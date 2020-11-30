Актер, который сыграл гадкого ребенка в «Гарри Поттере», сбросил вес и скоро обгонит других выпускников Хогвартса
В 2001 году на экраны вышел первый фильм о Гарри Поттере. Актеры, сыгравшие Гарри, Рона и Гермиону, стали известны на весь мир. Однако и герои второго плана не остались в стороне. Свою долю популярности получил и пухленький плохиш Дадли Дурсль. Актер вырос, похорошел и отправился покорять мир кино.
Мы в AdMe.ru решили разобрать, как Гарри Меллингу удалось привести себя в форму и не стать заложником одной роли.
Начало карьеры: актерская династия и театр
Гарри изначально был не самым простым британским мальчишкой. Внук знаменитого актера, сыгравшего «Доктора Кто», Меллинг родился в Лондоне в марте 1989 года.
Вероятнее всего, актерская семья оказала на него немалое влияние. Гарри решил стать актером, увидев своего дядю Дэвида в постановке «Буря». Сразу после окончания начальной школы мальчик стал посещать театральные кружки.
На тот момент ему исполнилось только 10 лет, но благодаря таланту он получил несколько ролей в спектаклях. Там его заметили агенты.
2001–2009: Дадли Дурсль и резкое похудение
Мать мальчика прислала фото сына, когда режиссеры объявили кастинг для «Гарри Поттера». Меллинг отправился на прослушивание на первый фильм о мальчике-волшебнике. Режиссер искал сразу нескольких пухлых мальчиков, поэтому поначалу актер не знал, какая именно роль ему достанется: Дадли, Невилла или Грегори Гойла. Пройдя множество проб, он все же был утвержден на роль, которая изменит всю его жизнь.
Меллинг снялся в 5 фильмах о Гарри Поттере: актера нет в 4-м, 6-м и 8-м фильмах. Изначально поклонники считали, что Дадли был в «Кубке огня», но сцены с ним вырезали. Это не так. По слухам, семья актера отказалась от съемок из-за невыполнимых требований режиссера. Создатели фильма хотели, чтобы герой Меллинга был еще более пухлым, что могло бы иметь последствия для здоровья актера.
Позже под угрозой оказались и его дальнейшие съемки во франшизе. Парень всегда был тучным ребенком, но в 2010 году, аккурат перед съемками предпоследней части серии фильмов, актер потерял 27 кг веса. Продюсеры уже почти отказались от Меллинга, но придумали выход: в последней части актер носил специальные накладки.
Сам Гарри говорит, что хотел потерять вес, но это произошло ненамеренно.
Актер также рассказал, что, несмотря на похудение, его до сих пор зовут играть толстяков.
2010–2016: небольшие роли в сериалах
Во время съемок поттерианы Меллинг почти не снимался в других фильмах. И хотя пухлый подросток не входил в состав «золотой троицы», его дальнейшая карьера сложилась отлично. Наступает эра сериалов.
По иронии судьбы, сразу после выхода первых «Даров смерти» «маггл Дадли» сыграл волшебника в сериале «Мерлин». После выхода проекта актер снялся в череде сериалов, таких как «Просто Уильям», «Закон Гарроу», «Мушкетеры».
Забавный факт: несмотря на свою популярность, актер неактивен в социальных сетях — у него нет ни одного подтвержденного аккаунта.
2017–2019: возвращение на большой экран
В 2015 году актер пришел на кастинг на роль Генри Костина в фильме «Затерянный город Z». Несмотря на успешные пробы, на роль парня не взяли — неподходящий тип внешности. Однако в этом фильме актер все же снялся — он сыграл Уильяма Барклая, а Генри Костина — Роберт Паттинсон.
К слову, сам Меллинг, в отличие от главного героя фильма, путешествия не любит.
С 2017 года актер возвращается на большие экраны. Вместе с Бенедиктом Камбербэтчем он снимается в фильме «Война токов», «Голкипер», а также пробует себя в новом амплуа в фильме братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса». Там актер сыграл главную роль в одной из 6 небольших новел, а именно молодого человека без рук и ног.
Также актер продолжает сниматься в небольших британский сериалах, таких как «Темные начала» и «Война миров».
2020: фильмы, Netflix, грядущие премьеры
В 2020 году Гарри окончательно отошел от роли Дадли и порадовал поклонников сразу несколькими фильмами с сериалами. В 2020 году в широкий прокат выходит фильм, в котором актер вновь снялся с Робертом Паттинсоном, — «В ожидании варваров».
Актер начал сниматься для стримингового сервиса Netflix. Например, в июле вышел фильм с Шарлиз Терон в главной роли — «Бессмертная гвардия», а в сентябре — «Дьявол всегда здесь». В октябре зрителей порадовал яркий драматический сериал «Ход королевы», где Меллинг сыграл друга и соперника главной героини. К слову, актер в шахматы до фильма играть не умел, о чем не постеснялся рассказать в интервью.
Актер не собирается останавливаться — на 2021 год запланирована премьера шекспировского «Макбета», где Меллинг сыграл роль Малкольма. С 2009 года Гарри также постоянно играет в театре, а также в моноспектаклях. Карьеру актера нельзя назвать посредственной. Помимо поттерианы он снялся еще в 13 фильмах и сериалах, тогда как Эмма Уотсон — в 12 проектах, а Бонни Райт, прославившаяся ролью Джинни, — также в 13.
О популярных коллегах по цеху Меллинг говорит следующее:
Судьба других «толстяков» из серии фильмов сложилась не так удачно. Джейми Уэйлетт, сыгравший Крэбба, был арестован за погромы, а в марте 2012-го его приговорили к 2 годам лишения свободы за кражу. Больше в кино парень не снимался.
У Джошуа Хердмана, сыгравшего Гойла, другая судьба — он продолжил сниматься, хоть и редко. А в 2016 году начал карьеру бойца смешанных боевых искусств.
Как вы считаете, удалось Меллингу не стать актером одной роли?