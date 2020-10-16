9 звезд мировой величины, у которых в юности за душой не было ни гроша

Трудно не завидовать той роскошной жизни, которую ведут звезды первой величины. Кажется, они никогда не переживают по поводу коммунальных платежей или подорожавших продуктов. Вместо решения этих банальных бытовых проблем они разъезжают по миру на частных джетах и катаются на роскошных яхтах. Однако, несмотря на внушительные суммы на счетах, многие знаменитости росли в непростых условиях. Одним с подросткового возраста приходилось работать в нескольких местах сразу, другим — спать в палатках или трейлерах.

Мы в AdMe.ru покопались в биографии моделей, певиц, актеров и писателей, чьи жизненные истории доказывают, что при упорном труде возможно все и даже больше.

Марго Робби

Австралийская актриса родилась и выросла на ферме с сестрой и 2 братьями. Детей воспитывала мать-одиночка. Чтобы хоть как-то справиться с материальными проблемами, Марго с 16 лет работала на 3 работах. Она убирала дома, трудилась в баре и закусочной Subway. В 17 лет будущая кинозвезда переехала в Мельбурн, чтобы всерьез взяться за актерскую карьеру. И с этой задачей она прекрасно справилась. Теперь Марго востребованная и высокооплачиваемая актриса: за одну только роль в «Хищных птицах» она получила около $ 10 млн.

Наталья Водянова

Супермодель родом из Нижнего Новгорода. Наталью и ее 2 сводных сестер растили мама и бабушка. Семье было нелегко: одна из младших сестер, Оксана, родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП, денег катастрофически не хватало. Мама Натальи — Лариса — работала уборщицей на 4 работах и держала киоск с фруктами. На плечи старшей сестры легли забота о малышках и все домашние обязанности. Несмотря на титанические усилия, Лариса Водянова не могла обеспечить дочерям сытое детство. Наташа до 10 лет спала с Оксаной в одной постели, голодала и со слезами носила обувь, в которую уже давно не влезала. Из-за сестры и своего потрепанного внешнего вида девочка была изгоем: «У меня до сих пор есть шрам. Кто-то из ребят бросил в меня чем-то металлическим». Чтобы хоть как-то помочь матери, Наталья торговала фруктами днями, а иногда и ночами в 40-градусный мороз. Но судьба наградила девушку: в 17 лет ее заметил представитель Viva Model и предложил работу в Париже. Сейчас Наталья получает £ 4 млн за 20 дней модельной работы. Она десятки раз появлялась на обложках модных глянцевых журналов, родила 5 детей, основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца».

Джим Керри

Джим — младший из 4 детей. Он родился в простой семье: его мать была домохозяйкой, а отец бухгалтером. Проблемы с деньгами начались, когда будущий актер учился в школе. Его отца уволили, и тот нашел себе работу охранником на заводе, но ради этой работы всем пришлось переехать в другой город. На том заводе трудился не только отец Джима: после школы он сам работал там уборщиком. Но долго на такой работе семья не продержалась. Мужчины уволились с завода, и семейство поселилось в фургоне. Керри стал фактически бездомным. Отец всячески поддерживал младшего сына, и Джим решил попробовать себя в роли стендап-комика. Так он нашел работу в клубе, где его заметили и в 1984 году пригласили сниматься в сериал «Утиная фабрика». А уже в 90-х актер стал по-настоящему популярным.

Мэрайя Кэри

Мать певицы вышла замуж за афроамериканца и этим поступком вызвала в своей семье гнев. От женщины отреклись все близкие, поэтому молодожены переехали. Но соседям не нравились новые жильцы, и они всячески вредили супругам. Вероятно, все эти факторы сильно повлияли на отношения между родителями Кэри, поэтому они вскоре развелись. Чтобы прокормить дочь и сына, мать трудилась на нескольких работах. Когда Мэрайя пошла в школу, мама начала заниматься с ней вокалом. В прошлом она была оперной певицей, поэтому многому могла научить дочку. В старших классах Кэри часто пропускала уроки, потому что подрабатывала демопевицей. Труд и упорство не остались незамеченными. В 19 лет начинающей певицей заинтересовались музыкальные лейблы, а уже через 3 года ее первый альбом разошелся по миру тиражом в 15 млн копий.

Хэлли Берри

Когда Хэлли было 4, ее родители развелись. Девочку воспитывала мама. Несмотря на сложности в семье, Берри была активным ребенком. Она училась на отлично, состояла в команде чирлидерш, была редактором школьной газеты. К тому же будущая актриса всячески помогала матери. Школу Хэлли Берри совмещала с работой в детском отделе универмага. Затем девушка поступила в колледж, а также начала участвовать в различных конкурсах красоты. Благодаря выдающимся внешним данным она неоднократно побеждала в них. Хэлли решила заняться карьерой модели и в 1989 году переехала в Нью-Йорк. Первые недели в большом городе мало напоминали сказку: у Берри быстро закончились деньги, поэтому она спала в приюте для бездомных. Но к концу года она получила свою первую роль в сериале. Через 12 лет актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров» и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Селена Гомес

Знаменитую американскую актрису и певицу мать родила в 16 лет. Когда девочке было 5 лет, родители развелись. Селена вспоминает, что были времена, когда им приходилось искать мелочь, чтобы заправить машину. А ее мама часто покупала спагетти за доллар на ужин и работала на 3 работах, чтобы прокормить дочь. Сегодня капитал Селены Гомес составляет $ 75 млн. Она активно занимается благотворительностью и является послом доброй воли Детского фонда ООН.

Стивен Кинг

Король ужасов тоже рос в неполной семье. Когда Стивену было 2 года, его отец ушел из дома. Мать же изо всех сил старалась обеспечить жизнь 2 сыновей. Кинг вырос и стал школьным учителем. Зарплата была маленькой, поэтому вместе со своей женой Табитой будущий писатель жил в трейлере. Чтобы свести концы с концами, Стивен трудился на нескольких работах. Табита верила в талант мужа, поэтому буквально заставляла его развиваться в этой сфере. Кинг трудился над «Кэрри», но выбросил черновики в ведро. Любопытная Табита их пролистала и настояла на том, чтобы муж дописал роман. Впоследствии Кинг заработал на «Кэрри» $ 400 тыс., и это без экранизации!

Арнольд Шварценеггер

В мае 2019 года актер выложил в твиттере пост, в котором вспомнил о своем трудном детстве. Арнольд написал: «В моем доме не было водопровода, поэтому я до 15 лет не знал, что такое душ, пока не начал ходить в спортзал. Вот в таком тазе мы купались». Актер с братом носили воду из колодца. Семья мылась по очереди: сначала мама, затем отец и брат. Арни был последним: «Когда подходила наша очередь, вода уже была грязной. Но мы с братом не ходили к колодцу за новой порцией».

Крис Прэтт

Звезда «Стражей Галактики» тоже не может похвастаться беспечной юностью. Крис бросил колледж еще на первом курсе и пошел работать продавцом билетов и танцором в ночном клубе. Но в итоге денег все равно не хватало, и Прэтт оказался на улице. Спать ему приходилось в фургоне или в палатке на пляже. Но, чтобы вам не сильно было его жаль, уточним: будущий актер остался без жилья на острове Мауи, на Гавайях. Там же Крис познакомился с режиссером и актрисой Рэй Дон Чонг. Она дала Прэтту роль в своем короткометражном фильме ужасов — так началась его актерская карьера. Сейчас у Криса все хорошо, он востребованный актер, состоит в браке с дочерью Шварценеггера. На фотографии выше видно, что пара действительно счастлива.