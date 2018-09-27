9 сумасшедших теорий, которые переворачивают смысл известных фильмов с ног на голову

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Киноманы терпеть не могут недосказанности — если они находят в фильме загадку или несоответствие, то обязательно копнут глубже и придумают решение головоломки. Так, например, Чендлер Бинг мог оказаться гениальным предпринимателем, а события мультсериала «Симпсоны» не что иное, как сны Гомера.

AdMe.ru нашел на просторах интернета самые забавные и сумасшедшие фанатские теории, которые с легкостью переворачивают сюжет хорошо известных фильмов.

1. Осел из «Шрека» был человеком

Помните, как многие персонажи мультфильма удивлялись существованию говорящего осла, в то время как их нисколько не смущают другие говорящие звери? В 3-м «Шреке» Осел рассказывает про свои воспоминания о средней школе. Когда Кот в сапогах спрашивает об этом подробнее, Осел просто отвечает: «Некоторые вещи лучше оставить недосказанным».

А еще вспомните момент, когда из-за заклинания Осел и Кот меняются телами. Когда Кот в теле Осла начинает издавать характерные для ослов звуки, Осел говорит: «О, ты научишься управлять этим». Все это выглядит странно, не правда ли? Фанаты придумали ответ на эту загадку. По легенде, Пиноккио (а он является частью вселенной «Шрека») когда-то был заколдован вместе с другими мальчиками, которые тоже плохо себя вели. Возможно, Осел — это один из таких заколдованных мальчиков. Как вы думаете, похоже ли это на правду?

2. Чендлер изобрел поисковую систему

Фанаты объясняют все максимально просто: все хорошо знают, как Чендлер Бинг ненавидел свою скучную работу с базами данных. Чтобы облегчить свой труд, он якобы придумал поисковую систему, а точнее, поделился этой идеей со своим коллегой. Видимо, в дальнейшем тот самый друг устроился на работу в Microsoft, где эту поисковую систему разработали, запатентовали и назвали в честь генератора идеи — Bing. Такая поисковая система действительно существует, она работает с 1998 года и несколько раз меняла свое название.

3. История Человека-паука — это метафора взросления

Многие фанаты фильмов о Питере Паркере видят в этой истории скрытый смысл. Они считают, что укус паука и все, что происходит в дальнейшем, — это прямая отсылка к подростковому периоду и взрослению человека. Судите сами: тело Питера меняется, он становится сильнее, старшие супергерои относятся к нему слегка пренебрежительно (так, к примеру, над учениками средней школы подтрунивают старшеклассники), но в результате Паркер учится контролировать свои силы, набирается уверенности в себе и в отношениях с окружающими, попросту говоря, парень взрослеет.

4. Гомер Симпсон находится в коме с 1993 года

Почему герои мультсериала не стареют? Почему сюжеты мультфильма в какой-то момент стали отдавать легким безумием? У фанатов есть на это простой ответ: возможно, Гомер Симпсон давным-давно находится в коме и все, что мы видим, — это плод его фантазий. Все объясняется событиями, случившимися аж в 1992 и в 1993 годах. В серии, вышедшей на экраны в октябре 1992 года, Гомер сталкивается с Богом и спрашивает у него, в чем смысл жизни. Тот отвечает, что ответ он получит после смерти, которая случится через 6 месяцев. Ровно через полгода, в апреле 1993 года, выходит серия, где Гомер впадает в кому. Вскоре по сюжету он возвращается в сознание, но, возможно, он так и остался в коме, а последующие серии — это его сны. Вот почему сюжеты становятся все более безумными. Если до этих ключевых серий истории мультфильма строились на основе обычных событий (например, Лиза влюбляется в учителя или Мардж уезжает отдыхать в санаторий), то после комы они становятся весьма странными: начинают появляться знаменитости, Гомер отправляется в космос, а Мэгги стреляет из ружья. Вот почему герои не стареют — они попросту выглядят так, как их запомнил Гомер. Как считаете, имеет такая теория право на существование?

5. «Чужой» — это фильм про эпидемию СПИДа

Согласно одной из фанатских теорий, трилогия о «Чужом» символизирует собой лихорадку СПИДа, которая как раз вспыхнула в 80-е годы. Если обратиться к смыслу фильмов, то становится очевидно: погибнуть может абсолютно любой, и совершенно неважно, насколько ты умен или развит физически. Точно такую же опасность таило в себе это страшное и малоизученное в то время заболевание. Кто знает, быть может, в этой теории и есть доля правды?

6. Грабитель Гарри из фильма «Один дома» был еще и полицейским

В самом начале фильма он приходит в дом Маккалистеров в полицейской форме. Вряд ли ее было просто найти, не так ли? Когда доставщик пиццы позвонил в дверь, Гарри ничуть не испугался и вел себя естественно. Более того, он смело зовет хозяина дома — вряд ли бы он стал это делать, будь вором. Согласно теории, Гарри действительно зашел в дом Маккалистеров в качестве полицейского, но когда он увидел их роскошный дом и понял, что вскоре семейство уедет, то решил устроить ограбление. А еще Гарри знал фамилию хозяина дома и даже время, когда зажигаются гирлянды, и это легко объясняется, если у него был доступ к полицейским базам данных.

7. Как Ракета понимает Грута?

Все, кто смотрел «Стражей Галактики», наверняка окончательно и бесповоротно влюблены в малыша Грута. Кроме фразы «Я есть Грут» он ничего не говорит, но енот Ракета каким-то чудом умудряется его понимать. Как это происходит? Фанаты нашли ответ на этот вопрос. Возможно, дело в том, что Грут использует собственный запах как свойство коммуникации, например выделяет феромоны. Ракета же является результатом генетических экспериментов, а значит, его обоняние может быть намного лучше, чем у всех остальных. Благодаря этому чутью в сочетании с фразой «Я есть Грут», которая передает интонации, Ракете и удается так хорошо понимать своего деревянного друга.

8. Почему у Пеннивайза большая голова?

Многие обратили внимание, что из образа Пеннивайза выбивается его большая голова. Почему создатели картины сделали ее именно такой, несмотря на то что этот монстр старается как можно сильнее походить на людей? Раньше жертвами Пеннивайза были грудные младенцы, которых нерадивые матери оставляли в колодце. Как известно, голова младенцев больше относительно их тел, чем у взрослых людей. То есть он как бы пытался походить на младенцев по пропорциям. С изобретением канализации Пеннивайз стал перемещаться по городу и заманивать более старших детей, но его внешний облик так и остался без изменений.

9. Джендри — первенец Серсеи и покойного короля Роберта

Все фанаты «Игры престолов» хорошо знают Джендри — кузнеца и бастарда Роберта. Вскоре герою приходится обратиться в бегство, и он пропадает на несколько сезонов — за ним охотится Красная жрица. Но так ли прост этот персонаж, да и к чему сценаристы все-таки вернули Джендри в 7-м сезоне? В 1-м сезоне Серсея обмолвилась, что ее первым ребенком был темноволосый и крепкий мальчик. Что, если он в действительности выжил и был отдан кормилице? И что, если это и есть Джендри? В таком случае выходит, что никакой он не бастард, а единственный сын Роберта и Серсеи, а значит, и законный наследник престола.



Любопытно, оправдается ли эта теория, ведь окончание сериала мы увидим только в 2019 году, но сомневаться в том, что создатели придумали нам нечто интересное, точно не приходится.

Какая теория показалась вам наиболее правдоподобной? Поделитесь своими мыслями в комментариях.