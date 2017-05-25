14 актеров, которые перевоплотились в своих героев почти на 100 %

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Актерам часто за карьеру случается играть исторических персонажей. Иногда совпадение достигается за счет внешнего сходства, иногда — благодаря безупречному гриму и костюмам. Бывают и такие фильмы, в которых узнать актера в роли легендарного персонажа практически невозможно.

AdMe.ru восхищается мастерством не только самих актеров, но и всей съемочной команды. Вместе они делают поистине выдающуюся работу.