9 звездных красоток, которые из дурнушек превратились в кумиров миллионов

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Сейчас эти знаменитые красавицы — мечта многих мужчин и пример для подражания миллионов женщин. За ними бегают толпы поклонников, а их лица мелькают на рекламных билбордах мировых брендов. Однако так было не всегда. В детстве они не были самыми красивыми девочками в классе, но это не помешало им расцвести и превратиться в женщин, чья привлекательность ни у кого не вызывает сомнения.

Редакция AdMe.ru уверена, что преобразиться из гадкого утенка в прекрасного лебедя может каждый, и собрала 9 звезд, которые блестяще справились с этой задачей.

Марго Робби

Марго Робби многим запомнилась по роли обаятельной суперзлодейки Харли Квинн из «Отряда самоубийц». Кто бы мог подумать, что в 13 лет актриса была брюнеткой и носила очки и брекеты. Но годы прошли, Марго похорошела, и сейчас ее можно считать не только эталонной голливудской красоткой, но и звездой с большим талантом (посмотрите фильм «Тоня против всех» и убедитесь сами).

Энн Хэтэуэй

Все помнят невероятное преображение Энн Хэтэуэй в фильме «Как стать принцессой». Удивительно, что примерно такие же изменения она пережила и по собственному опыту. Сейчас актриса воспитывает сына и является обладательницей сразу нескольких престижных наград: «Эмми», «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Дакота Джонсон

Дакоту Джонсон, сыгравшую застенчивую, но безумно притягательную Анастейшу Стил в нашумевшем кинофильме «Пятьдесят оттенков серого», постигла в детстве та же участь. В пубертатном периоде Дакоту сложно было назвать красавицей, но, как оказалось, это был всего лишь вопрос времени.

Кейт Хадсон

Мечта стать актрисой зародилась у Кейт Хадсон еще в далеком детстве, которое она провела на ранчо мамы Голди Хоун и отчима Курта Рассела. С возрастом Кейт невероятно похорошела, а ее амбиции воплотились в жизнь — она снялась в нескольких десятках успешных фильмов.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор проснулась знаменитой в 6 лет, когда на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Предугадать дальнейшее развитие карьеры актеров, прославившихся в раннем возрасте, трудно. Но есть небольшая категория звезд, которым удалось преодолеть все трудности переходного возраста и повторить былой успех. Дрю, несомненно, одна из них.

Минди Калинг

Минди Калинг — американская актриса и комедиантка с индийскими корнями. Первую роль она получила в 2004 году — в фильме «Сорокалетний девственник». Сейчас Минди не только снимается в кино, но и пишет сценарии, а также выступает продюсером и режиссером.

Кэти Холмс

Сногсшибательная Кэти Холмс, завоевавшая сердце красавчика Тома Круза, тоже расцвела не сразу. Зато в свои 40 лет актриса превосходно выглядит и продолжает сниматься в кино. Кстати, ее Instagram — это гимн естественной красоте. Кэти часто выкладывает фото без макияжа и фильтров, демонстрируя подписчикам, что она прекрасна без всякой ретуши.

Вайнона Райдер

Взглянув на детское фото Вайноны Райдер, ее вполне можно принять за обаятельного мальчугана. С годами актриса превратилась в роскошную женщину, от которой по-настоящему сложно отвести взгляд. Вайнона — двукратная номинантка на премию «Оскар», а кинокритики называют ее одной из самых успешных актрис 1990-х.

Адель

Обладательница шикарного голоса Адель несколько раз была занесена в Книгу рекордов Гиннесса за музыкальные достижения. Раньше певица сильно переживала из-за своих форм, но теперь детские комплексы остались в прошлом. Адель уверена в себе и неоднократно заявляла, что вместо похода в спортзал предпочтет выпить хорошего вина и вкусно поесть.