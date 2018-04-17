9 современных красавиц, которые пришли на смену знаменитым модным иконам XX века

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Когда слышишь выражения «женщина-легенда», «икона стиля», то на ум приходят имена Мэрилин Монро, Грейс Келли, Одри Хепберн, принцессы Дианы. Все эти знаменитые женщины обладали харизмой, уникальной внешностью и запомнились своим вкладом в искусство или общественной деятельностью. Мы выбрали наших современниц, которые могут достойно продолжить дело главных див XX века и в глазах следующих поколений будут столь же легендарными.

AdMe.ru представляет вашему вниманию подборку икон стиля XX века и их современных последовательниц.

Мэрилин Монро / Скарлетт Йоханссон

Чувственная и сексуальная блондинка с роскошными формами — Скарлетт Йоханссон вполне может претендовать на титул современной Мэрилин Монро. Как и Мэрилин, актриса является одной из самых желанных женщин своего времени, музой дизайнеров и режиссеров, иконой стиля.

Грейс Келли / Николь Кидман

Николь Кидман сыграла роль Грейс Келли в фильме «Принцесса Монако» не случайно — обоих актрис отличает утонченная аристократическая внешность, королевская стать и умение с достоинством носить роскошные платья. Без преувеличения можно сказать, что Грейс и Николь — две главные дивы своих эпох.

Одри Хепберн / Натали Портман

Натали Портман столь же хрупкая, обаятельная и грациозная, как и ее легендарная предшественница. Актрис также объединяет похожий стиль: брюки и водолазки в повседневной жизни, элегантные коктейльные платья на красной ковровой дорожке.

Софи Лорен / Ева Мендес

Еву Мендес часто сравнивают с Софи Лорен, что совсем не удивительно, ведь актрисы обладают похожим типажом: они обе знойные брюнетки с шикарными женственными формами, которые они подчеркивают соответствующими нарядами.

Жаклин Кеннеди / Амаль Клуни

Жаклин Кеннеди была признанной иконой стиля, и многие ее образы до сих пор вдохновляют дизайнеров и поклонников мира моды. Амаль Клуни, как и Жаклин, мгновенно стала иконой стиля, едва оказавшись в объективе папарацци. Обеих женщин отличают элегантные и благородные образы и практически неизменные круглые очки в пол-лица.

Рита Хейворт / Джессика Честейн

Богиня золотого века Голливуда Рита Хейворт и наша современница актриса Джессика Честейн являются идеальным воплощением голливудской классики. Как в свое время Рита, Джессика выбирает наряды в пол, подчеркивающие фигуру, с открытыми плечами и струящимся подолом. Завершают образ дивы рыжие локоны, уложенные голливудской волной.

Джейн Биркин / Алекса Чанг

Образ английской бунтарки Джейн Биркин, ставшей сиреной парижской богемы 60-х годов, навсегда останется в истории моды. Растрепанная челка и мягкая улыбка, растянутые свитера, водолазки, обувь без каблука — для Джейн была характерна сексуальность без малейшего намека на вульгарность. Алекса Чанг, телеведущая, модель и редактор британского Vogue, придерживается такого же стиля, ну а внешнее сходство девушек очевидно.

Принцесса Диана / Меган Маркл

Принцесса Диана запомнилась миру не только своим элегантным стилем, а в первую очередь большим добрым сердцем и благотворительной работой, которую она продолжила делать, и перестав быть членом королевской семьи. Невеста принца Гарри имеет все шансы стать второй Дианой. Меган является активным филантропом, борцом за права женщин и послом многочисленных благотворительных организаций. Она мила, изящна, хороша собой, а ее стиль отличается благородством.

Брижит Бардо / Анна Эверс