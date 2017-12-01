9 знаменитостей, которые завершили свою карьеру слишком рано

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Далеко не всем знаменитостям нравится их популярность и постоянные гастроли или съемки в кино, некоторые делают выбор в пользу семьи или попросту приходят к выводу, что созданы для чего-то другого. Один из последних ярких примеров — актриса Меган Маркл, которой ради принца Гарри придется оставить свою работу в популярном сериале (хотя кто же не мечтает выйти замуж за принца?). AdMe.ru рассказывает, как и почему знаменитости оставляют свою карьеру или ставят ее на продолжительную паузу.

1. Джек Глисон

Джек снимался в кино с самого детства, правда, в основном в эпизодических ролях. Зато его короля Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов» было сложно не запомнить благодаря как минимум блестящей игре молодого актера. Увы, Глисон не захотел продолжать сниматься в кино. По словам Джека, профессия актера ему уже не слишком нравится и он понял, что это совсем не то, чем он хотел бы заниматься. К тому же он признался, что всегда стремился к простой жизни, а не к блеску Голливуда. Кто знает, возможно, когда-нибудь он и передумает, уж слишком убедительно у этого парня получалось играть жестокого и беспощадного короля.

2. Одри Хепберн

Международный женский форум в Беверли-Хиллз, 1990 год

Одна из самых ярких актрис прошлого века, звезда фильмов «Завтрак у Тиффани» и «Римские каникулы» Одри Хепберн могла бы сыграть еще множество интересных ролей в кино, если бы тому не помешали различные обстоятельства. Первым мужем актрисы был Мел Феррер — он также был актером, но не таким успешным, как жена, и часто ей завидовал. Хепберн старалась поддержать супруга и соглашалась на съемки при условии, что роль дадут и мужу. Их брак все равно развалился, и спустя 15 лет успешной карьеры в кино актриса решила перестать сниматься и посвятить себя воспитанию сына. Спустя несколько лет Одри предпринимала попытки вернуться в кино, но поезд ушел. Ничего не складывалось: актриса снималась от случая к случаю, фильм либо проваливался, либо Хепберн сама почему-то отказывалась от ролей. В то же время Одри активно выступала в качестве посла ЮНИСЕФ и объездила половину земного шара с благотворительными миссиями. И несмотря на недолгую карьеру в кино, она навсегда останется в истории Голливуда.

3. Грейс Келли

Грейс Келли могла построить невероятную карьеру в кино, но однажды в ее жизни появился человек, полностью изменивший всю дальнейшую жизнь, — князь Монако Ренье III. Актриса успешно снималась в Голливуде, ее обожал Хичкок, она играла в спектаклях на Бродвее и была удостоена премии «Оскар». Но, выйдя замуж за князя Монако, она должна была выбрать: либо брак, либо карьера, ведь титулованная особа не имела возможности продолжать сниматься в кино. Она выбрала первое. Говорят, что Келли скучала по работе в кино и в 1962 году Хичкок предлагал ей роль в своем новом фильме, но пришлось отказаться, так как супруг был категорически против. И хотя до конца своей жизни Грейс ни в чем не нуждалась и ее жизнь стала еще более роскошной, чем прежде, ради семьи и любви ей пришлось многим пожертвовать.

4. Грета Гарбо

Еще одной голливудской иконой, неожиданно переставшей сниматься, стала Грета Гарбо. В довоенные годы актриса была чрезвычайно востребована: начинала она с немого кино, а затем успешно переключилась и на звуковые фильмы. В конце 30-х у Гарбо начались проблемы из-за контракта с киностудией, в 1941 году вышел фильм «Двуликая женщина», который не слишком хорошо приняли кинокритики, он и стал последним в карьере актрисы. После войны актриса уже больше не вернулась в кино. Гарбо вела очень закрытый и уединенный образ жизни, не давала интервью и автографов, не посещала публичные мероприятия, так и оставшись одной из самых больших загадок кинематографа.

5. Твигги

Именно эта хрупкая девушка когда-то ввела моду на андрогинную худобу, а еще она стала одной из первых топ-моделей, которые за всю карьеру так ни разу и не вышли на подиум. Весь мир был буквально очарован ее огромными глазами с длиннющими ресницами, а девушки копировали ее короткую стрижку и лондонский стиль одежды. В пик своей славы всего за 1 год Твигги 13 раз появлялась на страницах журнала Vogue, в том числе французского и американского изданий. В 21 год, когда некоторые только начинали модельную карьеру, Твигги неожиданно заявила, что уходит из моделей, так как не хочет больше «служить вешалкой для красивой одежды». В дальнейшем она появлялась в мюзиклах и немного играла в кино, записала альбом и выступала на телевидении, но людям так навсегда и запомнилась как икона стиля и «та самая худышка с обложки журналов».

6. Тейлор Момсен

Тейлор впервые появилась на экранах, будучи совсем малышкой. В возрасте 3 лет в кино ее привели родители. Ей достались роли в таких популярных в свое время фильмах, как «Гринч — похититель Рождества», «Дети шпионов — 2: Остров несбывшихся надежд». Но известность ей принес сериал «Сплетница», после которого на актрису посыпалось множество предложений о съемках. Однако Момсен объявила, что заканчивает актерскую карьеру и полностью посвящает себя музыке. Что ж, кажется, у нее это неплохо получается — сегодня Тейлор известна в качестве лидера рок-группы The Pretty Reckless.

7. Камерон Диас

Все хорошо знают обаяшку Диас по ее комедийным ролям, но, быть может, вы и не замечали, что последний фильм с ее участием вышел аж в 2014 году. Возможно, актриса решила посвятить себя семье, ведь в 2015 году она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. За это время Камерон успела опубликовать две книги, посвященные здоровому образу жизни и долголетию, кстати, публика их приняла очень хорошо. Надеемся, актриса в ближайшем будущем все-таки вернется на экраны — современным комедиям очень не хватает этой очаровательной улыбки.

8. Элизабет Херли

Элизабет с сыном

В конце 90-х — начале нулевых Херли была не только одной из самых красивых, но и популярных актрис. Она играла во франшизе про Остина Пауэрса, а также очень полюбилась зрителям в картине «Ослепленный желанием». Но после рождения сына в 2002 году Элизабет фактически перестала сниматься в кино, полностью посвятив себя воспитанию ребенка. Сын подрос, и сейчас Херли постепенно возвращается в кино. С 2015 года она играет главную роль в сериале «Члены королевской семьи».

9. Адель

Мало кому из современных музыкантов сцена прощает такие долгие перерывы в карьере, какие может позволить себе певица Адель. После выхода 2-го альбома она на некоторое время «ушла в затишье» (в том числе из-за проблем с голосовыми связками) и выпустила свой 3-й альбом лишь спустя 4 года. Летом 2017 года, после завершения гастрольного тура в поддержку альбома, Адель написала письмо поклонникам. Певица рассказала, что всегда была домоседом, и упомянула, что не знает, будет ли еще гастролировать. Последний концерт тура певица сыграла дома, в Лондоне. Пожалуй, такую потерю современная сцена не переживет. Адель, ты все-таки подумай как следует, хорошо?