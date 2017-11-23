Актер феерично копирует наряды знаменитостей, используя подручные материалы
Звезды то и дело в соцсетях публикуют идеальные фотографии своей роскошной жизни. Но только не Том Ленк (Tom Lenk). Актер, известный нам по роли Эндрю Уэллса в сериале «Баффи — истребительница вампиров», развлекается по-другому: Ленк воссоздает наряды звезд исключительно из материалов, которые можно найти дома, и фотографируется в них.
AdMe.ru от души посмеялся, просматривая его «шедевры». Предлагаем и вам оценить это сатирическое творчество.
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Фото на превью Tom Lenk / Instagram