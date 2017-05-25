14 актеров, которые перевоплотились в своих героев почти на 100 %
Актерам часто за карьеру случается играть исторических персонажей. Иногда совпадение достигается за счет внешнего сходства, иногда — благодаря безупречному гриму и костюмам. Бывают и такие фильмы, в которых узнать актера в роли легендарного персонажа практически невозможно.
AdMe.ru восхищается мастерством не только самих актеров, но и всей съемочной команды. Вместе они делают поистине выдающуюся работу.
Линкольн
7 дней и ночей с Мэрилин
Меня там нет
Полночь в Париже
Джобс
Лиз и Дик
Королева
Ганди
Уайльд
Дж. Эдгар
Железная леди
Прожить жизнь с Пикассо
Ранэвэйс
Коко до Шанель
Фото на превью pixabay, dreamworksstudios