9 знаменитостей, чьи родители оказались непростыми людьми

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Даже если мы не слишком близки с мамой и папой, они влияют на формирование нашей личности и характера. Нам в AdMe.ru стало интересно, какое влияние на известных людей оказали их родители и кем они были. Мы собрали семейные истории, которые показались наиболее любопытными, а также достижения людей, подаривших нам любимых звезд.

Ума Турман

Ума Турман родилась в 1970 году в любопытной семье. Отец актрисы, Роберт Турман, был первым американцем, которого постриг в буддистские монахи сам Далай-лама. Ее мама, Нена Турман, в девичестве носившая фамилию фон Шлебрюгге, — известная шведская модель, хиппи, а также бывшая жена легендарного исследователя психоделических препаратов Тимоти Лири. Уму назвали в честь индуистской богини, которя «даровала блаженство». Сегодня мама Умы Турман ведет респектабельную жизнь известного психотерапевта, а отец «вернул» обеты монаха, но от своих убеждений не отказался и в качестве профессора Колумбийского университета читает собственный курс по индо-тибетскому буддизму.

Леонардо Ди Каприо

Оскароносный Лео был назван в честь Леонардо да Винчи. Отец будущей звезды решил, что это знак, когда во время прогулки с женой по галерее Уффици во Флоренции малыш толкнулся возле картины художника. Ирмелин Ди Каприо была социальным работником, а Джордж — приверженцем идей хиппи и довольно известным автором комиксов, часто непристойного содержания. По рассказам Леонардо Ди Каприо, хотя отец и ушел из семьи практически сразу после рождения ребенка, его отношения с сыном от этого не пострадали. По сей день Лео близок с матерью и отцом, а Джордж участвовал в становлении карьеры сына. «Отец до сих пор рисует свои комиксы в гараже, живет по законам 60-х и читает мои сценарии, присылая те, которые достойны внимания», — рассказывает Лео. Хорошие отношения у Ди Каприо и с мачехой, Пегги Ди Каприо. Отец актера женился на ней, когда Лео было 4 года, и она активно участвовала в его воспитании. На сегодняшний день Пегги исповедует сикхизм и на всех официальных мероприятиях своего пасынка появляется в тюрбане.

Дженнифер Энистон

Семья, в которой в 1969 году родилась Дженнифер Энистон, была актерской. Мать и отец Дженнифер — актриса и модель Нэнси Доу и грек по происхождению Джон Энистон. Сама актриса не раз заявляла, что отношения с матерью у нее сложные, и всю жизнь была более близка с отцом. Примечательно, что карьера Джона Энистона могла пойти совсем по другому пути: он служил в американской разведке, но все же актерская сторона личности победила. Наибольшую популярность Джону принесла роль Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни». Да, оказывается, в сериале «Друзья» Джоуи играл в существующей на самом деле мыльной опере, которую спародировали сценаристы «Друзей». Ее «мыльности» можно позавидовать — у «Дней нашей жизни» более 160 наград, а транслируется она с 1965 года по сегодняшний день.

Джейк Джилленхол

Звезда «Горбатой горы» и «Пленниц» родился в 1980 году в семье известных людей. Отец Джейка, Стивен Джилленхол, — создатель и режиссер нескольких известных сериалов, включая «Твин Пикс» и «Менталиста», а его мать, Наоми Фонер, — голливудский сценарист. Кроме того, эта семья интересна своим происхождением и компромиссами в воспитании детей согласно вере. По отцу Джейк — потомок известного шведского дворянского рода Джилленхол, а мать актера — русская еврейка. Обеспеченная семья воспитывала детей довольно демократично, но в тоже время строго. Например, бар-мицву (обязательный еврейский обряд посвящения во взрослую жизнь) решили проводить в приюте для бездомных, чтобы привить сыну чувство благодарности за обеспеченную жизнь, которая ему досталась.

Тупак Шакур

Один из самых культовых и влиятельных хип-хоп артистов родился в 1971 году в семье активных участников известной афроамериканской организации «Черные пантеры», исповедовавшей левые и радикальные взгляды. Его мать, Афени Шакур, и отец, Билли Гарланд, были одними из множества «пантер» и боролись за права чернокожего населения в США. Мать была обвинена по 150 разным статьям, включая очень серьезную — заговор против США. Перед самым рождением ребенка обвинения были сняты. Уже после смерти сына Афени Шакур получила все права на его песни и активно занималась благотворительностью вплоть до своей смерти в 2016 году.

Хью Лори

«Доктор Хаус» родился в 1959 году в Оксфорде в семье шотландского врача и домохозяйки. Патрисия Лори увлекалась написанием рассказов и даже печаталась в The London Times. Отец актера, Уильям «Рэн» Лори, был крепким профессионалом, но все же большую часть его жизни занимал спорт, а именно академическая гребля. Он был членом одного из самых старых гребных клубов мира — кембриджского «Линдера». Команда Уильяма Лори побеждала во многих соревнованиях, но самым известным стало завоевание золотой медали на Олимпийских играх 1948 года в Лондоне. Спортивная карьера отца очень повлияла на юного Хью Лори — он тоже занимался греблей и имел определенные успехи. Например, в 1977 году он выиграл чемпионат Великобритании среди юниоров по академической гребле.

Джеки Чан

Потрясающие боевые акробатические трюки — то, что сделало Джеки Чана самым популярным героем боевиков XX века. Он родился в 1954 году в небогатой китайской семье. Его родители, Чарльз Чан и Лили Чан, бежали в Гонконг от преследований во время гражданской войны в Китае. Отец актера не мог оставаться в стороне во время столь важных политических событий и боролся за независимость страны. Политическая борьба Чарльза Чана началась в возрасте 20 лет, когда он стал членом китайской Национально-революционной армии. Во время Второй мировой войны он был схвачен японцами и оказался в тюрьме, однако политические связи помогли Чарльзу освободиться.

Дастин Хоффман

«Самый трудолюбивый актер» — так называют в Голливуде Дастина Хоффмана. Он родился в 1937 году в семье Гарри Хоффмана, декоратора Columbia Pictures, и известной джазовой пианистки Лиллиан Хоффман. Мать актера жила музыкой и видела сына профессиональным музыкантом. Мама занималась с Дастином музыкой с 5 лет, и будущий актер оказался талантливым учеником и связывал свою будущую жизнь с музыкальной карьерой. Но в юности благодаря брату, который работал статистом на съемках фильмов, Дастин увлекся кино.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон родилась в 1979 году в семье певца Билла Хадсона и известной актрисы Голди Хоун. Но после развода родителей Кейт воспитывал второй муж матери — Курт Рассел. Эта талантливая пара, наиболее известная по фильму «За бортом», повлияла на комедийный талант будущей актрисы. Кейт не раз заявляла, что отчима она считает своим настоящим отцом, так как ее кровный отец всегда был к ней равнодушен. Голди Хоун и Курта Рассела называют «самой крепкой голливудской парочкой»: они вместе уже более 30 лет и своим браком бросают вызов коротким романам Голливуда.