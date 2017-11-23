Актер феерично копирует наряды знаменитостей, используя подручные материалы

Звезды то и дело в соцсетях публикуют идеальные фотографии своей роскошной жизни. Но только не Том Ленк (Tom Lenk). Актер, известный нам по роли Эндрю Уэллса в сериале «Баффи — истребительница вампиров», развлекается по-другому: Ленк воссоздает наряды звезд исключительно из материалов, которые можно найти дома, и фотографируется в них.

AdMe.ru от души посмеялся, просматривая его «шедевры». Предлагаем и вам оценить это сатирическое творчество.

Блейк Лайвли

Селин Дион

Кендалл Дженнер

Ким Кардашян

Тейлор Свифт

Элизабет Беркли

Бейонсе

Показ Alexandre Vauthier на Неделе моды в Париже

Елизавета II

Бизи Филиппс

Селин Дион

Роберт Паттинсон

Николь Кидман

Эмма Робертс

Леди Гага

Кайли Миноуг

Гвен Стефани

Шер

Сара Джессика Паркер

Бритни Спирс

Мэрайя Кэри

Фото на превью Tom Lenk / Instagram

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  • 23 ноября 2017
  • 1247

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