9 звезд, которые оказались крепкими орешками и превратили свою слабость в преимущество

Модель и актриса с воспалениями на коже и актер, чью невнятную речь не поймет даже родная бабушка, — это отнюдь не мечта для режиссеров и модельных агентов. Но если человеку упорства и веры в себя не занимать, перед ним откроются все двери — об этом рассказывают истории многих знаменитостей.

Редакция AdMe.ru решила показать, как Сталлоне, Натали Дормер и другие звезды сумели превратить свою ахиллесову пяту в важное личное преимущество.

Натали Дормер

Коварная ухмылка Натали Дормер изначально не приносила ей радости. Даже став знаменитой и попав на красную дорожку, она слышала в свой адрес критику и советы не улыбаться так, как она это делает. Так как это актрису сильно задевает, она даже дала интервью сообществу Reddit, в котором объяснила, что то, что люди называют ухмылкой, на самом деле ее естественная улыбка, вызванная асимметрией линии ее рта, и что точно такая же у ее сестры. Однако на деле переживать Натали уже не о чем: именно ее неповторимая мимика сделала актрису такой яркой и запоминающейся. Более того, она покорила зрителей настолько, что в Tumblr появилась отдельная страница, посвященная ее улыбке.

Сильвестр Сталлоне

При рождении Сталлоне вытаскивали при помощи медицинских щипцов. Из-за ошибки акушера, повредившего лицевые нервы на одной стороне головы, он приобрел «рычащий» голос, невнятную речь и суровое выражение лица. Изначально это стало для актера серьезной проблемой, поскольку хороших ролей он из-за этого не получал. Во время прослушивания режиссер рекламного ролика, вслушиваясь в «булькающую» речь актера, спрашивал: «Какой это язык?» — а Арнольд Шварценеггер даже заявил Сталлоне, что последний говорит с акцентом.

Но у Сталлоне было качество, которое с лихвой окупало его недостатки — упорство. Не имея денег на занятия в спортзале, он вместо гантелей использовал старые автозапчасти, а, не найдя подходящей своему нестандартному образу роли, он написал сценарий «Рокки». Сценарий продюсерам понравился, но они поставили Сталлоне перед сложным выбором: либо он получает $ 360 тысяч за него и не снимается в фильме, либо ему дадут буквально копейки как актеру, исполняющему главную роль. У Сталлоне на тот момент было всего $ 106, но он рискнул, снялся в фильме с ограниченным бюджетом — и мгновенно стал звездой. А его дефекты внешности и речи стали частью его сценического образа.

Арнольд Шварценеггер

Несмотря на то, что Шварценеггер критиковал Сталлоне, он сам в первые годы съемок в Голливуде страдал от жуткого немецкого акцента — такого, что его англоязычную речь можно было перепутать с немецким языком. Из-за этого ему приходилось играть глухонемого в «Долгом прощании» (1973) и подвергаться переозвучке в «Геркулесе в Нью-Йорке» (1970). Чтобы справиться со своим недостатком, актер по 5 часов ежедневно работал над своей речью — столько же, сколько и над своими мускулами. Сейчас Шварценеггер может разговаривать совсем без акцента, но придерживается своего специфического произношения, потому что от него этого ждут фанаты. А чересчур сложное, как казалось американским киноагентам, имя Арнольд Шварценеггер стало нарицательным. Так что трудно поверить, что в начале карьеры актера упоминали в титрах под безликим псевдонимом Арнольд Стронг («Сильный»).

Лаура Стоун

Щербинка между зубами модели Лауры Стоун не только не помешала ей сделать карьеру, но и превратила ее в настоящую икону красоты. Многие женщины, вдохновленные этой изюминкой, перестали убирать у стоматологов промежуток между зубами или незначительно его уменьшали. Многих молодых моделей превращали в 2010-х в копии Лауры Стоун.

Томми Флэнаган

Томми Флэнаган, который вырос в одном из самых неблагополучных районов Глазго, и не собирался становиться актером. Он устроился работать диджеем в местный клуб, но однажды возвращался с работы, и на него напали с целью ограбить. Храбрый парень решил постоять за себя, но силы были слишком неравны, и преступники решили попутно изуродовать его лицо. Так на лице у Флэнагана появились шрамы в виде так называемой «улыбки Глазго». Неизвестно, насколько тяжело бы перенес это Флэнаган, если бы не его друг-актер. Он убедил его, что с этими шрамами его внешность стала более узнаваемой, и убедил попробовать силы в актерской игре. Так его недостаток стал частью образа, который особенно ярко был показан в фильме «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном.

Seal

Шрамы на лице певца являются последствиями красной волчанки — достаточно редкого аутоиммунного заболевания. Появились они в 23 года, и хотя изначально шрамы были для певца причиной депрессии, со временем Seal полюбил их. В интервью он рассказал, что проблемы со здоровьем и тяжелое детство не только сделали сильнее его характер, но и служили источником вдохновения в музыкальной карьере. Именно жизненные невзгоды, по его мнению, создают настоящее искусство.

Майкл Джей Фокс

Майкла Джей Фокса можно назвать образцом стойкости. В 1991 году врач поставил ему диагноз болезнь Паркинсона — заболевание, поражающее нейроны мозга и приводящее к нарушению равновесия, тремору и нарушению работы конечностей, — и заявил, что работать актер сможет не более 10 лет. Вместо этого актер на протяжении 30 лет упорно продолжал работать над своей актерской карьерой и лишь недавно решил отойти от дел. Более того, такие симптомы, как непроизвольные движения рук, актер сделал убедительной частью образа в одной из своих ролей — Луи Кэннинга в телесериале «Хорошая жена».

Джессика Паре

Для 4-го сезона телесериала «Безумцы» (2007–2015) Джессика Паре пробовалась на одну из небольших ролей, но ее так и не взяли. Однако ее улыбка с бросающимися в глаза зубами и небольшой щербинкой так запала в сердце режиссеру Мэттью Вайнеру, что он нашел для нее другую роль в том же сериале. А в процессе съемок еще и добавил сцену, где Меган, героиня Джессики Паре, утверждает, что никогда не сможет стать актрисой из-за своих зубов.

Ким Кардашьян

По словам Ким Кардашьян, она стала участвовать в откровенных фотосессиях, чтобы преодолеть свои комплексы из-за тела, пораженного псориазом. Впервые это заболевание появилось у девушки в виде легких симптомов в возрасте 20 лет, а после 30 вернулось в тяжелой форме: воспаления и зуд охватили все лицо и тело. Сейчас звезда без особого успеха пытается бороться с болезнью, пробуя все что можно, начиная от трав и заканчивая родниковой водой Коста-Рики. Кстати, по утверждениям Ким, ее пятая точка целиком натуральна и не содержит имплантов, а единственные уколы, которые она делала, — это инъекции гормонов от псориаза.

Были ли случаи — на свидании, интервью или еще где-то, когда вы или ваши знакомые сумели превратить свои слабые стороны в преимущество? Ждем ваших историй об этом.

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.