9 стильных нарядов, которые благодаря нашим фильмам повлияли на моду целого поколения

Наши мамы и бабушки на самом деле активно следили за модой еще до появления у нас популярного журнала Burda. А все благодаря фильмам, в которых художники по костюмам работали не покладая рук и умудрялись привнести в кинокартины веяния зарубежной моды. Наряды Людмилы Гурченко, Ирины Муравьевой и других актрис становились особо желанными среди женского населения того времени.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать историю моды с разных сторон, и в этом нам помогли многие старые, но великолепные фильмы.

Наряды Верочки из «Служебного романа»

Несмотря на эффектное перевоплощение Людмилы Прокофьевны, главная модница в этом фильме, конечно, секретарша Верочка. Она формировала свои образы по принципу многослойности, например свободная рубашка с вышивкой, надетая поверх кружевной водолазки. А ее замшевые сапоги-чулки, которые обязательно «надо брать», и брюки клеш актуальны до сих пор. Ну и как же можно забыть о Верочкиных советах, которые потом взяли на вооружения многие женщины: «бровь должна быть тоненькая-тоненькая» и легендарное «В женщине должна быть загадка! Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены, здесь все свободно, плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают!»

Новшества «Полосатого рейса»

Возможно, это одна из первых наших кинокартин, где показывается, хоть и мельком, что не только женщина может быть шикарной и стильной. Красавец мужчина, вальяжно отдыхающий на пляже, смело носит не только плавки, но и легкий шарфик с ультрамодными солнцезащитными очками. А одна из членов команды корабля отлично смотрится в тельняшке и утонченном платке, повязанном в стиле Одри Хепберн.

Неподражаемый стиль Козодоева из фильма «Бриллиантовая рука»

А вот и следующий фильм, в котором мужскому стилю уделили достаточно много внимания. Андрей Миронов отлично справился с ролью модника Козодоева: чего стоит его костюм-трансформер («брюки превращаются») и элегантный, смелый для того времени серебристый костюм. Художники по костюмам во главе с Константином Савицким вдохновлялись другим знаменитым дизайнером — Пьером Карденом. Именно он ввел тренд на водолазки.

Аксессуары из фильма «Вокзал для двоих»

Начнем со смелого наряда героини Гурченко: легкое шифоновое платье с цветочным принтом, нитка жемчуга и нестандартные на то время сабо на высоком каблуке. Но это не все, чем запоминается фильм, ведь в нем много стильных аксессуаров. Например, на Вере также можно увидеть ожерелье-обруч — такая бижутерия была редкостью в те времена. И конечно же, фраерские очки в тонкой металлической оправе с фиолетовыми стеклами, в которых красуется Платон.

Модные пляжные образы из фильма «Три плюс два»

Девушки в этой комедии выглядят стильными уже с первых кадров. Героиня Кустинской в самом начале появляется перед нами в элегантном платье сафари кораллового цвета, чем-то напоминающем наряд, который носила Грейс Келли в фильме «Могамбо». На дрессировщице Зое же мы видим узкие вельветовые брюки и блузку в широкую разноцветную полоску. На протяжении фильма героини не раз доказывают, что у них прекрасный вкус. Они носят темные очки в оправах cat eye, красуются в ярких купальниках, и в их гардеробе можно заметить сумку с разноцветным узором, вышитым вручную, а также капри как у западных актрис 50-х годов. Однако многие костюмы в те времена найти было крайне сложно, а эффектные купальники вообще почти нереально. Так что один из них пришлось одолжить у отдыхающей на пляже, а второй — у жены режиссера, которой даже выплатили компенсацию, так как после съемок купальник пришлось выбросить.

Нетипичная мода из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»

В этом фильме Гурченко блистала не только своим актерским талантом, но и модными нарядами, которые явно были уникальны в то время. Когда Маргарита Сергеевна напрасно ждет жениха у дверей ЗАГСа, она одета в нежно-розовое свадебное платье со свободными рукавами. И еще один образ героини, скорее всего, был веянием западной моды: бордовая блузка, юбка с цветочным принтом, необычное ожерелье и стильная сумочка.

Смелые наряды из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

В этой картине очень интересно наблюдать за преображением главной героини. Надя Клюева с помощью нарядов пытается наладить личную жизнь. Помогает ей в этом модница Сусанна, которая предлагает весьма интересные и даже экстравагантные костюмы: черное брючный костюм со вставкой из сетки и красной ткани в районе декольте, различные джемперы, в том числе и в классическую шотландскую клетку. И конечно же, незабываемый наряд Нади — шубка из искусственного меха и красная широкополая шляпка.

Стиль Раисы Захаровны из фильма «Любовь и голуби»

И снова несравненная Людмила Гурченко в роли Раисы Захаровны. Это просто эталон стильной женщины того времени. Для начала ее головные уборы: шляпка с широкими полями гармонично дополнила женственный образ Раисы, а ее красный берет во французском стиле стал легендарным. Также на героине можно увидеть широкий пояс, который она смело носила поверх платья, чтобы подчеркнуть изящную фигуру. На протяжении всего фильма казалось, что Раиса Захаровна намеренно надевает самые модные предметы гардероба того времени, причем не обращая внимания на правила уместности и функциональности. Однако самым запоминающимся был шоколадный костюм а-ля Chanel с воротником-фрезой, дополненный высокими сапогами и тем самым красным беретом. Этот наряд позже стал ассоциироваться с роковой женщиной.

Мода 80-х из фильма «Курьер»

Этот фильм — один из знаковых в нашем кинематографе 80-х. Ярким эпизодом стало появление Кати в фирменном спортивном костюме Adidas, который в те времена было почти невозможно найти в магазинах. И конечно же, далеко не все могли себе его позволить. Это позже такие спортивные костюмы войдут у нас в моду и в разное время будут ассоциироваться с различными классами населения. Также стоит отметить постепенно входящие в моду, особенно в 90-е, яркие юбочные костюмы. Как, например, наряд возлюбленной отца Ивана: юбочный костюм с цветочным принтом и красной блузкой.