9 триллеров, которые захочется пересматривать снова и снова (Но только с включенным светом)

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После действительно хорошего триллера (а у нас в подборке именно такие) еще долгое время будешь ходить с фонариком и пробегать поскорее мимо темных комнат и зеркал. Вот как раз для любителей страшных, но хороших фильмов мы и сделали нашу статью. Тут вы найдете кино на любой вкус — и европейское, и голливудское, и даже азиатское. Приятного просмотра!

Мы в AdMe.ru уверены, что из этих 9 фильмов что-либо точно придется вам по вкусу.

Проклятие плачущей (The Curse of La Llorona), 2019

IMDb — 7,3 В основе сюжета фильма — история женщины, утопившей своих детей и покончившей жизнь самоубийством. Переродившись вечно плачущим призраком по имени Ла Йорона, столетиями она крадет чужих детей, словно стараясь восполнить свою утрату. Ее плач сулит смерть, и, казалось бы, нет конца ее страданиям и злодействам. Но на пути призрака встает социальный работник Анна Гарсия, расследующая загадочное исчезновение своих подопечных.

Проклятие Аннабель: Зарождение зла (Annabelle: Creation), 2017

IMDb — 6,5 1955 год. Кукла Аннабель одержима злым духом. Находясь в доме Сэмюэла Маллинса (кукольника по профессии) и его жены Эстер, она ждет своего часа, и тот наступает, когда в дом приезжает монахиня с девочками-сиротами. Их приют закрыли, и семья кукольника любезно предлагает им свою помощь. Однако радость оказалось недолгой. Демон, вселившийся в Аннабель, показывает себя во всей красе.

Темное зеркало (Look Away), 2018

IMDb — 6,3 Мария — обычный подросток, у которого не складываются отношения ни с родителями, ни с одноклассниками. Ее считают неудачницей, а главной героине только и остается, что выкладывать свои секреты своему же отражению в зеркале. Но в один прекрасный момент это отражение начинает жить своей жизнью.

Паранормальное (The Endless), 2017

IMDb — 6,5 Два брата, Джастин и Аарон, сбегают из секты в детском возрасте. Ровно через 10 лет они получают таинственное послание от своей бывшей «семьи». После просмотра видео братья решают наведаться в гости к членам культа, в котором когда-то состояли. Но по приезде Джастин и Аарон сталкиваются с действительно паранормальными явлениями.

Клаустрофобы (Escape Room), 2019

IMDb — 6,4 Казалось бы, безобидное приглашение на игру-квест получили шестеро людей, ранее не знакомых друг с другом. Но даже главный приз — огромная сумма денег — не стоит того, чтобы ради него умереть. Правда, герои еще не знают об этом.

22 июля (22 July), 2018

IMDb — 6,7 В этот день Андерс Брейвик устроил кровавый теракт в Осло и расстрелял около 80 подростков на острове Утойя. Фильм рассказывает эту ужасную историю с позиции трех сторон: пострадавших от нападения, политиков, которые не смогли защитить народ Норвегии, и юристов, которые вели дело в суде.

На границе миров (Gräns), 2018

IMDb — 7,0 Тина — сотрудница таможни с довольно отталкивающей внешностью. Зато у нее есть уникальная особенность: она читает людей как открытую книгу. На пути главной героини появляется странный незнакомец Вурэ, чем-то похожий на нее саму. Кажется, он способен открыть тайну их сходства. И эта тайна может изменить всю ее жизнь. Казалось бы, при чем здесь тролли?

Пылающий (Beoning), 2018

IMDb — 7,6 Фильм снят по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Парень по имени Ли Джон-су соглашается на просьбу своей соседки Хэ-ми присмотреть за кошкой и домом, пока та будет в отъезде. Когда девушка возвращается из Африки вместе со своим спутником, главному герою открывается тайное хобби парочки и Ли Джон-су не может найти себе места от предчувствия страшной беды.

Безупречная жизнь (Uma Vida Sublime), 2018

IMDb — 6,1 У Жила Морейре есть все, о чем можно мечтать: шикарный автомобиль, большой дом, престижная работа. Но вечные скандалы с женой, отсутствие взаимопонимания с дочерью и скука окрашивают его будни в черный цвет. Однако, когда Жил решает помочь незнакомцу и садится в его машину, жизнь главного героя резко меняется, и далеко не в лучшую сторону.

А что из этой подборки вы посмотрите сегодня вечером?