизни любимых героев. Тем более что после просмотра первых частей обычно остается слишком много тайн и загадок. Например, кто из мстителей все-таки остался в живых после «Войны бесконечности» или как складывались дальше отношения Джейка и Нейтири из «Аватара»?

Кстати, ответы на эти вопросы мы получим уже в ближайшее время. А пока AdMe.ru предлагает вам заглянуть на съемочные площадки популярных кинофраншиз и заодно узнать, когда же выйдут в прокат долгожданные вторые, третьи и даже девятые части самых кассовых фильмов.

Эль Фэннинг поделилась с фанатами фотографиями со съемок «Малефисенты-2»

Юная Эль Фэннинг в образе принцессы Авроры разместила в своем инстаграме фото с Анджелиной Джоли. Премьера второй части франшизы назначена на 2019 год. Ее сюжет пока держится в строгой тайне. Если первая часть была вольной интепретацией сказки «Спящая красавица», то о содержании «Малефисенты-2» остается пока только догадываться.

Джеймс Кэмерон снимает сразу 4 части «Аватара»

Хорошая новость для поклонников фильма про загадочную планету Пандору. Съемки второго «Аватара» уже начались. Одновременно Джеймс Кэмерон планирует работать над «Аватарами» № 3, 4 и 5. Главные роли снова сыграют Сэм Уортингтон (Джейк Салли) и Зои Салдана (Нейтири). Теперь они выступят в роли любящих родителей и между делом продолжат спасение народа На’ви.

Зои Салдана перевоплощается в Нейтири на съемках фильма «Аватар-2».

С премьерой «Аватара-2» придется подождать до декабря 2020 года. Зато потом Кэмерон планирует выдавать по одной картине в год.

После «Красавицы и Чудовища» компания Disney решила экранизировать мульфильм «Мулан»

На 2020 год анонсирован и выход экранизации мульфильма «Мулан». Компания Disney долго искала актрису, которая воплотила бы образ отважной девушки, отправившейся в опасный военный поход вместо своего больного отца. В кинопробах приняли участие более 1 000 кандидаток на роль, и в итоге создатели фильма остановили свой выбор на китайской актрисе и певице Лю Ифэй. Интересно, кто же сыграет верного спутника Мулан — дракончика Мушу? Напомним, что в мультфильме 1998 года его озвучивал Эдди Мерфи.

Борьба с демоническим клоуном Пеннивайзом продолжится во второй части фильма «Оно»

Джессика Честейн показала свое перевоплощение для съемок фильма «Оно-2».

Действие будет разворачиваться через 27 лет после событий, описанных в первом фильме. Все герои уже давно станут взрослыми и будут вести обычную жизнь. Но тут раздастся один телефонный звонок... А о том, что произойдет после, мы узнаем в сентябре 2019 года.

На роли повзрослевших Бев и Билла приглашены Джессика Честейн и Джеймс Макэвой. Они уже успели выложить в соцсети первые фотографии со съемок ужастика.

Предыстория «Звездных войн» завершится в IX эпизоде

Команда фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» уже отдыхает от съемок и выгуливает праздничные наряды на красных дорожках кинофестивалей. Зато тем, кто работает над девятым эпизодом знаменитой киносаги, пока не до отдыха. Планируется, что «Звездные войны — IX» выйдут на большой экран в 2019 году, а точное название фильма пока еще не известно. Режиссером IX эпизода станет Джей Джей Абрамс. Он снимет заключительную часть трилогии сиквелов про «одну далекую галактику».

В роли отважной Рей снова выступит английская актриса Дэйзи Ридли. Фанаты искренне надеются, что хотя бы в этой части франшизы станет известно, кто же все-таки настоящие родители героини. В сети ходят самые разные догадки на этот счет: Рей называют то дочерью Люка, то внучкой Палпатина, то реинкарнацией Дарта Вейдера.

Скала снова сыграет в «Джуманджи»

Третью часть «Джуманджи» обещают выпустить в прокат к декабрю 2019 года. 11 апреля Дуэйн Джонсон в своем инстаграме официально объявил о старте съемок продолжения киноленты про подростков, оказавшихся внутри игры с непростыми головоломками и опасными ловушками. Кстати, Скала не просто исполнит в этом фильме одну из главных ролей, но еще и выступит в качестве продюсера.

