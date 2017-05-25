14 актеров, которые перевоплотились в своих героев почти на 100 %

Актерам часто за карьеру случается играть исторических персонажей. Иногда совпадение достигается за счет внешнего сходства, иногда — благодаря безупречному гриму и костюмам. Бывают и такие фильмы, в которых узнать актера в роли легендарного персонажа практически невозможно.

AdMe.ru восхищается мастерством не только самих актеров, но и всей съемочной команды. Вместе они делают поистине выдающуюся работу.

Линкольн

7 дней и ночей с Мэрилин

Меня там нет

Полночь в Париже

Джобс

Лиз и Дик

Королева

Ганди

Уайльд

Дж. Эдгар

Железная леди

Прожить жизнь с Пикассо

Ранэвэйс

Коко до Шанель

Фото на превью pixabay, dreamworksstudios

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