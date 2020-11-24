9 знаменитостей, которые так резко изменились, что поклонники не сразу их узнали

Заниматься своей внешностью и экспериментировать с имиджем любят многие женщины. Но иногда оказывается, что сменить привычный образ, даже если очень хочется, довольно сложно. Если вы давно собираетесь, но не решаетесь, посмотрите, как это получилось у звезд.

Нам в AdMe.ru понравилось, как знаменитости по-новому подошли к имиджу. Хотя мы считаем, что им идет буквально все.

1. Люси Лью

Когда фанаты увидели Люси Лью в образе блондинки, они очень удивились. С новой прической актриса появилась на публике в 2018 году. На такой необычный для себя шаг она решилась ради роли в фильме «Сценическая мать», который вышел на экраны в 2020 году. После этого она вернулась к темному цвету, но отказалась от длинных волос в пользу стильного каре.

2. Леди Гага

Если раньше скандальная Леди Гага и для повседневной жизни выбирала яркие образы, то в последнее время она чаще удивляет фанатов своими фото без макияжа и натуральной красотой. Одно из последних изменений, которое она зафиксировала в инстраграме, — тонирование яркого блонда и естественный макияж. Но для публичных выходов она по-прежнему предпочитает эпатаж.

3. Киану Ривз

Действительно неожиданный образ актера запечатлели фотографы на одной из съемочных площадок. Киану, которого все привыкли видеть с длинными волосами, вдруг побрился под ноль. Новый образ, скорее всего, связан с работой над эпизодами «Матрицы», в которых главному герою предстоит вернуться в настоящий мир. Премьера «Матрицы-4» назначена на декабрь 2021 года.

4. Шарлиз Терон

Шарлиз Терон отличается тем, что ей идут разные прически и оттенки волос. Так, в 2019 году на смену белокурым локонам, которым актриса отдавала предпочтение с 2014 года, пришла короткая темная стрижка. Но уже в 2020-м Шарлиз вернулась к любимому привычному блонду, при этом еще сильнее укоротив длину волос.

5. Зои Кравиц

От привычных длинных дредов актриса избавилась в самом конце 2019 года, когда искала для себя новый стиль. По слухам, она постриглась для роли в новом фильме о Бэтмене. В любом случае этот образ так понравился Зои, что она не собирается его менять. Короткая стрижка пикси очень ей идет.

6. Кристен Стюарт

Уже несколько лет Кристен не отращивает волосы, хотя сама говорила, что переход к короткой стрижке дался ей нелегко. Девушка всю жизнь переживала из-за своих ушей, кажущихся ей непропорционально большими. В 2020 году ради роли она постриглась практически налысо, и такая внешность очень ярко отражает характер и образ жизни ее героини.

7. Адель

За процессом похудения певицы, который длится уже больше года, с интересом наблюдает весь мир. Желание избавиться от пышных форм появилось у Адель после развода с мужем. Она сбросила лишние килограммы и теперь экспериментирует с нарядами и прическами и с удовольствием делится фото с поклонниками.

8. Джессика Симпсон

От 45 кг удалось избавиться и Джессике Симпсон. Перед 2-й беременностью и во время нее она набрала лишний вес, а потом захотела вернуться в прежнюю форму. Артистка утверждает, что ей это удалось с помощью правильного питания и занятий спортом.

9. Криштиану Роналду

Когда лидер «Ювентуса», нападающий Криштиану Роналду выложил в социальные сети свое новое фото, выяснилось, что он постригся во время вынужденной изоляции из-за болезни. Подписчики в социальных сетях отреагировали на новый имидж неоднозначно.