Самой загадочной вещью в «Стражах Галактики — 3» стал сценарий

I got a Groot planter, you guys. pic.twitter.com/D7t1g8cstb — James Gunn (@JamesGunn) May 18, 2018

Снявший «Стражей Галактики» Джеймс Ганн без устали отвечает в твиттере на вопросы фанатов. Дело в том, что в окончательном варианте сценария третьей части всплывает довольно много неизвестных подробностей. Например, Мантис, подобранную стражами на планете Эго, называют чуть ли не сводной сестрой Питера, а малыш Грут — это не Грут из первой части, а его сын. Короче говоря, чтобы разобраться, надо смотреть.

Дружная команда «Стражей Галактики».

Ждать премьеры придется до 2020 года. Действие фильма будет разворачиваться после событий, произошедших в картине «Мстители: Война бесконечности». Согласитесь, это только добавляет интриги.

Санса Старк из «Игры престолов» снова станет мутантом

Зимой 2019 года планируется выход очередного фильма из серии «Люди Икс». На этот раз нам расскажут историю Джин Грей — Темного Феникса. Взрослую героиню в предыдущих частях франшизы сыграла нидерландская актриса Фамке Янссен.

Теперь же зрителям предстоит увидеть молодую Джин в исполнении англичанки Софи Тернер. Юная актриса стала известной после роли Сансы Старк в «Игре престолов». Сейчас она работает на съемочной площадке фильма «Люди Икс: Темный Феникс». Напомним, что Софи уже появлялась на экране в образе юной Джин Грей в фильме «Люди Икс: Апокалипсис».

В «Фантастических тварях» покажут приключения молодого Дамблдора

Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер) и Джуд Лоу (Альбус Дамблдор) в перерыве между съемками фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

После успеха первых «Фантастических тварей» нас ждут еще 4 фильма о событиях, произошедших в магическом мире за 65 лет до начала основной саги о «Гарри Поттере». Съемки уже идут полным ходом. В режиссерском кресле по-прежнему Дэвид Йейтс, а сценарии создает неутомимая Джоанн Роулинг. Осенью 2018 года в прокат выйдет фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Параллельно ведутся съемки третьей части франшизы, которую обещают показать на большом экране в 2020 году. Вместо Ньюта Саламандера и его друзей на первый план выйдут темный маг Грин-де-Вальд и молодой Альбус Дамблдор. И их приключения обещают быть не менее захватывающими.

«Мстители-4» должны подытожить 22 фильма по комиксам Marvel

Кевин Файги, возглавляющий студию Marvel, в интервью изданию Den of Geek рассказал о будущем кинематографической вселенной и отметил, что вторая часть фильма «Мстители: Война бесконечности» станет завершением пути, состоящего 22 связанных друг с другом кинолент. Создатели франшизы продолжат истории старых героев и даже введут в действие новых персонажей. Интрига будет сохраняться до мая 2019 года. Именно на это время запланирована премьера «Мстителей-4».

Жительница Англии случайно поймала в объектив первые моменты съемок «Человека-паука»

Casually starting off the week by watching Tom Holland walk onto set where they’re filming the new Spider-Man movie, just around the corner from where I live. pic.twitter.com/folz0ooCMi — Sophie Playle (@sophieplayle) July 2, 2018

Второго июля жительница английского графства Хартфордшир Софи Плейл с удивлением обнаружила, что рядом с ее домом начали вести съемки фильма про Человека-паука. Софи сделала пару снимков на телефон, написала пост в своем твиттере и безумно удивилась, когда ее фотографии разошлись не только по соцсетям, но и по разным известным сайтам. Чуть позже выяснилось, что англичанка поймала в объектив буквально первые действия съемочной бригады. «Мои снимки команды „Человека-паука“ (включая Тома Холланда) стали вирусными, и их публикуют различные новостные сайты. Я даже не поняла, что это был первый день съемок всего фильма!»