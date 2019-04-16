Актер массовки рассказал, каково это — появиться в десятках крутых фильмов и остаться неизвестным

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Актер массовки Эдуардо Запата выложил в сеть нарезку своих появлений в разных известных фильмах и сериалах и поразил пользователей Reddit своей «плодовитостью» в этой роли. За 2 года работы актер снялся в десятках крутых проектов, хотя и мелькает на экране всего на секунду-другую. Обсуждение видео стихийно вылилось в расспросы автора о жизни «невидимок», которые работают на заднем плане, а самые внимательные читатели вспомнили, что была и первая часть ролика.

Мы в AdMe.ru и не представляли, сколько раз, оказывается, видели этого парня на экране, но ни разу его не замечали. Так что мы решили исправить эту несправедливость и посвятить ему отдельную статью.

Видео, которое актер опубликовал на Reddit, начинается с заставки «Вот как все это связано» — будто его герой объединяет все фильмы и сериалы в одну Вселенную. В комментариях к посту шутят, что скоро Marvel и Netflix будут использовать парня как «пасхальное яйцо» для своих новых проектов.

А теперь знакомьтесь, это Эдуардо Запата, и он профессиональный актер массовки. По крайней мере пока. Он проходит кастинги и мечтает играть главные роли, но сейчас зарабатывает на жизнь игрой на заднем плане и делает это весьма талантливо.

После окончания школы Эдуардо переехал с Восточного побережья в Лос-Анджелес, чтобы найти свой путь в киноиндустрии. Сейчас он сотрудничает с местным агентством по подбору талантов и вступил в Гильдию киноактеров США.

Как говорит сам Запата, ему повезло с генетикой — он на 50 % филиппинец, на 25 % — доминиканец и еще на 25 % — белый. Его типаж подходит под множество этнических групп, что делает его весьма востребованным в массовке. В этом легко убедиться, посмотрев нарезку его появлений: он засветился в таких проектах, как «Кремниевая долина», «Американская история ужасов», «Бесстыдники», «Капитан Марвел» и др.

Сейчас Эдуардо 20 лет, но он выглядит моложе, так что пока снимается в категории до 18 и чаще всего играет школьников. Оказывается, не только возраст и этническая принадлежность влияют на шансы получить роль. Актер рассказывает о том, что и рост имеет значение. Его рост (182 см) снижает шансы сыграть школьника, но поможет ему потом, когда он перейдет в следующую возрастную категорию.

Естественно, многие пользователи спрашивали Эдуардо о том, как оплачивается труд актера массовки, на что он ответил, что за 2018 год заработал $ 49 000, работая в среднем по 3 дня в неделю. Лучше всего оплачивается съемка в рекламных роликах ($ 366 за 8 часов), на 2-м месте — фильмы и сериалы ($ 170 за 8 часов), потом идет местное телевидение ($ 106 за 8 часов).

Да, участие в шоу в роли зрителя тоже оплачивается, если речь не идет о самых популярных программах, куда люди готовы сходить и бесплатно.

Стандартная ставка оплаты рабочего дня — 8 часов. Даже если ты провел на площадке 1 час, тебе заплатят за 8. По таким контрактам работают 95 % студий. Но случаются и забавные ошибки. Однажды в контракте студии оплату за 8 часов указали как за 1, и им пришлось выплатить массовке рекордные суммы.

По таким контрактам работают 95 % студий. Но случаются и забавные ошибки. Однажды в контракте студии оплату за 8 часов указали как за 1, и им пришлось выплатить массовке рекордные суммы. Переработки оплачиваются отдельно: от 8 до 10 часов — ставка 1,5, больше 10 часов — двойная оплата.

Если актер по контракту приехал на съемку, но по какой-то причине его решили не задействовать, ему все равно оплатят рабочий день.

Пока что личный рекорд оплаты Эдуардо — $ 1 800 за 13-часовой рабочий день, в который он снялся в 3 рекламных роликах для компании Volkswagen.

Работа в массовке кому-то может показаться слишком простой, но и здесь есть свои тонкости, о которых Эдуардо рассказывает в комментариях: В 80 % случаев актеры снимаются в своей одежде. Эдуардо, например, привозит на съемки 8 костюмов. И почему-то съемочным группам очень нравится его оранжевое поло — это можно заметить по нарезке.

У актеров массовки нет текста, они всегда импровизируют. Новички часто говорят speak, speak, speak (русский аналог — «что говорить, когда нечего говорить»), peas and carrots (горошек и морковь) или watermelon (арбуз), потому что это слово хорошо передает артикуляцию. Эдуардо использует несколько заготовленных фраз, изображает удивление и часто кивает.

Если камера находится близко, массовщики разговаривают в полный голос, если же нет — они просто шепчутся между собой, чтобы не создавать гвалт, но при этом имитировать разговор.

Актеры массовки не берут автографы у звезд и не отвлекают их разговорами, если только те сами не начнут беседу. Но иногда массовщики просят сфотографироваться, если им удается застать именитого актера в одиночестве на перерыве.

и не отвлекают их разговорами, если только те сами не начнут беседу. Но иногда массовщики просят сфотографироваться, если им удается застать именитого актера в одиночестве на перерыве. Редко съемки назначаются заранее. В большинстве случаев актер узнает о них накануне.

Мы верим, что у этого харизматичного парня большое будущее, даже если кто-то и сомневается в его способностях.

Бонус: посмотреть на Эдуардо в главной роли можно в его аккаунте в Instagram, где он выкладывает шуточные видеозарисовки

А вы бы хотели сняться в массовке фильма или сериала? И какой бы выбрали?