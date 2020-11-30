Актер, который сыграл гадкого ребенка в «Гарри Поттере», сбросил вес и скоро обгонит других выпускников Хогвартса

В 2001 году на экраны вышел первый фильм о Гарри Поттере. Актеры, сыгравшие Гарри, Рона и Гермиону, стали известны на весь мир. Однако и герои второго плана не остались в стороне. Свою долю популярности получил и пухленький плохиш Дадли Дурсль. Актер вырос, похорошел и отправился покорять мир кино.

Мы в AdMe.ru решили разобрать, как Гарри Меллингу удалось привести себя в форму и не стать заложником одной роли.

Начало карьеры: актерская династия и театр

Гарри изначально был не самым простым британским мальчишкой. Внук знаменитого актера, сыгравшего «Доктора Кто», Меллинг родился в Лондоне в марте 1989 года.

Вероятнее всего, актерская семья оказала на него немалое влияние. Гарри решил стать актером, увидев своего дядю Дэвида в постановке «Буря». Сразу после окончания начальной школы мальчик стал посещать театральные кружки.

«Я хорошо это помню, хотя мне было всего 6 лет. Казалось волшебством, что кто-то, кого я знал, мог стать кем-то другим». Гарри Меллинг

На тот момент ему исполнилось только 10 лет, но благодаря таланту он получил несколько ролей в спектаклях. Там его заметили агенты.

2001–2009: Дадли Дурсль и резкое похудение

Мать мальчика прислала фото сына, когда режиссеры объявили кастинг для «Гарри Поттера». Меллинг отправился на прослушивание на первый фильм о мальчике-волшебнике. Режиссер искал сразу нескольких пухлых мальчиков, поэтому поначалу актер не знал, какая именно роль ему достанется: Дадли, Невилла или Грегори Гойла. Пройдя множество проб, он все же был утвержден на роль, которая изменит всю его жизнь.

«В ​​10 лет бегать по съемочной площадке — безумный и фантастический опыт, это был прекрасный вход в мир актерского мастерства». Гарри Меллинг

Меллинг снялся в 5 фильмах о Гарри Поттере: актера нет в 4-м, 6-м и 8-м фильмах. Изначально поклонники считали, что Дадли был в «Кубке огня», но сцены с ним вырезали. Это не так. По слухам, семья актера отказалась от съемок из-за невыполнимых требований режиссера. Создатели фильма хотели, чтобы герой Меллинга был еще более пухлым, что могло бы иметь последствия для здоровья актера. Позже под угрозой оказались и его дальнейшие съемки во франшизе. Парень всегда был тучным ребенком, но в 2010 году, аккурат перед съемками предпоследней части серии фильмов, актер потерял 27 кг веса. Продюсеры уже почти отказались от Меллинга, но придумали выход: в последней части актер носил специальные накладки. Сам Гарри говорит, что хотел потерять вес, но это произошло ненамеренно.

«По-моему, это произошло естественным образом. Я начал ходить в школу актерского мастерства, когда мне было 18 лет, и там мой вес начал меняться. Я сам специально ничего для этого не делал». Гарри Меллинг в интервью Independent

Актер также рассказал, что, несмотря на похудение, его до сих пор зовут играть толстяков.

«Дело в том, что после Дадли мне то и дело звонят: „Мы ищем толстого парня“. Моему агенту приходится извиняться и говорить, что я изменился». Гарри Меллинг

2010–2016: небольшие роли в сериалах

Во время съемок поттерианы Меллинг почти не снимался в других фильмах. И хотя пухлый подросток не входил в состав «золотой троицы», его дальнейшая карьера сложилась отлично. Наступает эра сериалов. По иронии судьбы, сразу после выхода первых «Даров смерти» «маггл Дадли» сыграл волшебника в сериале «Мерлин». После выхода проекта актер снялся в череде сериалов, таких как «Просто Уильям», «Закон Гарроу», «Мушкетеры». Забавный факт: несмотря на свою популярность, актер неактивен в социальных сетях — у него нет ни одного подтвержденного аккаунта.

2017–2019: возвращение на большой экран

В 2015 году актер пришел на кастинг на роль Генри Костина в фильме «Затерянный город Z». Несмотря на успешные пробы, на роль парня не взяли — неподходящий тип внешности. Однако в этом фильме актер все же снялся — он сыграл Уильяма Барклая, а Генри Костина — Роберт Паттинсон. К слову, сам Меллинг, в отличие от главного героя фильма, путешествия не любит.

«Я очень плохой путешественник, ненавижу путешествовать. Если бы можно было по щелку пальцев просто оказаться где-то, было бы здорово». Гарри Меллинг

С 2017 года актер возвращается на большие экраны. Вместе с Бенедиктом Камбербэтчем он снимается в фильме «Война токов», «Голкипер», а также пробует себя в новом амплуа в фильме братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса». Там актер сыграл главную роль в одной из 6 небольших новел, а именно молодого человека без рук и ног.

«Я ушел, преследуемый множеством картинок и звуков — прежде всего, чтением стихов от безногого человека. Его прекрасно играет Гарри Меллинг, который когда-то был одиозным Дадли Дурсли в фильмах о Гарри Поттере. Забавно, как люди растут». Энтони Лейн, кинокритик из Нью-Йорка

Также актер продолжает сниматься в небольших британский сериалах, таких как «Темные начала» и «Война миров».

2020: фильмы, Netflix, грядущие премьеры

В 2020 году Гарри окончательно отошел от роли Дадли и порадовал поклонников сразу несколькими фильмами с сериалами. В 2020 году в широкий прокат выходит фильм, в котором актер вновь снялся с Робертом Паттинсоном, — «В ожидании варваров». Актер начал сниматься для стримингового сервиса Netflix. Например, в июле вышел фильм с Шарлиз Терон в главной роли — «Бессмертная гвардия», а в сентябре — «Дьявол всегда здесь». В октябре зрителей порадовал яркий драматический сериал «Ход королевы», где Меллинг сыграл друга и соперника главной героини. К слову, актер в шахматы до фильма играть не умел, о чем не постеснялся рассказать в интервью.

«Я знал, как выглядит шахматная доска и фигуры, но я понятия не имел, как они двигаются и по каким правилам. Я начал с нуля». Гарри Меллинг

Актер не собирается останавливаться — на 2021 год запланирована премьера шекспировского «Макбета», где Меллинг сыграл роль Малкольма. С 2009 года Гарри также постоянно играет в театре, а также в моноспектаклях. Карьеру актера нельзя назвать посредственной. Помимо поттерианы он снялся еще в 13 фильмах и сериалах, тогда как Эмма Уотсон — в 12 проектах, а Бонни Райт, прославившаяся ролью Джинни, — также в 13. О популярных коллегах по цеху Меллинг говорит следующее:

«Я очень счастлив, что они делают то, что делают, и я бы не стал сравнивать себя с ними. Я не чувствую ревности или чего-то подобного, потому что это просто разные ситуации». Гарри Меллинг

Судьба других «толстяков» из серии фильмов сложилась не так удачно. Джейми Уэйлетт, сыгравший Крэбба, был арестован за погромы, а в марте 2012-го его приговорили к 2 годам лишения свободы за кражу. Больше в кино парень не снимался. У Джошуа Хердмана, сыгравшего Гойла, другая судьба — он продолжил сниматься, хоть и редко. А в 2016 году начал карьеру бойца смешанных боевых искусств.