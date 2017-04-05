8 знаменитых мужчин, у которых свое представление об идеальной женщине

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Мы привыкли видеть рядом с богатыми и популярными мужчинами красоток модельной внешности. Но есть известные джентльмены, чьи подруги жизни далеки от общепринятых идеалов красоты, и мужья любят их за это только сильнее. Мы в AdMe.ru верим в настоящую любовь и нашли 8 мужчин, которые сломали все стереотипы о том, как должна выглядеть звездная пара.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Этот мужчина мог бы заполучить практически любую женщину на планете. Однако сердце красавца вот уже более 20 лет принадлежит Деборре-Ли. Кстати, она старше мужа на 13 лет, однако пара не считает это каким-то препятствием или преградой для любви.

Миша Коллинз и Виктория Ванток

Давняя любовь Миши Коллинза закончилась свадьбой в 2002 году — он женился на своей подруге Виктории Ванток, журналистке и научном деятеле, с которой они делили все тяготы и радости школьных лет. Сейчас у четы двое детей, и они безгранично счастливы в браке.

Джош Холлоуэй и Йессика Кумала

Вот уже около 13 лет звезда сериала «Остаться в живых» женат на уроженке Индонезии Йессике. Актер по праву заслуживает звание образцового семьянина. Ведь в своей жене он души не чает и, несмотря на плотный рабочий график, уделяет много времени дочери и маленькому сынишке.

Аарон Джонсон и Сэм Тейлор-Вуд

История любви этой пары кажется просто удивительной. Аарон и Сэм нашли друг друга и счастливы в браке вот уже 5 лет, несмотря на осуждение и предрассудки, ведь Сэм старше своего мужа на целых 23 года. Это обстоятельство совсем не мешает Аарону смотреть на жену влюбленными глазами, быть настоящим отцом семейства и поддерживать супругу во всем.

Крис Нот и Тара Уилсон

Известный всем женщинам планеты по своей роли в сериале «Секс в большом городе» Крис Нот выбрал в спутницы жизни неприметную Тару Уилсон, которая работала официанткой в принадлежащем ему клубе и верно и преданно ждала его более 10 лет. А сейчас Крис и его жена — полноправные партнеры в общем успешном бизнесе и счастливая семейная пара.

Мэтт Деймон и Люсьяна Баррозо

Однажды в Майами во время съемок фильма он встретил симпатичную брюнетку аргентинского происхождения — будущую миссис Деймон. Люсьяна работала в местном баре. В 2007 году они поженились, и сейчас она счастливая жена и мама троих очаровательных малышей.

Итан Хоук и Райан Шоухьюз

Брак Итана с одной из самых красивых женщин Голливуда Умой Турман распался, когда актриса уличила своего мужа в любовной связи с няней их детей Райан Шоухьюз. В 2008 году Итан как честный человек женился на той самой няне, и с тех пор они неразлучны.

Пирс Броснан и Кили Шей Смит

Агент 007 выбрал себе в спутницы жизни не шпионку, а обычную журналистку Кили Шей Смит, с которой встречался около 7 лет. С 2001 года пара обзавелась двумя детьми, и сейчас они наслаждаются друг другом в прекраснейшем доме на берегу Тихого океана, не обращая внимания на язвительные комментарии относительно фигуры Кили. «Она — одна из миллиона, — уверен Пирс. — Я рад, что нашел ее».