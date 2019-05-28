9 знаменитых кинодуэтов СССР, в которых актеры на самом деле не переваривали друг друга

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Для талантливого актера не составит труда изобразить то, чего нет. И пересматривая советские фильмы с гениальными артистами, мы каждый раз восхищаемся тем, как правдоподобно там переданы любовь и дружба. Однако кинозвезды — тоже люди со своими симпатиями и антипатиями. И далеко не все актеры в реальной жизни испытывали теплые чувства к своему партнеру по картине.

AdMe.ru узнал, участники каких советских кинодуэтов в жизни не жаловали друг друга. Красивая пара из фильма «Девчата» оказалась главным разочарованием.

1. Надежда Румянцева и Николай Рыбников

Ко времени начала съемок фильма «Девчата» Николай Рыбников уже был суперзвездой и позволял себе высказывать недовольство по поводу действий режиссера. Сперва актер обиделся, что его супруге Алле Ларионовой не предложили роли, а после был раздосадован тем, что в партнерши ему досталась малоизвестная артистка. Румянцеву он считал выскочкой и раздражался, когда режиссер прислушивался к ее мнению. Надежду это задевало. Из-за конфликта главных актеров создатели фильма были вынуждены даже переписать некоторые эпизоды. Дошло до того, что Рыбникову никак не удавалось сыграть любовь, и несколько романтичных сцен пришлось переснимать. Позже актер спохватился, исправился, и в итоге в эту любовную историю поверили миллионы людей.

2. Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук

В фильме 1955 года «Неоконченная повесть» Бондарчук и Быстрицкая играли влюбленных, хотя на самом деле терпеть друг друга не могли. Антипатия друг к другу появилась у актеров еще несколько лет назад, во время съемок фильма «Тарас Шевченко». Тогда в буфете Сергей грубо отодвинул Элину и сказал ей что-то неприятное. Девушка затаила обиду, и когда на съемках «Неоконченной повести» Бондарчук вновь позволил себе отпустить колкость в ее адрес, она отказалась работать дальше. Режиссеру едва удалось уговорить актрису продолжить съемки. В дальнейшем их снимали отдельно и крупным планом. Вне киноплощадки двое гениальных актеров делали вид, будто незнакомы друг с другом.

3. Владимир Конкин и Владимир Высоцкий

На съемках фильма «Место встречи изменить нельзя» Конкин и Высоцкий не смогли найти общий язык друг с другом. Достичь взаимопонимания не удалось, и Конкин даже собирался уходить с проекта. Актера задевало, что Высоцкому прощается все и другие актеры были обязаны подстраиваться под знаменитого барда. По его словам, Высоцкому было свойственно «ощущение небожительства», которое очень раздражало Конкина.

4. Александра Яковлева и Валентин Гафт

В новогодней комедии «Чародеи» герой Валентина Гафта Аполлон Сатанеев был без памяти влюблен в Алену Санину, которую сыграла Александра Яковлева. Но отношения между актерами были просто ужасными. Актриса гримировалась по 3 часа, нелестно высказывалась об осветителях, ругая их за «неправильный» свет, и периодически забывала текст. Последнего перфекционист Гафт уже точно вынести не мог, ведь из-за этого сцены приходилось переснимать снова и снова. Когда Яковлева в очередной раз забыла слова, Гафт, не выходя из образа, схватил актрису и... начал ее душить. Все оцепенели. А потом актер заявил, что работать с Аленой больше не намерен. Его еле уговорили остаться, но снимали артистов впоследствии отдельно друг от друга. В итоге Валентин наговаривал любовный монолог, глядя на второго режиссера, Юлию Константинову.

5. Виталий Соломин и Ирина Печерникова

Когда Ирину Печерникову и Виталия Соломина утверждали на роли влюбленных в картине «Открытие», никто и подумать не мог, что они будут испытывать друг к другу неприязнь. До начала съемок актеры не были знакомы, но в процессе работы между ними стали возникать трения, и в итоге дело запахло серьезным конфликтом. Во время съемок в Вильнюсе режиссеру пришлось вызывать из Москвы сценариста Эдуарда Тополя, чтобы тот примирил двух актеров. Сперва это ему удалось, но согласие длилось недолго. Кульминационная любовная сцена была под угрозой срыва. Печерникова утверждала, что не может видеть перед собой лицо Соломина. Тогда на его место встал сам Тополь, и Ирине удалось вдохновенно сыграть сцену. Только вот позже оказалось, что пленка дала брак. Актрисе волей-неволей пришлось сниматься вновь, и на этот раз уже с Соломиным.

6. Наталья Фатеева и Наталья Кустинская

После выхода фильма «Три плюс два» Кустинскую и Фатееву тут же нарекли главными красавицами советского кинематографа. Все были уверены, что экранные подруги являются таковыми и в реальной жизни. Но на самом деле они были непримиримыми врагами. Причиной тому стал любовный треугольник. Фатеева считала, что Кустинская увела у нее мужа, Бориса Егорова. Та все обвинения опровергала. Как бы там ни было, но с тех пор между девушками началась жестокая борьба. Наталья Фатеева изо всех сил старалась отомстить «подружке» за свою обиду.

7. Барбара Брыльска и Юрий Яковлев

Актриса Барбара Брыльска сразу заявила режиссеру «Иронии судьбы», что целоваться с Яковлевым не хочет: он ей неприятен как мужчина. Эльдар Рязанов пошел навстречу актрисе. Кадры поцелуя Нади и Ипполита снимали со спины, так что Брыльска могла только делать вид, что целует партнера. А вот Яковлев то и дело норовил поцеловать белокурую красавицу по-настоящему. Она же упиралась и отталкивала его.

8. Андрей Мягков и Ольга Науменко

По иронии судьбы, другая героиня любимой новогодней комедии — Галя в исполнении Ольги Науменко — в реальной жизни тоже была не в восторге от своего партнера. Актриса говорила, что ей также было неприятно целоваться с Андреем Мягковым. А позже она вспоминала, что Мягков был закрытым и мало с кем общался, в перерывах между съемками они не перекинулись и парой фраз. Интересно, что пробы Науменко проходила в паре с Олегом Далем и в дальнейшем была уверена, что тот сыграл бы лучше Мягкова. К слову, с Далем актриса целовалась вполне охотно.

9. Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян

Сперва Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов были друзьями. А потом, как это часто бывает в жизни, рассорились вдрызг. По одной из версий, Харатьян затаил обиду на Жигунова за то, что тот не позволил Дмитрию озвучить свою роль в фильме «Королева Марго». Светловолосый красавец в сердцах даже сообщил, что и друзьями-то они с Жигуновым никогда не были. Сергей такому повороту событий удивился. А недавно режиссер фильмов о гардемаринах Светлана Дружинина рассказала о том, как проходили съемки. По ее словам, было время, когда исполнители главных ролей, Шевельков и Жигунов, объединились против Харатьяна. Однажды они так напоили своего товарища, что тот выпал из седла.

А какая история стала неожиданностью для вас?